Perú

José Balcázar urge a JNJ definir responsabilidad de Piero Corvetto y señala que el Ejecutivo dio todo el dinero para elecciones

El presidente interino pidió a los órganos de control actuar con celeridad ante las fallas en los comicios y cuestionó el uso parcial de los fondos entregados al sistema electoral

Guardar
Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia
Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia

El presidente interino, José María Balcázar, solicitó este domingo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público que se pronuncien con rapidez sobre la responsabilidad de los funcionarios cuestionados por las fallas logísticas en las elecciones generales, incluido el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE), Piero Corvetto.

“Lo único que reclamo de los entes competentes, que son la Junta Nacional y el Fiscal Anticorrupción, es que determinen, de forma rápida realmente qué responsabilidad le recae a los funcionarios que están cuestionados, nada más”, expresó desde Chiclayo en diálogo con la radio Exitosa.

El mandatario afirmó que el Ejecutivo entregó todos los recursos económicos necesarios al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que los comicios se realizaran con normalidad y sin los retrasos que provocaron la extensión de la votación hasta el día siguiente.

“Y me apena más bien de que no sea utilizado todo lo otorgado por el Jurado. Apenas la tercera parte han utilizado”, señaló al añadir que la entrega de los fondos requeridos se definió en una reunión en Palacio de Gobierno con la participación del ministro de Economía, el jefe de Gabinete, Corvetto y Roberto Burneo, titular del JNE.

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO
lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

“Ellos no pueden decir que nosotros hemos demorado, o hemos negado, en todo caso, algún aporte para que se haga las elecciones”, puntualizó.

Balcázar también pidió tranquilidad a los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quienes disputan el pase a una virtual segunda vuelta frente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Con el 93,48 % del escrutinio, Sánchez compite voto a voto con el exalcalde de Lima por el pase al balotaje el próximo 7 de junio, instancia en la que Fujimori ya tiene su lugar asegurado.

El mandatario consideró además que las declaraciones del López Aliaga sobre un fraude sin pruebas generan perturbaciones en el proceso, cuyo resultado final se conocerá a mediados de mayo, cuando el JNE estima terminar la revisión de las miles de actas observadas, algunas de las cuales exigirán el recuento de votos.

Procesado

La legislación impide que Corvetto pueda renunciar al cargo en pleno proceso electoral, pues la elección presidencial se definirá aún en junio.

Imagen NJBGW6JI7NHDVHGOMLI5W6H7PM

En las últimas horas se informó igualmente que la Policía Nacional (PNP) tenía órdenes para reforzar la vigilancia en aeropuertos y terminales para impedir la salida del país del jefe de la ONPE y otros funcionarios de la entidad, investigados por presunta colusión debido a los incidentes denunciados en los comicios de hace una semana.

La defensa del funcionario ha informado a la Fiscalía que entregará su pasaporte y autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, al allanarse a las investigaciones en curso, después de haber cancelado las vacaciones que tenía previsto tomar en mayo próximo, según un documento difundido por la emisora RPP.

Temas Relacionados

José BalcázarPiero CorvettoJNJperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

“Debería dirigir a la selección”: Gaby Pérez del Solar respalda y reivindica a Natalia Málaga

La histórica voleibolista peruana alentó a la entrenadora de Géminis en plena definición por el tercer lugar y consideró que debe tener una nueva oportunidad con la ‘blanquirroja’

“Debería dirigir a la selección”: Gaby Pérez del Solar respalda y reivindica a Natalia Málaga

Incautan más de 100 celulares a pasajera que llegó de Estados Unidos al aeropuerto Jorge Chávez y detectan nuevas modalidades irregulares

El operativo evidenció no solo celulares, sino también laptops, tablets y accesorios de alto valor. La Fiscalía ya interviene mientras se investigan posibles redes organizadas

Incautan más de 100 celulares a pasajera que llegó de Estados Unidos al aeropuerto Jorge Chávez y detectan nuevas modalidades irregulares

JNJ aclara que no se ha reunido ni contactado con ningún posible reemplazo de Piero Corvetto, investigado jefe de la ONPE

El máximo órgano de la judicatura rechazó especulaciones sobre cambios en la jefatura de la ONPE y reafirmó que no ha sostenido encuentros con candidatos para ese cargo

JNJ aclara que no se ha reunido ni contactado con ningún posible reemplazo de Piero Corvetto, investigado jefe de la ONPE

Gobierno declara Estado de Emergencia en fronteras de seis regiones del Perú por crimen y tráfico ilegal

El Ejecutivo oficializó nuevas restricciones en zonas limítrofes del Perú para reforzar la seguridad y el control migratoriopor un plazo de 60 días

Gobierno declara Estado de Emergencia en fronteras de seis regiones del Perú por crimen y tráfico ilegal

El consumo de carne de cerdo en Perú marca récord histórico: conoce cuántos kilos come una persona al año

Un cambio en las costumbres alimenticias y el avance tecnológico han impulsado la preferencia por este producto en la mesa nacional

El consumo de carne de cerdo en Perú marca récord histórico: conoce cuántos kilos come una persona al año
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ aclara que no se ha reunido ni contactado con ningún posible reemplazo de Piero Corvetto, investigado jefe de la ONPE

JNJ aclara que no se ha reunido ni contactado con ningún posible reemplazo de Piero Corvetto, investigado jefe de la ONPE

Elecciones 2026: Así se puede ver en vivo cómo se resuelven las actas de votación observadas del JNE

Marcha de Rafael López Aliaga aún no tiene recorrido definido a horas de su inicio

Piero Corvetto autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones y entregará su pasaporte a la Fiscalía

Perú pausa la compra de los F-16: todo lo que sabe de la reciente decisión del gobierno de José María Balcázar

ENTRETENIMIENTO

Pietro Sibille reaparece con impactante cambio: bajó más de 10 kilos y ya tiene nuevo amor

Pietro Sibille reaparece con impactante cambio: bajó más de 10 kilos y ya tiene nuevo amor

Fabio Agostini confiesa que padece una enfermedad sin cura: “Me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer”

Laura Spoya arremete contra Brian Rullan por declaraciones en su contra: “Me llega que me desacrediten como mamá”

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Paolo Guerrero explota contra reportero de Magaly Medina y ella responde: “Es malcriadazo, le gana la furia”

DEPORTES

“Debería dirigir a la selección”: Gaby Pérez del Solar respalda y reivindica a Natalia Málaga

“Debería dirigir a la selección”: Gaby Pérez del Solar respalda y reivindica a Natalia Málaga

A qué hora juega River vs Boca HOY: partido por superclásico argentino de la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Partidos de hoy, domingo 19 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Si quieres mi playera te la doy”: Renato Tapia fue amonestado por jalarle la camiseta a Cristiano Ronaldo en Champions Asiática

Golazo de Luis Iberico tras eludir a dos rivales en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026