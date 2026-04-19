Perú

El consumo de carne de cerdo en Perú marca récord histórico: conoce cuántos kilos come una persona al año

Un cambio en las costumbres alimenticias y el avance tecnológico han impulsado la preferencia por este producto en la mesa nacional

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Chancho al palo
El incremento del consumo de carne de cerdo en Perú refleja un cambio en las preferencias alimentarias y la integración de la cadena productiva nacional.

El consumo de carne de cerdo en Perú alcanzó los 11 kilogramos por persona al año en 2025, según información difundida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Esta cifra representa una triplicación respecto a la registrada hace diez años, con un incremento promedio de medio kilo anual, lo que consolida a este producto como el segundo más consumido en el país.

El dato fue comunicado en el marco de la Semana del Cerdo Peruano, espacio en el que el ministerio y la Asociación Peruana de Porcicultores (Asoporci) subrayaron la relevancia de fortalecer el sector porcino.

De acuerdo con el Midagri, el aumento en el consumo de carne de cerdo responde a transformaciones en las preferencias alimentarias de la población y a una mayor integración de la cadena productiva nacional. Según el reporte, la producción total llegó a las 289 mil toneladas, con una población porcina estimada en 3’697,086 animales.

El consumo de carne de cerdo en Perú llegó a 11 kilogramos por persona al año en 2025, según el MIDAGRI. (Andina)
El consumo de carne de cerdo en Perú llegó a 11 kilogramos por persona al año en 2025, según el MIDAGRI. (Andina)

La actividad se concentra sobre todo en Lima, que representa el 46,1% del total, seguida por La Libertad (11,2%) e Ica (8,4%). El ministerio resaltó la transición hacia sistemas productivos tecnificados y eficientes, destacando que el 38% de la crianza corresponde a crianza intensiva, mientras que el 58% aún se desarrolla en sistemas de traspatio y el 4% en producción familiar. Pese a ser minoritaria en cantidad, la crianza intensiva aporta el 75% del volumen total de carne de cerdo producida en Perú.

Acciones institucionales

El Midagri, a través de la Dirección General de Desarrollo Ganadero, ha trabajado junto a los productores para potenciar la competitividad del sector. Entre las iniciativas implementadas se encuentran campañas orientadas al consumidor, como “Come cerdo, come sano” y la promoción del Día del Chicharrón.

El ministerio también informó sobre mejoras normativas, como la ampliación de umbrales ambientales dentro del reglamento agrario (RGASAR) y el desarrollo del Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

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La producción de carne de cerdo en Perú alcanzó las 289 mil toneladas, con casi 3,7 millones de cerdos en el país. (Cookpad)

En el ámbito sanitario, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ejecuta el Plan de Erradicación de la fiebre porcina clásica. El programa permitió declarar 14 regiones libres de esta enfermedad, lo que fortalece la sanidad animal y amplía las oportunidades de acceso a mercados internacionales, indicó el ministerio.

Al mercado de Singapur

El Midagri anunció un avance sin precedentes al recibir la autorización oficial para exportar carne de cerdo y ave al mercado de Singapur, uno de los destinos más exigentes de Asia, con más de seis millones de consumidores y alto poder adquisitivo.

La noticia fue confirmada por el Senasa luego de superar un riguroso proceso de evaluación por parte de la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA), que incluyó auditorías técnicas a establecimientos nacionales y una revisión exhaustiva del sistema sanitario peruano.

Según informó el ministerio en declaraciones recogidas por El Peruano, “este logro posiciona al Perú como un proveedor confiable de alimentos de calidad en los mercados internacionales y abre nuevas oportunidades para el crecimiento del sector agropecuario”, afirmó Jorge Luis Sáenz Rabanal, viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario.

chicharrón de cerdo
Lima lidera la producción de carne de cerdo en Perú con el 46,1% del total nacional, seguida de La Libertad e Ica.

La aprobación se formalizó durante la visita de la Ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, quien transmitió oficialmente la apertura de este mercado y fortaleció los lazos comerciales entre ambos países.

La autorización para exportar confirma el cumplimiento de los estándares internacionales de inocuidad y sanidad animal, subrayó el Midagri, y coloca a Perú como un proveedor competitivo en el ámbito global.

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