Perú

Fabio Agostini confiesa que padece una enfermedad sin cura: “Me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer”

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ evidenció su molestia por una burla hacia su aspecto y confesó la razón de esa situación

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Imagen dividida: a la izquierda, un retrato de Fabio Agostini con barba y camisa clara; a la derecha, una selfie de él sin camiseta junto a su madre sonriente con gafas de sol
Fabio Agostini confiesa que padece una enfermedad sin cura que se manifestó tras el diagnóstico de cáncer de su madre, mostrándose en un retrato individual y en una selfie familiar.

La popularidad de Fabio Agostini ha traspasado fronteras luego de su participación en distintos realities, pero en los últimos días el modelo español se convirtió en noticia por revelar públicamente que enfrenta una enfermedad autoinmune sin cura, la psoriasis, que afecta directamente su piel y estado emocional.

La confesión sorprendió a la audiencia de ‘Gran Hermano’ Argentina, donde Agostini es uno de los personajes más reconocidos tras su paso por ‘Esto es guerra’ y su arribo como parte de un intercambio con ‘La casa de los famosos’ de México. Todo surgió durante una transmisión en vivo, después de recibir comentarios sobre su aspecto físico, cuando decidió explicar el origen de las lesiones visibles en su cuerpo.

“Te recuerdo que yo tengo psoriasis en la piel, ¿Y sabes por qué me sale la psoriasis? Cuando me da nervio. ¿Y sabes por qué me salió psoriasis en toda la pierna? Porque a mi mamá le detectaron cáncer”, respondió visiblemente ofuscado el exintegrante del reality peruano, en un momento que fue recogido por las cámaras del programa.
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La psoriasis es un trastorno autoinmune que provoca brotes en la piel con manchas rojas y escamas blanquecinas que pueden generar picazón intensa y molestias físicas. La aparición de estos síntomas suele vincularse a episodios de estrés o impacto emocional, como explicó el propio Fabio Agostini ante las cámaras.

Durante el intercambio, la participante Laura Zapata dirigió un comentario sobre el aspecto de la piel del modelo, llamándolo “seboso”. Esta burla generó la reacción inmediata del español, quien intentó mostrar ante las cámaras la pierna afectada por la enfermedad. La producción decidió cortar la toma y cambiar de cámara, pero el episodio ya había generado repercusión entre los seguidores del reality.

Fabio se enteró de su enfermedad con el diagnóstico de su madre

En una conversación posterior, Fabio Agostini profundizó sobre el momento en que notó los primeros síntomas de la psoriasis. Relató que la enfermedad apareció poco después de que su madre le informara sobre el diagnóstico de cáncer, situación que le provocó un fuerte impacto emocional.

“Tengo psoriasis y eso me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer hace tres meses y que, por cierto, ya está bien. Te mando un beso, mamá”, expresó el modelo español, en un mensaje dirigido tanto a sus compañeros como a la audiencia que seguía la transmisión de ‘La casa de los famosos’.
fabio agostini

La revelación de Agostini tuvo eco entre los seguidores del reality y también en redes sociales, donde muchos compartieron mensajes de apoyo. El propio modelo reconoció que el estrés y la preocupación por la salud de su madre coincidieron con la aparición y el empeoramiento de la enfermedad en su piel.

Fabio Agostini permaneció en ‘Esto es guerra’ hasta julio de 2025, cuando fue eliminado por decisión de su propio equipo. Desde entonces, ha logrado consolidar su presencia en competiciones internacionales, destacando tanto por su físico como por su personalidad ante las cámaras.

Este nuevo capítulo en la vida de Fabio Agostini expone la dimensión personal detrás del personaje televisivo y pone en primer plano las consecuencias que pueden tener los comentarios y actitudes dentro de los realities.

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