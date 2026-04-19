Perú

Laura Spoya arremete contra Brian Rullan por declaraciones en su contra: “Me llega que me desacrediten como mamá”

La conductora evidenció su molestia por las declaraciones del padre de sus hijos luego de difundirse una foto de ella vacacionando con Sebastián Gálvez

Guardar
Imagen dividida que muestra a Laura Spoya con cabello oscuro y labios rojos a la izquierda, y a Brian Rullan con gorra y barba a la derecha
Laura Spoya reacciona molesta a los comentarios de Brian Rullan sobre su maternidad, expresando su indignación por ser desacreditada como madre.

Las redes sociales y los programas de espectáculos volvieron a poner la vida personal de Laura Spoya bajo el foco público. Una fotografía de la conductora en actitud cercana con Sebastián Gálvez durante unas vacaciones en Jamaica desató una cadena de reacciones, no solo entre los usuarios, sino también en su entorno más cercano.

La imagen, difundida por el pódcast ‘Showpe’, se viralizó rápidamente y generó dudas sobre la relación que mantiene la exreina de belleza con su joven trabajador. La controversia creció cuando Magaly Medina habló del viaje en su programa y precisó que Spoya no viajó sola, sino acompañada de Gálvez.

Ante la atención mediática, el programa ‘Qbochinche’ contactó a Brian Rullan, expareja de Spoya y padre de sus hijos, para conocer su opinión. Aunque inicialmente evitó comentar detalles, el empresario mexicano manifestó su incomodidad por la exposición pública y puso el foco en el impacto sobre sus hijos.

El empresario mexicano pidió respeto por la privacidad de sus hijos ante la ola de comentarios en redes sociales. Captura: Show.pe
El empresario mexicano pidió respeto por la privacidad de sus hijos ante la ola de comentarios en redes sociales. Captura: Show.pe
“Yo sí tengo que proteger a mis hijos y lo que ellos vean en el futuro en internet”, afirmó Rullan al ser consultado. Con sus palabras, dejó entrever críticas hacia la actitud de la madre de sus hijos frente a la exposición de la vida privada.

Laura Spoya incómoda con Brian Rullan

La tensión escaló cuando Laura Spoya decidió responder en vivo a los cuestionamientos sobre su vida personal y su rol como madre. Durante la transmisión de ‘La manada’, la conductora de ‘Al sexto día’ tomó la palabra para dejar clara su postura.

“En estos últimos días, hay algo que no había comentado porque a veces yo me quedo muy callada al respecto con los temas”, expresó Spoya. “Pero yo a mis hijos los cuido un cu** y cumplo con absolutamente todas las responsabilidades que tengo como madre y siempre lo he hecho”.

La presentadora rechazó de forma tajante cualquier intento de desacreditar su papel materno. “Si hay algo que de verdad nunca voy a permitir es que alguien me quiera desacreditar como mamá. Jamás, así sea mi exmarido”, puntualizó.

Laura Spoya pidió a Brian Rullán para que no emita más declaraciones luego dew verse envuelta en diversas polémicas. La conductora aseguró que todo afecta a su trabajo que, finalmente, es el sustento de su hogar | TikTok

En su mensaje, recordó los retos que enfrentó tras regresar a Perú. “He llegado a un punto en el que yo no hablo, pero a veces cuando uno quiere poner en tela de juicio si soy buena madre o no soy buena madre, eso sí me jo**”, sostuvo.

La ex Miss Perú Universo relató que desde su retorno al país en 2023 tuvo que empezar desde cero. “Yo también lo perdí todo”, agregó.

Spoya remarcó que su prioridad es que sus hijos estén bien y que nada les falte. “Yo he trabajado incansablemente para que a mis hijos nunca les falte nada, nunca”, afirmó. Subrayó que está dispuesta a cualquier sacrificio por ellos.

“O sea, yo puedo comer arroz con huevo, pero mis hijos siempre van a tener un plato de comida sobre la mesa”, continuó. “Así yo pierda todas mis marcas y tenga que salir a vender sándwiches. Lo voy a hacer”.

Laura Spoya en primer plano, hablando por un micrófono, con cabello oscuro y reflejos morados, frente a una pantalla con temática espacial
Laura Spoya, ex-reina de belleza y presentadora, arremete contra Brian Rullan en el programa "La Manada Galactic" por sus declaraciones que cuestionan su rol como madre, generando un fuerte debate.

Al final de su intervención, dejó claro su malestar por los señalamientos en su contra. “Y eso sí me llega al pinc**, que me desacrediten como mamá”, concluyó.

Las posturas opuestas de Spoya y Rullan reflejan la tensión en el vínculo parental tras la ruptura. El caso reaviva el debate sobre cómo la exposición mediática afecta la vida familiar y las relaciones personales de figuras públicas.

Temas Relacionados

Laura SpoyaBrian Rullanperu-entretenimiento

Más Noticias

Sporting Cristal 0-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Alberto Gallardo acoge un nuevo partido del campeonato peruano en el que se medirán ‘rimenses’ y ‘norteños’ por el certamen peruano. Sigue acá la transmisión en directo del lance

Sporting Cristal 0-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

López Aliaga exige al presidente Balcázar comprar los aviones F-16 a EE.UU.: “Incumplir traerá graves consecuencias para Perú”

El alcalde de Lima y candidato presidencial cuestionó la decisión de postergar la compra de cazas F-16 y sostuvo que romper compromisos con Estados Unidos dañaría la imagen internacional del país

López Aliaga exige al presidente Balcázar comprar los aviones F-16 a EE.UU.: “Incumplir traerá graves consecuencias para Perú”

DT de Cusco FC hizo sentida autocrítica tras dura derrota ante Alianza Lima y apuntó: “Toca decirnos las cosas en la cara”

Alejandro Orfila aseguró que el equipo ‘dorado’ tiene “vergüenza deportiva” por la abultada caída en Matute y reveló la inesperada medida que tomará su cuerpo técnico

DT de Cusco FC hizo sentida autocrítica tras dura derrota ante Alianza Lima y apuntó: “Toca decirnos las cosas en la cara”

Poder Judicial rechaza nuevo pedido de prisión preventiva contra sacerdote Marco Agüero y deja sin efecto impedimento de salida de país

El religioso, investigado por tocamientos indebidos, solo deberá cumplir con medidas de comparecencia y no podrá acercarse a las denunciantes

Poder Judicial rechaza nuevo pedido de prisión preventiva contra sacerdote Marco Agüero y deja sin efecto impedimento de salida de país

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga exige al presidente Balcázar comprar los aviones F-16 a EE.UU.: “Incumplir traerá graves consecuencias para Perú”

López Aliaga exige al presidente Balcázar comprar los aviones F-16 a EE.UU.: “Incumplir traerá graves consecuencias para Perú”

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra

Resultados ONPE al 93.484% EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados en regiones ONPE al 94.138 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

ONPE: Material electoral de 31 mesas de sufragio en Cusco aún no llegan a la ODPE de La Convención por malas condiciones climáticas

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Paolo Guerrero explota contra reportero de Magaly Medina y ella responde: “Es malcriadazo, le gana la furia”

Renato Rossini Jr. molesto tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “A mí no me ganaron”

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tuvieron acalorada discusión por las confesiones entre Diego Chavarri y Gabriela Herrera

Renato Rossini Jr. fue eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera, Samahara Lobatón y Pablo Heredia regresaron al reality

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal 0-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

DT de Cusco FC hizo sentida autocrítica tras dura derrota ante Alianza Lima y apuntó: “Toca decirnos las cosas en la cara”

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

Marco Rivas, en conflicto con Club Tigre: se ausentó en los entrenamientos por desacuerdos con la formalización de su contrato