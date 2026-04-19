José Balcázar urge a JNJ definir responsabilidad de Piero Corvetto y señala que el Ejecutivo dio todo el dinero para elecciones

Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia

El presidente interino, José María Balcázar, solicitó este domingo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público que se pronuncien con rapidez sobre la responsabilidad de los funcionarios cuestionados por las fallas logísticas en las elecciones generales, incluido el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE), Piero Corvetto.

“Lo único que reclamo de los entes competentes, que son la Junta Nacional y el Fiscal Anticorrupción, es que determinen, de forma rápida realmente qué responsabilidad le recae a los funcionarios que están cuestionados, nada más”, expresó desde Chiclayo en diálogo con la radio Exitosa.

El mandatario afirmó que el Ejecutivo entregó todos los recursos económicos necesarios al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que los comicios se realizaran con normalidad y sin los retrasos que provocaron la extensión de la votación hasta el día siguiente.

“Y me apena más bien de que no sea utilizado todo lo otorgado por el Jurado. Apenas la tercera parte han utilizado”, señaló al añadir que la entrega de los fondos requeridos se definió en una reunión en Palacio de Gobierno con la participación del ministro de Economía, el jefe de Gabinete, Corvetto y Roberto Burneo, titular del JNE.

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

“Ellos no pueden decir que nosotros hemos demorado, o hemos negado, en todo caso, algún aporte para que se haga las elecciones”, puntualizó.

Balcázar también pidió tranquilidad a los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quienes disputan el pase a una virtual segunda vuelta frente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Con el 93,48 % del escrutinio, Sánchez compite voto a voto con el exalcalde de Lima por el pase al balotaje el próximo 7 de junio, instancia en la que Fujimori ya tiene su lugar asegurado.

El mandatario consideró además que las declaraciones del López Aliaga sobre un fraude sin pruebas generan perturbaciones en el proceso, cuyo resultado final se conocerá a mediados de mayo, cuando el JNE estima terminar la revisión de las miles de actas observadas, algunas de las cuales exigirán el recuento de votos.

Procesado

La legislación impide que Corvetto pueda renunciar al cargo en pleno proceso electoral, pues la elección presidencial se definirá aún en junio.

En las últimas horas se informó igualmente que la Policía Nacional (PNP) tenía órdenes para reforzar la vigilancia en aeropuertos y terminales para impedir la salida del país del jefe de la ONPE y otros funcionarios de la entidad, investigados por presunta colusión debido a los incidentes denunciados en los comicios de hace una semana.

La defensa del funcionario ha informado a la Fiscalía que entregará su pasaporte y autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, al allanarse a las investigaciones en curso, después de haber cancelado las vacaciones que tenía previsto tomar en mayo próximo, según un documento difundido por la emisora RPP.