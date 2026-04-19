Perú

Huancayo: joven confesó haber asesinado a su mejor amigo de 17 años tras una discusión mientras bebían alcohol

La víctima trabajaba como mototaxista. Su familia exige justicia y celeridad en las investigaciones

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Un encuentro entre dos jóvenes en Huayucachi terminó en un homicidio tras el consumo de alcohol. (Composición: Infobae)
Un encuentro entre dos jóvenes en Huayucachi terminó en un homicidio tras el consumo de alcohol. (Composición: Infobae)

Una reunión entre dos jóvenes terminó en un crimen que ahora se investiga en Huancayo. Lo que comenzó como un encuentro para consumir alcohol derivó en un episodio de violencia extrema que dejó como saldo la muerte de un adolescente de 17 años. El hecho ocurrió en el distrito de Huayucachi, a orillas del río Chanchas, y ha generado conmoción entre vecinos y familiares.

El caso involucra a Yemerson Elvis Capcha Brucil, de 20 años, quien confesó ante la PolicíaNacional del Perú (PNP) su participación en la muerte de su amigo, identificado con las iniciales P.P.C. Según la información policial, ambos se conocían previamente y compartieron varias horas antes de que la situación se tornara violenta.

De acuerdo con el testimonio del padre de la víctima, el menor había regresado recientemente desde Ica y decidió reunirse con Capcha sin prever el desenlace. La familia sostiene que el adolescente trabajaba como mototaxista para contribuir con los gastos del hogar.

Discusión y agresión en la ribera del río

La víctima, un adolescente de 17 años, intentó huir pero fue alcanzado y atacado por su amigo. (Facebook)
La víctima, un adolescente de 17 años, intentó huir pero fue alcanzado y atacado por su amigo. (Facebook)

Los hechos se desarrollaron durante la tarde del viernes, cerca del puente del río Chanchas. Según las investigaciones preliminares, ambos jóvenes se encontraban dentro de una mototaxi azul consumiendo bebidas alcohólicas desde horas de la mañana.

Alrededor de las tres de la tarde, una discusión escaló hacia una confrontación física. Testigos indicaron que durante el enfrentamiento se intercambiaron insultos, lo que intensificó la violencia entre ambos.

La víctima intentó escapar cruzando el río, pero no logró alejarse. De acuerdo con los informes policiales, Capcha Brucil lo alcanzó en la otra orilla, lo derribó y lo inmovilizó en el suelo.

Intervención de testigos y alerta a las autoridades

Personas que se encontraban en las inmediaciones, entre ellas vecinos y ciudadanos que realizaban actividades cerca del puente, observaron la escena. En un primer momento, algunos creyeron que se trataba de un juego o una pelea sin mayores consecuencias.

La situación cambió cuando notaron que el adolescente no reaccionaba. Fue entonces cuando decidieron alertar a las autoridades. Según testigos, el agresor intentó justificar su accionar ante los presentes y expresó que “hacía justicia por sus propias manos”.

La rápida comunicación permitió la llegada de efectivos de la comisaría de Huayucachi, quienes encontraron al sospechoso junto al cuerpo de la víctima.

Al momento de la intervención policial, Yemerson Capcha no intentó escapar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven extendió las manos para ser reducido y reconoció su responsabilidad en el hecho.

Durante las primeras diligencias, el detenido declaró que reaccionó de forma violenta tras recibir insultos. La Policía Nacional trasladó al sospechoso a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, donde permanece bajo custodia.

Según fuentes policiales, el detenido se mantendría en dicha unidad hasta el lunes, fecha en la que se evaluará la solicitud de una medida de prisión preventiva por el presunto delito de homicidio.

Investigación en curso y pedido de justicia

Testigos inicialmente pensaron que era una pelea, pero alertaron al notar que el menor no respondía. Facebook
Testigos inicialmente pensaron que era una pelea, pero alertaron al notar que el menor no respondía. Facebook

El levantamiento del cuerpo se realizó durante la noche en medio de escenas de dolor por parte de los familiares del menor. La víctima fue identificada como un joven que trabajaba para apoyar a su familia, lo que intensificó el impacto del caso en su entorno cercano.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del hecho. Las diligencias incluyen la recopilación de testimonios y el análisis de las circunstancias que rodearon la discusión.

El padre del adolescente expresó su demanda de justicia y pidió celeridad en el proceso, tras la muerte de su hijo en un contexto que, según su testimonio, no presentaba señales previas de conflicto grave entre ambos jóvenes.

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