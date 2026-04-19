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Yoshimar Yotún tras victoria de Sporting Cristal sobre UTC: “Era clave ganar porque nos acercarnos a los primeros lugares”

El experimentado volante, que fue clave con tres asistencias ante los cajamarquinos, también habló de la seguidilla de partidos y cómo deben enfocarse de cara al próximo rival en Liga 1 2026

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Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – UTC – Atlético Grau - Liga 1 – Perú – deportes – 19 abril
En el estadio Alberto Gallardo, el Sporting Cristal se impuso sobre UTC con tres asistencias magistrales de Yoshimar Yotún, quien resaltó el valor del triunfo y anticipa el próximo reto frente a Atlético Grau (Liga 1)

El estadio Alberto Gallardo fue escenario de un encuentro vibrante donde Sporting Cristal recuperó terreno en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Zé Ricardo se impuso por 3-2 a UTC, resultado que puso fin a una racha negativa de dos derrotas consecutivas.

La figura del partido fue Yoshimar Yotún, quien no solo aportó tres asistencias decisivas, sino que también se convirtió en el eje futbolístico del conjunto rimense.

Los goles de Felipe Vizeu, Luis Iberico y Maxloren Castro sellaron la victoria para los locales, mientras que Abdiel Arroyo y Marcos Lliuya descontaron para la visita.

Yoshimar Yotún: la importancia de ganar

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – UTC – Atlético Grau - Liga 1 – Perú – deportes – 19 abril
Yotún resaltó la importancia de los tres puntos luego de semanas exigentes, subrayando el esfuerzo colectivo y la relevancia del triunfo para recuperar confianza en casa. (Sporting Cristal)

Al término del encuentro, Yoshimar Yotún expresó su satisfacción por el resultado conseguido ante UTC. “Era muy importante ganar porque veníamos de mucho desgaste y los últimos partidos en casa también se nos habían complicado. Siento que por algunos momentos se notó la doble competencia, pero pudimos sacar un buen triunfo”, afirmó el volante para la señal de L1MAX.

Asimismo, remarcó el valor de sumar tres puntos para acercarse a los puestos de privilegio: “Era clave ganar porque nos permitirá acercarnos a los primeros lugares y para que el hincha de Cristal se vaya contento a casa un domingo”. Agregó el seleccionado nacional.

Consultado sobre la seguidilla de partidos, Yotún señaló que el equipo estaba preparado para afrontar este tipo de exigencias desde el inicio de la temporada, debido a su participación en la Copa Libertadores.

“Antes de que empiece el año sabíamos perfectamente que jugaríamos partidos muy seguidos porque había que pasar un par de fases en la Copa Libertadores. La mentalidad era esa y ahora toca descansar y pensar en el próximo rival”, manifestó la manija del elenco celeste.

Finalmente, respecto a su actuación individual, subrayó la preeminencia del trabajo colectivo: “Este es un trabajo de equipo y hoy, más allá de dar tres asistencias, lo más importante es el triunfo”.

Triunfo con susto de Sporting Cristal ante UTC

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – UTC – Atlético Grau - Liga 1 – Perú – deportes – 19 abril
En un partido abierto, Cristal aprovechó sus oportunidades para asegurar la victoria, mientras UTC intentó reaccionar en el cierre sin lograr revertir el resultado. (Sporting Cristal)

El duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura no estuvo exento de emociones ni de alternativas en el marcador. Sporting Cristal abrió la cuenta a los ocho minutos gracias a Felipe Vizeu, quien definió tras un pase preciso de Yotún.

En el complemento, Luis Iberico amplió la ventaja con una jugada de calidad luego de otra asistencia del mediocampista, mientras que Maxloren Castro firmó el tercer tanto local a los 89 minutos, nuevamente tras habilitación de Yotún.

UTC recortó distancias con un gol de Abdiel Arroyo a los 83 minutos, validado por el VAR, y sobre el final, Marcos Lliuya ejecutó un tiro libre exquisito que se convirtió en el segundo descuento visitante en tiempo añadido. La victoria permitió a los rimenses alcanzar el sexto lugar en la tabla con 14 puntos, consolidando su recuperación en el certamen doméstico.

Próxima fecha: Cristal visita a Atlético Grau

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – UTC – Atlético Grau - Liga 1 – Perú – deportes – 19 abril
El duelo ante Atlético Grau aparece como una oportunidad clave para Cristal, que apunta a prolongar su buen momento y sostener su candidatura en el campeonato. (Liga 1)

El siguiente compromiso para Sporting Cristal será como visitante ante Atlético Grau, partido programado para el miércoles 22 de abril a las 15:15 horas.

El equipo celeste buscará prolongar su buen momento frente a un rival que se encuentra en la parte baja de la clasificación, con apenas 7 unidades y ocupando la penúltima posición.

La escuadra dirigida por Zé Ricardo intentará sumar fuera de casa para continuar ascendiendo en el Torneo Apertura y mantener la expectativa de pelear por el título.

El encuentro en Piura se perfila como una nueva oportunidad para que los rimenses afirmen su juego colectivo y extiendan la confianza obtenida tras la reciente victoria.

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