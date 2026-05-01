Maluh Oliveira descarta haber tomado la decisión de dejar Universitario con ofertas sobre la mesa: ”No he dicho que las haya aceptado”

Maluh Oliveira pone paños fríos a los rumores sobre su salida de Universitario. Crédito: Universitario Vóley.

Maluh Oliveira se erigió como una pieza clave en el equipo de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, especialmente a partir de los cuartos de final. La opuesta brasileña se hizo un lugar en el equipo luego de una lesión que la mantuvo fuera de las canchas y la renuencia de Francisco Hervás a considerarla. Sobre la pista, exhibió un nivel sobresaliente.

Como es costumbre, terminado el curso para ’las pumas’, las especulaciones son moneda corriente. A Maluh le disgustó que una página deportiva de por sentado que no seguiría en Universitario. Ante esto, decidió responder y asegurar que su futuro aún no está decidido, pese a que los ofrecimientos ya están sobre la mesa. ”Tengo ofertas, pero no he dicho que las haya aceptado”, comentó en una publicación de Instagram.

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”Algunos sitios de chismes saben más de mi vida que yo misma”, apuntó. Minutos más tarde, compartió una historia en que, con ironía y cierto tono de humor, se volvía a referir del tema: ”Solo con echar un vistazo a algunas páginas de chismes, parece que saben más de mi vida que yo misma”.

El comentario de Maluh Oliveira en una publicación que confirmaba su salida de Universitario. Crédito: Captura Instagram.

De esta manera, Maluh Oliveira confirma que aún se encuentra en proceso de evaluar su futuro deportivo. Restan horas claves para definir si Universitario resuelve mantenerla en la plantilla, dado que es una jugadora que ha demostrado que puede ser valiosa en ataque y con un servicio potente que escasea en el torneo doméstico.

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El adiós de una referente

El cierre de la temporada también trajo consigo la despedida de una de las figuras más representativas del equipo: Coraima Gómez. La salida de la deportista nacional fue confirmada por Fabrizio Acerbi, jefe de la unidad polideportiva de Universitario.

Gómez, referente y capitana en varias temporadas, dejará el club tras ser parte fundamental del crecimiento de Universitario en la liga nacional. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha fue clave en la consolidación del equipo, que logró sus mejores actuaciones históricas con ella en el plantel. El club ha anunciado que le rendirá un homenaje especial como reconocimiento a su entrega y profesionalismo durante su paso por la institución.

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El jefe polideportivo Fabrizio Acerbi brindó detalles de la decisión de la punta peruana. Créditos: De Una / Ovación.

La salida de Gómez marca el final de una etapa para Universitario, que deberá afrontar el desafío de renovar su plantilla sin una de las líderes naturales del vestuario. La dirigencia ya trabaja en la búsqueda de refuerzos y en la consolidación de jóvenes valores para mantener el nivel competitivo alcanzado.

Primer podio para Universitario

La campaña 2025/26 quedará en la historia de Universitario no solo por la actuación individual de varias de sus jugadoras, sino porque el club logró subirse por primera vez al podio de la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Francisco Hervás ha mostrado una progresión notable desde su ingreso a la máxima categoría hace tres temporadas.

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En 2024, Universitario finalizó en la quinta posición, resultado que marcó el inicio de una escalada constante. Un año después, el equipo mejoró su rendimiento y alcanzó el cuarto lugar. Finalmente, en la reciente edición de la liga, las ‘cremas’ vencieron de manera categórica a Deportivo Géminis en la llave por el tercer puesto, asegurando así la medalla de bronce.

Tensión al máximo en la definición por la medalla de bronce de la Liga Peruana de Vóley. Universitario buscaba cerrar el partido mientras Géminis se aferraba con uñas y dientes en este rally inolvidable que duró más de un minuto.

Este logro representa un hito para Universitario, que se consolida como uno de los proyectos más sólidos del voleibol femenino nacional. La apuesta por la continuidad del cuerpo técnico y el desarrollo de talento propio ha dado resultados, permitiendo que el equipo compita de igual a igual contra los tradicionales animadores del torneo.

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