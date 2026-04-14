Partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal 2026 podría disputarse sin público por falta de garantías de la Policía Nacional

Tras la negativa de la Policía Nacional del Perú por considerarlo de alto riesgo, el encuentro podría disputarse a puertas cerradas en Sullana, afectando tanto a los hinchas como a las finanzas del Club Atlético Grau (Facebook / Atlético Grau)

El Club Atlético Grau informó a la comunidad piurana y a los medios que la Policía Nacional del Perú (PNP) no autorizó la realización del partido ante Sporting Cristal, programado para el 22 de abril en el Estadio Campeones del 36 en Sullana.

La decisión, sustentada en la calificación del evento como de alto riesgo, impide la presencia de público en las tribunas y afecta tanto el desarrollo deportivo como el aspecto económico del club.

Atlético Grau expresó su desacuerdo con la medida y señaló que, en años recientes, partidos similares se han desarrollado en el mismo recinto sin incidentes relevantes. El club intentó dialogar con el nuevo general de la PNP, pero no obtuvo respuesta.

La postura de Atlético Grau ante la decisión policial

Atlético Grau alza la voz frente a la medida policial y cuestiona la etiqueta de alto riesgo, apelando a antecedentes recientes donde partidos similares se jugaron sin incidentes. (Facebook / Atlético Grau)

Atlético Grau manifestó su rechazo a la evaluación de la PNP, argumentando que los antecedentes de partidos disputados en el Estadio Campeones del 36 no justifican la calificación de alto riesgo.

“Consideramos que este encuentro no representa un partido de alto riesgo, más aún teniendo en cuenta que este tipo de enfrentamientos se ha llevado a cabo en reiteradas ocasiones en los últimos años en el mismo escenario deportivo, tanto por nuestro club como por el Club Alianza Atlético de Sullana, sin registrarse ningún incidente”, enfatizó la institución en un comunicado enviado a la prensa.

El club resaltó que la disposición de la policía nacional perjudica tanto la organización del espectáculo como la economía institucional, al impedir la venta de entradas y limitar la asistencia de sus seguidores. Atlético Grau también expresó que buscó entablar diálogo con el nuevo jefe policial para exponer su posición, pero hasta el momento no logró concretar una reunión, situación que agrava la incertidumbre sobre el desarrollo del partido.

Consecuencias para el desarrollo del partido y la hinchada

La posible ausencia de público en el duelo entre Atlético Grau y Sporting Cristal impacta directamente en la economía del club y en la pasión de una hinchada que quedaría al margen. (Facebook / Atlético Grau)

La imposibilidad de contar con público en las tribunas afecta directamente a los aficionados y genera un impacto económico en la institución piurana. La directiva de Atlético Grau lamentó especialmente que la afición local quede excluida del evento, subrayando que la decisión de la Policía Nacional del Perú incide en el ambiente y la recaudación habitual de estos partidos.

Según la entidad deportiva, de mantenerse la negativa de la PNP, el compromiso frente a Sporting Cristal se realizaría a puertas cerradas, sin espectadores. Esta medida, según el club, representa una pérdida significativa para sus arcas y priva a los seguidores de acompañar al equipo en un partido relevante para la temporada.

La institución reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad, pero insistió en que la medida resulta desproporcionada a la luz de los antecedentes recientes en Sullana, donde, según su testimonio, no se han registrado incidentes graves en encuentros similares.

El compromiso institucional y el pedido de revisión

Atlético Grau insiste en el diálogo y pide revisar la decisión, apelando a criterios más equilibrados que permitan garantizar seguridad sin sacrificar la presencia del público. (Facebook / Atlético Grau)

Por medio del comunicado, el Atlético Grau reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol regional y la seguridad de todos los actores involucrados, solicitando públicamente que futuras decisiones sean tomadas con mayor equilibrio y tomando en cuenta la experiencia previa en el recinto deportivo. El comunicado de la entidad enfatiza la importancia de contar con criterios claros y justos para evitar afectar el normal desenvolvimiento de los campeonatos nacionales.

La directiva del club reiteró su apertura al diálogo y su voluntad de trabajar coordinadamente con la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar la realización de partidos en condiciones adecuadas para deportistas y seguidores. Además, hizo un llamado a las autoridades para que reconsideren la calificación del evento y permitan la presencia de público, siempre bajo condiciones de seguridad.

El Club Atlético Grau concluyó su mensaje reafirmando su interés en fortalecer el deporte en la región Piura y en garantizar la participación activa de la comunidad, al tiempo que espera que situaciones similares puedan resolverse de forma más favorable en el futuro.