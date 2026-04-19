Dante Ortega: “Padre nuestro que estás en el cielo, le pedía a Dios, ¡por favor dejá de hacerme gay!”

Dante Ortega es sensible, inteligente, talentoso y está buscando su destino. Tiene solo 24 años y la valentía y el carácter para defenderse con altura cuando lo atacan con comentarios ofensivos sobre su orientación sexual. Es músico, es actor, fue modelo y está tocado por la varita mágica que ilumina a la familia Ortega. Una familia que lidera su abuelo, Palito Ortega, en la que crecieron y crecen muchos artistas talentosos. Sebastián es productor audiovisual, Emanuel músico, Julieta es actriz, Luis es cineasta y Rosario, cantante. Dante es el hijo mayor de Guillermina Valdés y de Sebastián. Dante empezó subiendo covers a Instagram y hoy prepara la presentación de sus canciones. Hay un legado artístico en la nueva generación, la de los nietos de Palito, que empieza a asomar y destacarse.
– Sos muy parecido a tu abuelo.
– Me lo han dicho, sí, que me parezco mucho en los gestos también.
– Un sello genético.
– Sí, es verdad, hay como un sello genético porque a todos nos gusta algo relacionado con el arte, la música, la actuación. No sé si viene de los genes o es porque nos criamos escuchando música, mi abuelo siempre en el piano. Todas esas cosas cuando sos chico te nutren.
– Estás grabando un EP.
– Estoy grabando mi EP y lo quiero sacar este año, estoy por hacer teatro también y estudio astrología. La astrología la uso como una vía de escape, pero yo me quiero dedicar a la música y a la actuación. Lo tengo sabido desde hace mucho tiempo.
“LA MALDAD AFECTA. VIVIMOS EN UN MUNDO MUY CRUEL, CADA VEZ MÁS INJUSTO”
– Nuestra generación ha puesto definiciones o etiquetas, la tuya es más abierta. ¿Es más libre?
– Sí, pero en algunas cosas no somos tan libres. Va a haber mucha gente que opine mal de vos, que te critique. Me pasa muchas veces en las redes y con eso hay que tener, como dice Moria, una pirámide de vaselina.
– ¿Afecta el prejuicio del otro?
– La maldad, es la maldad lo que afecta. Porque vivimos en un mundo muy cruel y las cosas cada vez son más injustas para un montón de gente, tal vez soy un privilegiado.
“ANTES NO ENTENDÍA POR QUE ME DECÍAN ‘ESTE NACIÓ INVERTIDO’ POR EL SIMPLE HECHO DE SER GAY”
– El qué dirán no te afecta, o por lo menos te dejó de afectar.
– El qué dirán todavía me afecta un poco. Me siguen chocando algunos comentarios muy agresivos, pero me afecta menos. Antes no entendía por qué me decían “este nació invertido” o “nació con un problema” por el simple hecho de ser gay. Yo no tengo definiciones con el tema de mi orientación sexual, iré viendo, pero se hacía mucho eje en eso en las redes. Hice varios descargos y en el último dije: ya está, no tengo que hacer más, a la gente no la cambiás. Yo siempre hice bastante lo que quise. Entonces, si tengo ese principio, tengo que dejar de prestarle atención a todas esas personas.
– Muchos no estaban acostumbrados a escuchar “no me defino sexualmente” como dijiste.
– Sí, quizás el día de mañana me enamore de una mujer. Veo mujeres y digo guau, qué lindas. Hoy no sé si estoy para una relación, para algo formal, pero el día de mañana quién te dice? No sabés. Existen tantas definiciones que no es algo novedoso el tema de la sexualidad.
– ¿Cuánto habrá de ignorancia sobre la sexualidad en esas reacciones tan agresivas?
– Puede que haya mucho, la gente puede preguntarse un montón de cosas y las preguntas no están mal, lo que está mal es atacar. Por ejemplo, mi abuela me pregunta, ¿cómo hacés para conocer a un chico? ¿Esto de las aplicaciones no te da miedo? Y yo le digo: abuela, la verdad que no, porque primero voy a tomar un café y después si tenemos ganas de seguir viéndonos, veremos, pero tomo mis protocolos.
– Evangelina quiere saber. ¿Qué más pregunta?
– Es bastante discreta, es una abuela que entiende, curiosa. Mis abuelos son muy abiertos dentro de todo.
“EN MI ADOLESCENCIA, DURANTE MUCHO TIEMPO REZABA, Y LE PEDÍA A DIOS QUE DEJARA DE HACERME GAY”
Hace poco Dante compartió un video muy simpático con su hermana Helena en las redes, probaban chocolate Dubai. Los comentarios fueron ofensivos, crueles, discriminatorios.
– Se puso mucho eje en nuestra apariencia, solo estábamos probando chocolates. Mis hermanas usan el pelo corto y se habló de cómo lucimos, si mis hermanas lucían muy varoniles. Entonces salí a contestar, pero no desde lo que me afecta sino, “qué les está sucediendo?” Quería tratar de entender a las personas que hablaban desde ese lugar y después entendí que no se las puede entender porque tienen algo muy estructurado y eligen vivir con ese prejuicio.
– Algunos comentarios me llamaron la atención. Por ejemplo la gente que cree que una persona es homosexual porque está de moda. Como si una persona pudiera elegir serlo frívolamente.
– Sí, claro, es loco. De hecho yo en mi adolescencia, por mucho tiempo, cuando me estaba empezando a dar cuenta que me gustaban los hombres, sentía la necesidad de cambiar eso. Y decía “padre nuestro que estás en el cielo”, trataba de conectar con Dios y le pedía a Dios “por favor, deja de hacerme gay”. ¿Entendés? Una locura.
– ¿Cuándo fue?
– Cuando iba al colegio. Tenía ese prejuicio: yo no quiero ser gay, me da mucho miedo.
– ¿Qué te daba miedo? ¿El rechazo?
– Claro, con lo que me encuentro hoy. En ese momento no tenía las herramientas para lidiar con eso, hoy sí.
“SER GAY LO VIVÍA COMO UNA CARGA, FUE BASTANTE DOLOROSO”
– Ser gay lo vivías como un problema.
– Si, lo vivía como una carga, fue bastante doloroso.
– ¿En secreto?
- En secreto, sí. Fue bastante difícil esa situación. Pero después dije basta, no me va a cambiar ni Dios ni nada. Yo soy así y está perfecto ser como cada uno es.
“¿POR QUÉ VOY A PONER TANTO EJE EN MI SEXUALIDAD? SOY UN MONTÓN DE OTRAS COSAS MÁS”
– De golpe salió y ya está.
– Y ya está, sí. Cuando das el paso después es muy tarde dar la vuelta porque decís ya está, soy lo que soy y con mucha felicidad y honra. ¿Por qué voy a poner tanto eje en mi sexualidad? Soy un montón de otras cosas más.
– ¿Identificaste quiénes escribían comentarios discriminatorios, ofensivos?
– Muchas mujeres, eso me llamó la atención. Uno siente que va a encontrar la homofobia en los tipos, en los que son re chabones. También hay, pero por lo general son mujeres. Señoras grandes y con hijos también.
– El mensaje implícito en muchos de estos comentarios es que las personas pueden elegir su sexualidad.
– Claro, no es una elección. Uno no elige, es una condición. Es una condición que seas heterosexual y hayas querido tener una familia con un hombre. Quizás mi condición sea tener familia con un hombre también.
“ME ENCANTABA IR AL VESTIDOR DE MI VIEJA Y PROBARME UNOS TACOS, DISFRAZARME”
– ¿Cuando recordás que empezaste a saberlo?
– Yo creo que lo sentí toda mi vida, uno lo empieza a sentir cuando es bastante niño. A mí me encantaba ir al vestidor de mi vieja y probarme unos tacos o disfrazarme. También me disfrazaba de rapero. Creo que el chico experimenta mucho, no tiene tantos prejuicios. Los prejuicios vienen de grande cuando te empezás a dar cuenta que el mundo no es tan colorido como se ve. Entonces uno que se arma un personaje y lo trata de sostener, hasta que esa estructura se tiene que derrumbar porque decís, tengo que ser genuinamente quien soy, no es para afuera lo que tenemos que demostrar. No hay nada que demostrar, me parece.
– Sos muy sensible.
– Si, re. Eso lo saqué de mi vieja.
– ¿Llorón?
– Sí. Así que no me hagas llorar.
– Uy, dije llorón y empezaste a llorar ¿Qué te hace llorar?
– Esa palabra… Creo que estamos abordando temas emocionantes. Cuando uno habla de quién es se abre y yo soy muy abierto. Me siento expuesto. Me estoy acostumbrando a eso porque quiero ser cantante y actor y eso tiene una connotación pública, pero a la vez me estoy mostrando en un montón de otros entornos.
“TENGO DOS PAPÁS CON UN CARÁCTER MUY BRAVO, LOS DOS SON DE ARMAS TOMAR”
– Pero además tenés un carácter fuerte, porque salís a responder, no tenés dudas, te plantás.
– Sí, tengo mucho carácter y tengo dos papás con un carácter muy bravo. Los dos son de armas tomar. Yo los he visto siempre, son dos personas muy plantadas y con mucha personalidad.
- Los comentarios agresivos los contestaste con mucha altura, la mucha madurez de un carácter muy sólido.
– Sí, no me falta personalidad para decir lo que me molesta y lo que no.
– La frase que me quedó grabada es la del final, cuando dijiste “Dios me hizo así, puto.” Hay que tener valentía para decirlo y publicarlo ante tanta maldad.
– Creo que si fuésemos todos iguales, el mundo sería más aburrido. Qué reflexión, Aristóteles, jajajaja.
– ¿Te hubiera gustado en algún momento de la vida que tu familia no fuera conocida?
– No, me encanta. No me encanta el tema de la fama o la exposición, pero me encanta saber que teniendo una faceta artística puedo llegar a un montón de personas con las que me identifico, siento que es una oportunidad la familia en la que nací. No renegaría de eso.
– ¿Cuando eras chico tampoco?
– ¡No! Yo me subía al escenario con mi abuelo. Todavía en ese momento no cantaba. No hacía nada.
– ¿Cuántos años tenías?
– Seis o siete. Me acuerdo que mi primo tocaba la batería, el otro también. Yo no tocaba ningún instrumento y me frustraba porque no podía conectar con mi abuelo. Mi abuelo le hablaba más a mis primos porque yo no hacía nada, solo actuaba. Una vez me puse a llorar y le dije “abuelo, soy el nieto que menos atención le prestás”. Y me dijo: ‘pero a todos los quiero por igual. El tema es que tal vez Valu toca la batería, Benito toca la batería y todavía vos no sabés’. Después, a los 12 años, cuando mis papás se separaron y yo estaba re mal por todo ese tema, me acuerdo que por esa sensibilidad empecé a cantar en el baño. Y ahí me di cuenta, “le voy a contar a mi abuelo que hay algo que tenemos en común”, y empecé a forjar más el vínculo con él.
– ¿Le gustó que decidieras estudiar guitarra?
– Sí, de hecho él me dijo: está bueno que cantes, pero para componer necesitas algún instrumento. Y me puse a estudiar guitarra. Al principio me costaba, no me quería sentar y hasta que no me dolieron los dedos yo no aprendí guitarra.
– ¿Te gustaría volver a estar en un escenario con Palito ahora?
– Obvio, siempre que esté la oportunidad.
– ¿Se lo dijiste?
– No, porque si no siento como que se lo estoy demandando. Cuando él tenga ganas. Ya toqué una vez en el Luna Park con él y surgió algo re lindo. Cuando salga esa propuesta de parte de ellos, yo encantado. Siento que es algo que me tiene que proponer él, porque es su show.
“EL RESPETO A MI ABUELO NO ES PORQUE SEA IMPORTANTE Y FAMOSO, ES PORQUE SIEMPRE FUE BUENO Y AMOROSO CON NOSOTROS”
– Hay un respeto reverencial hacia el abuelo.
– Sí, el respeto está, pero no porque sea famoso o porque sea importante, sino porque siempre fue bueno con nosotros. Fue una persona muy cálida, muy amorosa. Entonces el respeto es mutuo, pero no es que haya una reverencia a Palito Ortega.
– Decís que él tiene ese respeto con ustedes, con los más jóvenes.
– Sí, siempre lo tuvo, por eso también tenemos el vínculo que tenemos.
“NO LE MUESTRO NINGUNA CANCIÓN A MI ABUELO PORQUE NO DEMUESTRA, ES INEXPRESIVO. EN EL ESCENARIO SE TRANSFORMA”
– ¿Te inhibe mostrarle una canción a Palito o preferís mostrársela a Emanuel?
– No le muestro ninguna canción a mi abuelo ni a Emanuel, porque no demuestran. No te dicen si está buena, si está mala. Una vez me dijo está buena, le cambiaría este acorde, pero no es muy demostrativo. Inexpresivo. Toda la parte de acá (n de la r: señala su cara) es inexpresiva. En el escenario es otra cosa, se transforma, pero mi abuelo es muy sedentario con las emociones.
– Minimalista, hay que saberlo interpretar. Pero hay otros genes que vienen de Guillermina.
– Sí, mi mamá es de cáncer, es muy sensible, es muy familiera. Siempre que tengo algún rollo no lo hablo ni con mi papá ni con mi familia paterna, lo hablo con mi mamá. Mi mamá estudió psicología, yo creo que mi vieja es muy sabia. Cuando alguien me hace daño soy un poco rencoroso y mi mamá me dice que no está bueno vivir con esa emoción, que eso me hace mal y que no me deja seguir y avanzar por la vida. La admiro en ese sentido.
– Tenes relaciones con los integrantes de tu familia, muy fluidas y muy buenas.
– Sí, con algunos más que otros, pero con todos tenemos contacto, por suerte. Somos bastante unidos como familia.
– Muchos chicos no tienen esa suerte.
– Sí, siempre en los vínculos surgen momentos de crisis. Yo a mis papás les he planteado cosas, tengo mucha personalidad y carácter. Les he dicho a mis papás las cosas que no me gustaban y por momentos ha habido confrontaciones, pero siempre conciliando. Son de los que escuchan.
– Sos el hijo mayor de la familia. ¿Qué tenés de hijo mayor en los hechos? .
– Soy tal vez el que siente que tiene que demostrar un poquito más. Siempre está esa cuestión de que si sos el más grande tenés que dar el ejemplo, te lo piden de alguna manera inconscientemente tus papás. Lo siento de alguna manera.
- En las redes diste el ejemplo, estabas con una de tus hermana y la defendiste a ella también de los comentarios
– Sí, mis hermanas no contestan, son más bajo perfil, no sienten esa necesidad de responder. Yo soy una persona que habla, a la que le gusta expresarse y también reflexionar. Si surge algo de mala onda a veces hago un descargo en redes. Yo soy así.
“COMO MI PAPÁ NO ME LLAMÓ PARA TRABAJAR TENGO DERECHO A DECIR QUE ME GUSTARÍA MÁS TRABAJAR CON LUIS”
– ¿Vas a trabajar con tu tío Luis?
– Me encantaría trabajar con Luis. Al principio decía “quiero que mi papá me ponga de extra en alguna tira”. Y hoy que veo cómo trabaja Luis es con quien más me gustaría, porque tiene una sensibilidad y una paciencia… Se toma tanto tiempo en los proyectos, me gustan los artistas que no trabajan con esa idea de ser tan resultadistas. Respeta sus procesos. Creo que es importante que el artista tenga sus procesos de desarrollo.
– Me quedé pensando en si a tu papá no le va a molestar esto que dijiste.
– No sé, pero como no me llamó tengo el derecho a decir con quién me gustaría trabajar más. Es así, me gusta lo que hace, pero me gusta el cine independiente que hace Luis. Y me encanta la locura que él tiene también.
“LE DIJE A MI PAPÁ QUE QUERÍA TRABAJAR CON ÉL. NO ME GUSTA INSISTIR CUANDO NO ME ABREN ESA PUERTA”
– ¿Nunca le dijiste “papá, me gustaría trabajar en una de tus producciones?
– Le dije, sí, en un momento, “che, papá, no hay nada? Por favor, poneme en una estación de servicio, o que le sirva el café al protagonista”. Me dijo: prefiero que arranques con otro, que no te conozcan porque arrancaste conmigo que soy tu papá. Es un criterio que dentro de todo tiene un punto. Así que ya lo solté a mi viejo. Y además siento que no voy a necesitar de él para ser quien quiero ser. O sea, por más que a él le vaya bien, yo voy a encontrar mi camino.
“A MI ABUELO SI LE DECÍS DE CANTAR Y HACER UNA CANCIÓN , ÉL SE COPA MAS”
– ¿No insististe?
– No, ya no, no me gusta insistir cuando no me abren esa puerta tampoco. Pero mi papá igual es una persona muy generosa, quiero decirlo. Siempre está, nos ayuda, nos pregunta cómo estamos. Pero en el área de lo laboral me pide que yo me lo gane. Si a mi abuelo si le decís de cantar y todo y hacer una canción, él si se copa más. Pero el vínculo entre hijo y papá y el de nieto y abuelo no es el mismo. El vínculo entre el hijo y el papá por lo general suele tener una carga mayor. Y el abuelo, ya está. Mi abuelo soltó el vínculo que tal vez tuvo con mi papá, y conmigo afloja. Yo lo siento así, mi papá siento que va a ser mejor abuelo que papá.
– En general, uno se pelea con los padres para separarse de ellos. ¿Te peleabas mucho con tu viejo cuando eras adolescente?
– Sí, sí, jajaja, recontra, hemos discutido, pero acá estamos. Nos llevamos bárbaro.
– ¿Cómo es el vínculo con tus hermanas? ¿Son cercanos?
– Somos cercanos, con las dos me llevo muy bien. Con Helena tengo un poco más de vínculo, ahora está estudiando psicología en Europa. Se fue a hacer un intercambio, no la estoy viendo, pero me llevo bárbaro, somos re cercanos, compinches. Helena es una piba muy inteligente, desde el lado de la psicología me recomienda un montón de cosas, tengo terapia gratuita en la familia, así que aprovecho.
– Me acuerdo que cuando eras adolescente dijiste, no me gustó que mis padres se separaran, pero tengo dos casas. ¿Ahora cuántas casas tenés?
– Vivo solo en un departamento, de a poco estoy empezando a buscar formas de mantenerme por mi cuenta. Vivía con mi viejo, después ya me fui. Ahora estoy un poquito más independiente. Pero a veces me quedo en lo de mi vieja, a veces voy a la casa de mi papá.
– Nada está cerrado, no es que me voy a vivir solo, o me caso, o sigo con mi mamá o sigo con mi papá.
– No, tampoco apareció una persona para casarse. No me casaría, tendría hijos, pero para casarme tendría que estar muy enamorado, cosa que hasta ahora no me pasó con nadie. Pero tampoco quiero poner definiciones, ni sí ni no.
– Hijos sí, dijiste.
– Me encantaría ser padre. Soy muy… No sé si la palabra es paternal o maternal, porque paternal tiene otro significado y lo maternal está relacionado con algo más amoroso, más desde la emocionalidad. Soy muy protector yo también, como mi vieja. Me gusta cuidar. A mi primo más chiquito, Ramsés, siempre que está le juego, estoy cerca de él. Me gusta mucho.
– Se viene un EP con tus canciones. Y vendrá una presentación?
– Si, yo escribo todas mis canciones. Me gusta lo que estoy haciendo, estoy muy contento. La presentación será este año dentro de poco, estamos organizando. Tengo un equipo con el que estoy trabajando. Y en teatro voy a hacer microteatro, hice una vez y me encantó. Son obras cortas de 15 minutos. Me encanta, aprendo mucho.
– Dante, sos muy amoroso. Fuiste amoroso hasta para defenderte. No te puedo imaginar enojado.
– No, no te creas que soy siempre un amor, tengo mis momentos. Soy re explosivo. Soy de confrontar y tengo personalidad, siempre opino cuando algo no me gusta. No soy de no quedarme callado y soy de decirles las cosas a mis papás. Y de defender a los que quiero.
– Vuelvo al tema de tu posteo porque enojado y todo, pensaste en los demás que sufren y que fueron ofendidos.
“YO CREO EN DIOS, PERO NO EN UN DIOS QUE TE CASTIGA Y TE LLEVA AL INFRAMUNDO SI TE PORTÁS MAL”
– Quise hacer ese descargo porque capaz hay un montón de pibes que no están en la misma situación que yo, que todavía no pudieron hablar sobre eso. Y les sirve un pibe que le hace frente a los mensajes de odio.
– A mí no me corresponde enseñarles, dijiste cuando respondiste. ¿Qué es lo que no aprendieron los que ofenden así?
– No sé, pero por lo general los que se la dan de católicos, de que aman a Dios, de que aman al prójimo, suelen ser los que terminan siendo los más agresivos, los que más odio tienen. Yo creo que la religión por momentos es eso, es odio porque es control. Creer en Dios no tiene nada que ver con la religión, hay un tema de controlar el pensamiento y lo que cada uno tiene que hacer que ya no va en nuestra generación. Respeto a cada uno con sus creencias. Yo creo en Dios, pero no creo en un Dios que te castiga, que te lleva al inframundo si te portás mal.