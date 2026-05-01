La delantera peruana Alesia García se coronó campeona de la Copa de Hungría con el Ferencváros Torna Club

Alesia García (#24) sumó un nuevo título a sus vitrinas con el trofeo Kupa. Crédito: Instagram Alesia García.

Alesia García alcanzó un nuevo logro en su carrera al consagrarse campeona de la Copa de Hungría con el Ferencváros Torna Club, tras la victoria por 3-0 frente al Honved FC. El encuentro decisivo se disputó en el Nándor Stadium de Budapest, donde el equipo dirigido por Albert Flórián sumó un nuevo trofeo y reforzó su supremacía en el torneo local.

Ferencváros dominó la final con goles de Viktória Nagy a los 13 minutos, Diána Csányi a los 34 y Vlada Kubassova a los 53, sellando un triunfo contundente sobre el conjunto del Honved FC. Este resultado permitió que el club de la capital húngara sume su séptima Copa Simple Femenina, consolidándose como el equipo más ganador de la competencia. El plantel se encamina a cerrar la temporada en lo más alto, ya que también lidera el campeonato local.

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La presencia de Alesia García fue clave en la campaña del Ferencváros. La delantera, nacida en Estados Unidos, inició su recorrido futbolístico en ese país, pero se integró al club húngaro tras ser contactada por la selección peruana que entonces dirigía Emily Lima. Desde su llegada, García se ha mantenido como pieza fundamental en el esquema de Flórián.

Alesia García se coronó en la Copa de Hungría junto al Ferencváros. Crédito: Instagram Alesia García.

El aporte de Alesia García en la selección peruana

Alesia García también ocupa un rol central en la selección peruana femenina dirigida por Antonio Spinelli. La atacante se ha consolidado como la principal referencia ofensiva del equipo nacional y ha marcado dos goles en compromisos claves del ciclo actual. El primero de ellos fue en la victoria ante Chile, un resultado que significó el regreso de Perú al triunfo en partidos oficiales después de 19 años. Posteriormente, volvió a anotar en el encuentro ante Uruguay en Cusco, abriendo el marcador y encauzando una remontada importante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Spinelli.

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El perfil de García destaca por su potencia física y su buen juego aéreo, atributos que le han permitido ganar protagonismo tanto en Hungría como en la selección. La futbolista de 26 años se proyecta como la principal referente del ataque peruano para los próximos procesos, en un contexto de renovación y búsqueda de resultados en torneos internacionales.

¿Cómo marcha Perú en la Liga de Naciones Femenina?

La selección peruana transita una etapa de reconstrucción en la Liga de Naciones Femenina. Luego de la derrota frente a Ecuador, el equipo descendió al séptimo lugar de la tabla y quedó a tres puntos de la zona de repesca, que actualmente ocupa Chile con 10 unidades; Argentina empató sin goles ante Colombia y Venezuela superó 7-1 a Bolivia.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol tras la fecha 7.

Actualmente, Argentina y Colombia encabezan la clasificación con 14 puntos, seguidas por Venezuela, que suma 11. Perú, por su parte, sigue en la lucha por acercarse a los puestos de clasificación, aunque la diferencia de puntos obliga a conseguir victorias en los partidos restantes para mantener opciones de avanzar en el torneo.

El título conseguido por Alesia García en Hungría representa un impulso para el fútbol femenino peruano, que suma una nueva figura con experiencia internacional y logros en el extranjero. La delantera acumula minutos y prestigio en una de las ligas más competitivas de Europa Central, aportando jerarquía y ambición a los objetivos de la selección nacional.

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El próximo reto de García será mantener su rendimiento en la recta final de la temporada húngara y trasladar ese nivel a los compromisos internacionales con Perú, que afronta una fase decisiva en la Liga de Naciones Femenina bajo el mando de Antonio Spinelli. El desempeño de la atacante será observado de cerca por la afición y el cuerpo técnico, atentos a su evolución y capacidad de liderar al equipo en los desafíos venideros.