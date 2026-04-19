Perú

Álvaro Paz de la Barra asegura saber secretos de políticos rivales en elecciones: “Los de derecha hasta swinger hacían”

El exalcalde de La Molina afirmó haber asistido a reuniones privadas donde se restringía acceso a celulares y cuestionó la doble moral de candidatos en disputa. “Si yo contara, se caen pero mal”, sostuvo

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Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, afirmó poseer información desconocida sobre políticos actualmente involucrados en la contienda electoral
Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, afirmó poseer información desconocida sobre políticos actualmente involucrados en la contienda electoral

Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, afirmó este viernes que posee información desconocida sobre dos políticos involucrados en la actual contienda electoral, proceso en el que también participó y donde obtuvo un resultado desfavorable.

En diálogo con el pódcast La Roro Network, Paz de la Barra contó que, durante su gestión como alcalde de La Molina, recibía invitaciones a reuniones privadas donde se prohibía el ingreso de teléfonos celulares.

“Si yo contara, los políticos que están ahorita, que están peleando (en la pugna electoral), se caen pero mal. (...) Tengo muchos amigos de izquierda. Los veo más cautos, pero los de la derecha, son más achorados, más bravos, hasta swinger hacían”, sostuvo.

“Ante una cámara se presentan como profamilia, (pero) son una mie**a, son calculadores, son pende**s, son pillos”, agregó.

Hombre sonriente con traje azul y gafas de sol deposita un voto en una urna electoral. Un niño lo mira a su izquierda. Al fondo, una cabina de votación y un cartel de no fumar
Paz de la Barra diferenció el comportamiento de políticos de izquierda, a quienes calificó como cautos, y de derecha, a quienes describió como más agresivos y con comportamientos cuestionables

El año pasado, Paz de la Barra generó polémica al declarar que conoce al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ya que su padre lo defendió legalmente y “tuvo que dejarlo porque entendió de que era un mal empresario, que era un vivo”.

“Él tiene (un proceso por) lavado de activos y ahora se lo han ampliado por dos años más porque hay, disculpen la expresión, bastante pendej***. Yo no puedo decir cosas porque el abogado tiene el secreto profesional”, declaró en el canal de streaming Recutecu Media.

“(López Aliaga) Es un gran pend*** y el Perú no se merece un pend***, mucho menos como líder político y menos como presidente. Si gusta que me querelle, pero como él sabe que yo sé cosas de él no lo va a hacer. (...) Rafael López Aliaga es el diablo hecho persona”, afirmó, en alusión al candidato que disputa voto a voto el pase a segunda vuelta con Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), para enfrentar el próximo 7 de julio a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

El exalcalde de La Molina, quien se volvió tendencia en redes sociales por su atuendo llamativo al acudir a votar, se ha dedicado a la creación de contenido en TikTok y a la organización de sorteos para sus seguidores tras el fracaso electoral.

Álvaro Paz de la Barra
El exalcalde sostuvo en el pasado que conoce información comprometedora sobre Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular

Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 93,065% de las actas contabilizadas, Paz de la Barra alcanzó únicamente un 0,138% de votos válidos, lo que representa 21,744 sufragios, una cifra muy por debajo del umbral requerido por la Ley Orgánica de Elecciones para mantener la inscripción partidaria.

La normativa establece que los partidos deben obtener al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional, siete diputados o tres senadores. Si no cumplen con estos requisitos, pierden el registro.

En este contexto, su agrupación política quedaría fuera de la representación parlamentaria y perdería la inscripción, lo que obligaría a iniciar un nuevo proceso de recolección de firmas y cumplir otros requisitos para intentar recuperarla.

Tras los problemas en la distribución del material electoral en Lima, que provocaron la apertura tardía de numerosos centros de votación hasta con cinco horas de retraso el domingo, y en algunos casos incluso el lunes, se han reportado además deficiencias en el traslado y la cadena de custodia de los votos hacia los almacenes correspondientes.

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