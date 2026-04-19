Perú

Incautan más de 100 celulares a pasajera que llegó de Estados Unidos al aeropuerto Jorge Chávez y detectan nuevas modalidades irregulares

El operativo evidenció no solo celulares, sino también laptops, tablets y accesorios de alto valor. La Fiscalía ya interviene mientras se investigan posibles redes organizadas

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Intervención clave: incautación de 109 celulares y otros dispositivos en el aeropuerto Jorge Chávez. (Composición: Infobae)
Intervención clave: incautación de 109 celulares y otros dispositivos en el aeropuerto Jorge Chávez. (Composición: Infobae)

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó 109 teléfonos celulares de alta gama y otros equipos electrónicos valorizados en más de 400,000 soles a una pasajera en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La intervención se realizó en la zona de llegadas internacionales, tras detectar mercancía no declarada durante un control de rutina.

La pasajera provenía de Estados Unidos con escala en Panamá. Según la información oficial, los productos tenían como destino su comercialización en el país sin el pago de impuestos correspondientes. El caso se enmarca en un aumento de intentos por ingresar bienes de alto valor sin cumplir las normas aduaneras.

El hallazgo se produjo cuando el equipaje pasó por un escáner de rayos X. Los agentes advirtieron una cantidad inusual de dispositivos electrónicos, lo que motivó una inspección detallada. En la revisión física se encontraron, además de los celulares, cinco laptops, dos tablets, cinco lentes fotográficos y relojes smartwatch.

Intervención en el aeropuerto internacional

Perfilamiento aduanero permitió detectar a la pasajera con mercancía no declarada. Gob
Perfilamiento aduanero permitió detectar a la pasajera con mercancía no declarada. Gob

El procedimiento concluyó con la incautación de los equipos y la detención de la pasajera. El caso fue comunicado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, que dispuso las acciones correspondientes.

La selección de la pasajera respondió a un proceso de perfilamiento aplicado por los oficiales de Aduanas. Este mecanismo permite identificar posibles riesgos en el ingreso de mercancías al país.

Incremento de incautaciones y valor económico

Incremento sostenido de incautaciones de productos tecnológicos en 2026. Difusión
Incremento sostenido de incautaciones de productos tecnológicos en 2026. Difusión

La Sunat informó que, en lo que va del año, se incautaron más de 300 teléfonos celulares en el mismo aeropuerto, con un valor superior a los 870,000 soles. Durante el año anterior, la cifra superó los 1,150 equipos, con un monto mayor a los 2.8 millones de soles.

En los últimos dos meses, la entidad reportó incautaciones por más de 200 mil dólares, principalmente de teléfonos de última generación. Este tipo de productos concentra gran parte de los operativos debido a su alta demanda en el mercado local.

Diversificación de productos decomisados

Los operativos también alcanzan otros rubros. Entre los bienes incautados figuran perfumes de marcas internacionales, ropa y zapatillas de firmas exclusivas. El volumen detectado en estos casos permite establecer que no corresponde a uso personal.

La autoridad también identificó un incremento en el ingreso de medicamentos, vitaminas e inyectables para la reducción de peso. Estos productos requieren autorizaciones específicas por su condición de mercancía restringida.

El reporte oficial señala que los infractores “pretenden ingresar dichos aparatos electrónicos o medicinas en cajas de productos diferentes como chocolates o dulces”.

El ocultamiento corporal de dispositivos pequeños continúa como una de las principales modalidades detectadas. Los equipos de rayos X permiten identificar artículos adheridos al cuerpo del viajero.

La Sunat informó sobre intervenciones que involucran a personal vinculado al aeropuerto. Según la entidad, se detectaron casos en los que personas, “coludidos, intentaron pasar gran cantidad de teléfonos de alta gama evadiendo los controles aduaneros”.

Consecuencias legales y sanciones

El ingreso irregular de mercancía contempla sanciones penales. La normativa vigente establece penas de prisión no menor de ocho años ni mayor de doce para el delito de tráfico de mercancía restringida.

La Sunat indicó que cuatro personas ya fueron sentenciadas bajo la Ley de Delitos Aduaneros. Estas sanciones se aplican cuando se acredita que los bienes ingresaban con fines comerciales sin cumplir con la declaración obligatoria.

La entidad reiteró el llamado a los viajeros a informarse a través de su web y la aplicación “Bienvenido al Perú”, donde se detallan los productos permitidos, los que requieren requisitos y aquellos con restricciones.

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