Laura Spoya arremete contra Brian Rullan por declaraciones en su contra: “Me llega que me desacrediten como mamá”

Laura Spoya reacciona molesta a los comentarios de Brian Rullan sobre su maternidad, expresando su indignación por ser desacreditada como madre.

Las redes sociales y los programas de espectáculos volvieron a poner la vida personal de Laura Spoya bajo el foco público. Una fotografía de la conductora en actitud cercana con Sebastián Gálvez durante unas vacaciones en Jamaica desató una cadena de reacciones, no solo entre los usuarios, sino también en su entorno más cercano.

La imagen, difundida por el pódcast ‘Showpe’, se viralizó rápidamente y generó dudas sobre la relación que mantiene la exreina de belleza con su joven trabajador. La controversia creció cuando Magaly Medina habló del viaje en su programa y precisó que Spoya no viajó sola, sino acompañada de Gálvez.

Ante la atención mediática, el programa ‘Qbochinche’ contactó a Brian Rullan, expareja de Spoya y padre de sus hijos, para conocer su opinión. Aunque inicialmente evitó comentar detalles, el empresario mexicano manifestó su incomodidad por la exposición pública y puso el foco en el impacto sobre sus hijos.

El empresario mexicano pidió respeto por la privacidad de sus hijos ante la ola de comentarios en redes sociales. Captura: Show.pe

“Yo sí tengo que proteger a mis hijos y lo que ellos vean en el futuro en internet”, afirmó Rullan al ser consultado. Con sus palabras, dejó entrever críticas hacia la actitud de la madre de sus hijos frente a la exposición de la vida privada.

Laura Spoya incómoda con Brian Rullan

La tensión escaló cuando Laura Spoya decidió responder en vivo a los cuestionamientos sobre su vida personal y su rol como madre. Durante la transmisión de ‘La manada’, la conductora de ‘Al sexto día’ tomó la palabra para dejar clara su postura.

“En estos últimos días, hay algo que no había comentado porque a veces yo me quedo muy callada al respecto con los temas”, expresó Spoya. “Pero yo a mis hijos los cuido un cu** y cumplo con absolutamente todas las responsabilidades que tengo como madre y siempre lo he hecho”.

La presentadora rechazó de forma tajante cualquier intento de desacreditar su papel materno. “Si hay algo que de verdad nunca voy a permitir es que alguien me quiera desacreditar como mamá. Jamás, así sea mi exmarido”, puntualizó.

Laura Spoya pidió a Brian Rullán para que no emita más declaraciones luego dew verse envuelta en diversas polémicas. La conductora aseguró que todo afecta a su trabajo que, finalmente, es el sustento de su hogar | TikTok

En su mensaje, recordó los retos que enfrentó tras regresar a Perú. “He llegado a un punto en el que yo no hablo, pero a veces cuando uno quiere poner en tela de juicio si soy buena madre o no soy buena madre, eso sí me jo**”, sostuvo.

La ex Miss Perú Universo relató que desde su retorno al país en 2023 tuvo que empezar desde cero. “Yo también lo perdí todo”, agregó.

Spoya remarcó que su prioridad es que sus hijos estén bien y que nada les falte. “Yo he trabajado incansablemente para que a mis hijos nunca les falte nada, nunca”, afirmó. Subrayó que está dispuesta a cualquier sacrificio por ellos.

“O sea, yo puedo comer arroz con huevo, pero mis hijos siempre van a tener un plato de comida sobre la mesa”, continuó. “Así yo pierda todas mis marcas y tenga que salir a vender sándwiches. Lo voy a hacer”.

Laura Spoya, ex-reina de belleza y presentadora, arremete contra Brian Rullan en el programa "La Manada Galactic" por sus declaraciones que cuestionan su rol como madre, generando un fuerte debate.

Al final de su intervención, dejó claro su malestar por los señalamientos en su contra. “Y eso sí me llega al pinc**, que me desacrediten como mamá”, concluyó.

Las posturas opuestas de Spoya y Rullan reflejan la tensión en el vínculo parental tras la ruptura. El caso reaviva el debate sobre cómo la exposición mediática afecta la vida familiar y las relaciones personales de figuras públicas.