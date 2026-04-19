Pietro Sibille reaparece con impactante cambio: bajó más de 10 kilos y ya tiene nuevo amor

El reconocido actor peruano Pietro Sibille reaparece con un notable cambio físico tras perder más de 10 kilos, mostrando una figura renovada y un nuevo romance.

El actor peruano Pietro Sibille atraviesa un momento de transformación personal y profesional. Su regreso a la vida pública no solo destaca por su carrera artística, sino también por un cambio físico llamativo y la presencia de una nueva pareja.

Durante años, Sibille mantuvo un perfil bajo. Esto ocurrió después de que su exnovia, Andrea Luna, lo acusara públicamente de problemas con el alcohol. Tras ese episodio, el actor se alejó de los medios y priorizó su trabajo en la actuación.

En 2026, su retorno vino acompañado de una renovada actividad en redes sociales. Sibille decidió compartir detalles de sus proyectos y fragmentos de su vida personal, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

El actor Pietro Sibille posa con un look veraniego, mostrando su notable cambio físico tras perder más de 10 kilos y confirmar su nueva relación.

El actor volvió a la televisión con un papel polémico en la telenovela ‘Valentina valiente’. Interpreta a Leo, un hombre que regresa a Perú tras doce años y enfrenta el rechazo de su familia. Este rol marcó el regreso de Sibille a las pantallas y despertó comentarios por la intensidad de su personaje.

Pietro Sibille se luce con su nuevo amor

El lado personal de Pietro Sibille también muestra cambios significativos. En redes sociales se dejó ver junto a Carmela Tamayo Ríos, su actual pareja. La relación se hizo pública cuando Carmela compartió una foto familiar en la que aparecen ambos, su gato y un perro.

“Tenemos nuevo bebé. Bienvenido a la familia Jack”, escribió Carmela en la imagen. La publicación recibió mensajes de apoyo y cariño tanto de seguidores como de personas cercanas al actor.

El reconocido actor peruano Pietro Sibille posa sonriente con su nueva pareja y un adorable gatito, confirmando así su nueva relación y su reciente pérdida de peso.

Yiddá Eslava, prima de Sibille, comentó: “Hermosos, los quiero tanto”. Los usuarios aportaron mensajes como: “Así queremos siempre ver a Mandril: feliz” y “Cuide a Mandril, lo quiero ver feliz”.

Otros seguidores celebraron el rol de Carmela y la felicidad del actor. “Hermosa familia. Cuídala mucho, Pietro, tener una novia animalista, es una gran bendición”, escribió un usuario. Otro añadió: “Ver a Misterio sonriendo me da mil años de vida”.

Carmela Tamayo Ríos es actriz y profesora de actuación. Ha trabajado en producciones como ‘La Academia’, ‘Solo una madre’ y ‘La rosa de Guadalupe Perú’. Además, es docente en la PUCP y fundadora del albergue ‘Asociación Ecovida Animal’, donde protege a perros y gatos en situación de abandono.

Pietro Sibille y su impactante cambio físico

En medio de estos cambios personales, Pietro Sibille sorprendió con una transformación física notable. Mostró su nueva figura en Instagram, donde comparó su aspecto actual con el de abril de 2023.

El actor declaró: “La disciplina es hacer lo que sabes que tienes que hacer aunque no tengas ganas”. Luego añadió: “Tú creas la motivación. Ahora elijo la acción antes que el pensamiento. Mi cuerpo es el templo de mi alma”.

El actor Pietro Sibille sorprende a sus seguidores con una notable transformación física, tras perder más de 10 kilos, y se le atribuye un nuevo romance en su vida personal.

La pérdida de peso supera los 10 kilos. Este cambio está vinculado a su preparación para volver a interpretar a Mandril en ‘La gran sangre: 20 años después’. La película, dirigida por Jorge Carmona, reúne a Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Lucho Cáceres, Milett Figueroa y Salvador del Solar.

Colegas y periodistas han resaltado el compromiso de Sibille. Beto Ortiz comentó: “Vi una foto de Pietro que parece un luchador de MMA. ¿Has visto la foto que ha subido? ¡Impresionante!”.

Aldo Miyashiro, conductor de televisión y compañero de reparto, opinó: “Pietro es un monstruo. Es el mejor actor del país”. Añadió: “Le dices que tienes que bajar 10 kilos, él los baja. Le dices que suba 20 kilos, lo sube”.

A sus 48 años, Pietro Sibille vive una nueva etapa. La disciplina, el trabajo y el entorno familiar marcan su presente, mientras sus seguidores celebran tanto su regreso como su renovada felicidad.