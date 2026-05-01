Perú

Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo Soy’, deslumbra en Argentina y avanza en el reality ‘Es Mi Sueño’

La cantante peruana conquista tierras argentinas tras su paso por ‘La Voz Perú’ y ‘El Retador’ en México, y recibe el apoyo del jurado en el programa de Guido Kaczka.

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Joaquina Carruitero, reconocida por su imitación de Adele en ‘Yo Soy Perú’, sorprendió al jurado de ‘Es Mi Sueño’ en Argentina con su interpretación de “Sweet Dreams” y avanza en el reality.

Joaquina Carruitero, reconocida por su brillante paso como imitadora de Adele en ‘Yo Soy Perú’, sorprendió al jurado y al público argentino con una interpretación poderosa de “Sweet Dreams” en el reality ‘Es Mi Sueño’.

La joven cantante peruana, de 23 años, se presentó en el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires y logró avanzar a la siguiente ronda tras recibir los elogios unánimes de un jurado compuesto por figuras como Carlos Baute, Jimena Barón y La Mona Jiménez.

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Su actuación marcó un nuevo hito en su carrera internacional y confirmó su capacidad para reinventarse lejos de las imitaciones, apostando ahora por su propia voz y estilo en la competitiva escena de la música argentina.

La voz peruana de Joaquina Carruitero se luce en Buenos Aires con una presentación que la lleva a la siguiente etapa de ‘Es Mi Sueño’.
La voz peruana de Joaquina Carruitero se luce en Buenos Aires con una presentación que la lleva a la siguiente etapa de ‘Es Mi Sueño’.

De Perú a Argentina: Joaquina Carruitero busca cumplir su sueño

Nacida en Perú, Joaquina Carruitero decidió mudarse a Buenos Aires para perseguir nuevas oportunidades artísticas y académicas. Actualmente estudia doblaje y ha sabido adaptarse a la vida en la capital argentina.

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“Soy peruana, pero vivo acá hace dos años. Me siento feliz viviendo acá. Adaptarme fue un trámite porque tenía que acostumbrarme a una nueva ciudad y a nuevos estudios porque vine a estudiar doblaje”, compartió la joven durante su presentación.

La apuesta por Argentina forma parte de su objetivo de crecimiento profesional y personal, buscando consolidar su carrera en el extranjero y abrirse paso en diferentes formatos de competencia musical.

Joaquina Carruitero celebra su avance en el reality argentino y agradece el apoyo del público.
Joaquina Carruitero celebra su avance en el reality argentino y agradece el apoyo del público.

Una presentación que conquistó al jurado en ‘Es Mi Sueño’

En el escenario de ‘Es Mi Sueño’, reality conducido por Guido Kaczka, Joaquina Carruitero interpretó “Sweet Dreams” de Eurythmics. No solo sorprendió con su registro vocal, sino también con su capacidad interpretativa, logrando que las cuatro palancas del jurado se iluminaran en verde y asegurando su pase al palco principal del programa.

El jurado no escatimó en elogios. Joaquín Levinton destacó: “Hace mucho tiempo no escuchaba una voz semejante como la tuya y no tengo nada para decir, salvo que cuando te soltás lográs eso increíble”.

Jimena Barón añadió: “Te mandaste con todo al final y nos sorprendiste; todo lo hiciste bien”. La Mona Jiménez celebró su simpatía y talento: “Fue espectacular, tenés una simpatía brillante y brillaste cantando. Nos caímos de nalgas”.

Finalmente, Abel Pintos concluyó: “Para mí fue perfecto. Administraste muy bien la interpretación, sos profesional en lo que hacés y para la próxima etapa te pido que lo repitas”.

Joaquina Carruitero interpreta “Sweet Dreams” en el escenario de ‘Es Mi Sueño’ ante el jurado argentino.
Joaquina Carruitero interpreta “Sweet Dreams” en el escenario de ‘Es Mi Sueño’ ante el jurado argentino.

El camino de Joaquina: de Adele a su propia voz

Joaquina Carruitero es conocida en el Perú por su impecable imitación de Adele en ‘Yo Soy Perú’, donde se consagró como una de las mejores imitadoras del país. Posteriormente, participó en ‘La Voz Perú’ y en el programa mexicano ‘El Retador’, donde también brilló personificando a la cantante británica.

En cada etapa, Joaquina ha mostrado una evolución artística notable. Tras su salida de ‘El Retador’ en 2021, la cantante anunció un giro importante en su carrera: dejaría de imitar a Adele para enfocarse en desarrollar su identidad musical propia.

“Ser Adele me ha abierto tantas puertas que siempre le estaré agradecida, me abrió la primera puerta a lo grande y desde entonces no he parado de trabajar y tratar de ser mejor cada día, no solo como imitadora, sino también como yo misma”, expresó en sus redes sociales.

Un talento en expansión: nuevos retos y enfoques

La decisión de Joaquina Carruitero de dejar atrás las imitaciones y concentrarse en su propio desarrollo artístico fue recibida con apoyo por parte de sus seguidores.

En sus palabras: “Con esta noche le digo no adiós, pero sí hasta luego a los programas y concursos de TV, porque como saben, quiero seguir aprendiendo y concentrarme en entender mucho de lo que ya hago por inercia. Deseo seguir preparándome y aprender muchísimo más”.

El paso por ‘Es Mi Sueño’ representa una nueva etapa donde Joaquina busca consolidar su carrera en el extranjero, explorando nuevos géneros y estilos, y demostrando que su talento trasciende cualquier etiqueta.

Joaquina Carruitero es conocida en el Perú por su impecable imitación de Adele en ‘Yo Soy Perú’,
Joaquina Carruitero es conocida en el Perú por su impecable imitación de Adele en ‘Yo Soy Perú’,

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