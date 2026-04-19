Melanie Martínez revela su sueño de liderar una orquesta internacional y va por todo en su regreso musical: "Hay que pensar en grande"

Melanie Martínez anuncia su objetivo de formar una orquesta internacional tras el éxito de 'Que no me provoque'. (Instagram Melanie Martínez / Captura de video)

Melanie Martínez, cantante y expareja de Christian Domínguez, ha dado un nuevo paso en su carrera musical al anunciar públicamente su sueño de formar su propia orquesta, aspiración que comparte tras el éxito de su reciente colaboración con Pamela Franco en el tema ‘Que no me provoque’.

La artista reveló sus ambiciosos planes durante su participación en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, dejando claro que su regreso a la música viene acompañado de una visión empresarial y creativa renovada.

“Yo canto de todo, así que mi orquesta va a ser internacional. A eso aspiro, algo que me ha enseñado la vida es que uno tiene que pensar en grande, manifestar las cosas para que lleguen. Así como cuando empecé vendiendo dos o tres helados al día y ahora vendo más de 100”, expresó Martínez, mostrando entusiasmo y optimismo por el futuro.

Un regreso marcado por superación y nuevos proyectos

El lanzamiento de ‘Que no me provoque’ no solo marcó el regreso de Melanie Martínez a los escenarios, sino que también reflejó su capacidad de reinventarse tras un pasado mediático complicado.

Melanie Martínez comparte con 'La Chola Chabuca el doloroso momento en que su vida sentimental fue expuesta en todos los medios, especialmente siendo madre de la hija que tiene con Christian Domínguez. Video: América TV / Reventonazo de la Chola.

Durante la entrevista, la cantante recordó los momentos difíciles que enfrentó cuando la infidelidad de Christian Domínguez expuso su vida privada ante la opinión pública. “Fue muy duro para mí, no pensé que me iba a pasar algo así, pero tuve que afrontarlo, me dolió muchísimo, mi niña estaba pequeña, fue la primera vez que estuve tan expuesta a los medios”, contó.

Martínez destacó que, pese a las adversidades, logró salir adelante gracias a su trabajo y el apoyo familiar. “Muchos creen que solo dar una pensión es cumplir con el deber de padre cuando el proceso es más que eso”, afirmó, subrayando la importancia de la presencia y el compromiso en la crianza de los hijos.

En su nueva etapa, la intérprete apuesta por un enfoque más ambicioso y profesional, convencida de que la música puede ser una vía de empoderamiento y estabilidad económica. “Uno tiene que pensar en grande”, insistió, dejando en claro que está dispuesta a diversificarse y a liderar su propio proyecto artístico.

Apoyo y respaldo en su regreso musical

El estreno de ‘Que no me provoque’ reunió a figuras como Christian Cueva, quien viajó a Lima para acompañar a Pamela Franco en este importante momento. La presencia del futbolista durante la celebración del lanzamiento no pasó desapercibida y fue interpretada como una muestra de respaldo a la nueva etapa de Pamela y Melanie, quienes han convertido sus experiencias personales en un mensaje de fortaleza femenina.

El panel analiza las polémicas declaraciones sobre la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez. Se debate si las palabras de Karla Tarazona fueron una advertencia o una amenaza directa sobre las posibles consecuencias legales si la joven habla en televisión. Video: QTV / Q'Bochinche

En medio del éxito del lanzamiento, Martínez ha enfatizado que su carrera musical no se limitará a un solo género ni a una colaboración puntual. Su aspiración es que, a través de su orquesta, pueda explorar diferentes estilos y llevar su voz a escenarios internacionales.

En paralelo a sus planes musicales, Melanie Martínez también se pronunció sobre las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien afirmó haber sido víctima de brujería.

Lejos de solidarizarse, la cantante descartó cualquier vínculo con prácticas esotéricas y fue tajante: “El karma sí existe. Si tú tienes toda una vida obrando mal, no pretendes que vas a vivir bien el resto de tu existencia”. Para la artista, las dificultades de su expareja son consecuencia directa de sus acciones y no de factores sobrenaturales.

Martínez aclaró que, durante su relación, nunca se involucraron en ese tipo de rituales y que su fe cristiana la mantiene alejada de esas prácticas. “Yo esas cosas no las permitía… con Cristo a mi lado, nada puede conmigo”, aseguró.

Por ahora, la artista continúa promocionando “Que no me provoque” junto a Pamela Franco y prepara el terreno para lo que promete ser una carrera renovada, con la ambición de conquistar nuevos mercados y consolidar su presencia en el mundo de la música.