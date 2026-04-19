Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El partido comenzará a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador ; a las 12:00 en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 13:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

El duelo será transmitido por L1MAX , disponible en Claro, Best Cable, DirecTV, Win y ahora también en Movistar TV. Los aficionados podrán ver el partido tanto en televisión como en dispositivos móviles o computadoras, utilizando la aplicación Liga 1 Play .

Ahora, el conjunto de Carlos Bustos enfrenta una racha negativa, con cuatro partidos sin ganar. Durante ese periodo, perdió ante Universitario y Juan Pablo II , y empató en casa contra Alianza Atlético y Sport Huancayo en Cajamarca. Necesita sumar una victoria pronto para recuperar protagonismo en el torneo y acercarse a los puestos de vanguardia.

La Universidad Técnica de Cajamarca había empezado a todo motor en el campeonato peruano. Una seguidilla de victorias había catapultado al equipo del norte a los primeros lugares, pero un revés en casa contra Alianza Lima desconfiguró el camino.

En el ámbito internacional, Sporting Cristal tuvo un inicio positivo en la Copa Libertadores al vencer a Cerro Porteño . No obstante, la derrota 2-1 ante Palmeiras generó malestar dentro del plantel, en particular por las decisiones arbitrales durante el encuentro.

Sporting Cristal está urgido de volver al triunfo. La incorporación de Zé Ricardo como entrenador ha generado optimismo en el club, pero el equipo llega tras dos derrotas consecutivas en el campeonato local: primero ante Los Chankas fuera de casa y luego frente a CD Moquegua en su propio estadio, resultado que sorprendió a la afición.

¡ Día de partido ! Sporting Cristal recibe a UTC en el marco de la fecha 11 del Apertura 2026. El duelo se desarrollará en el estadio Alberto Gallardo al promediar las 11:00 horas.

Últimas noticias

Partidos de hoy, domingo 19 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada dominical está recargada de diversos compromisos, tanto en el ámbito peruano, así como en el internacional con definiciones de infarto

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 Javier Rabanal se jugará su continuidad como técnico de la ‘U’ en este encuentro. Sigue todas las incidencias

Paco Hervás confirmó su continuidad en Universitario previo a su triunfo ante Géminis por Liga Peruana de Vóley El técnico español se refirió a su permanencia en la ‘U’ para la temporada 2026/2027, donde tendrá como principal objetivo alcanzar una final

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026 El técnico Zé Ricardo se estrena en el torneo local ante su gente y buscará que sus dirigidos regresen a la victoria luego de dos derrotas al hilo en el plano doméstico. Conoce los horarios