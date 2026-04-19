Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Día de partido! Sporting Cristal recibe a UTC en el marco de la fecha 11 del Apertura 2026. El duelo se desarrollará en el estadio Alberto Gallardo al promediar las 11:00 horas.
Así llega Sporting Cristal al partido correspondiente a la fecha 11 del Apertura 2026
Sporting Cristal está urgido de volver al triunfo. La incorporación de Zé Ricardo como entrenador ha generado optimismo en el club, pero el equipo llega tras dos derrotas consecutivas en el campeonato local: primero ante Los Chankas fuera de casa y luego frente a CD Moquegua en su propio estadio, resultado que sorprendió a la afición.
En el ámbito internacional, Sporting Cristal tuvo un inicio positivo en la Copa Libertadores al vencer a Cerro Porteño. No obstante, la derrota 2-1 ante Palmeiras generó malestar dentro del plantel, en particular por las decisiones arbitrales durante el encuentro.
Así llega UTC al partido correspondiente a la fecha 11 del Apertura 2026
La Universidad Técnica de Cajamarca había empezado a todo motor en el campeonato peruano. Una seguidilla de victorias había catapultado al equipo del norte a los primeros lugares, pero un revés en casa contra Alianza Lima desconfiguró el camino.
Ahora, el conjunto de Carlos Bustos enfrenta una racha negativa, con cuatro partidos sin ganar. Durante ese periodo, perdió ante Universitario y Juan Pablo II, y empató en casa contra Alianza Atlético y Sport Huancayo en Cajamarca. Necesita sumar una victoria pronto para recuperar protagonismo en el torneo y acercarse a los puestos de vanguardia.
Sporting Cristal vs UTC: alineaciones probables del partido correspondiente a la fecha 11 del Apertura 2026
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Cristiano, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Juan Cruz González; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Ibérico; Maxloren Castro, Irven Ávila, Felipe Vizeu.
- UTC: Ángelo Campos; Dylan Caro, Bruno Duarte, Manuel Ganoza, Gilmar Paredes; Arquímedes Figuera, David Dioses; Adolfo Muñoz, Marcos Lliuya, David Camacho, Marlon De Jesús.
Sporting Cristal vs UTC: señales de transmisión del partido correspondiente a la fecha 11 del Apertura 2026
El duelo será transmitido por L1MAX, disponible en Claro, Best Cable, DirecTV, Win y ahora también en Movistar TV. Los aficionados podrán ver el partido tanto en televisión como en dispositivos móviles o computadoras, utilizando la aplicación Liga 1 Play.
Sporting Cristal vs UTC: horarios del partido correspondiente a la fecha 11 del Apertura 2026
El partido comenzará a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 12:00 en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 13:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
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