Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez dan la bienvenida a su primer hijo con mucho humor y ternura

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian el nacimiento de su primer hijo, León, en abril de 2026. (Instagram Mateo Garrido Lecca / Verónica Álvarez)

Mateo Garrido Lecca y su esposa Verónica Álvarez dieron la bienvenida a su primer hijo, León, quien nació el viernes 17 de abril a las 2:54 p. m., marcando el inicio de una nueva etapa en la vida del comediante y conductor peruano. La noticia fue compartida con entusiasmo en redes sociales, donde ambos padres documentaron el proceso y compartieron emotivos mensajes con sus seguidores.

El exconductor, conocido por su humor y su participación en ‘No Somos TV’, no ocultó su nerviosismo y emoción en las horas previas al parto. A través de sus historias en Instagram, Mateo relató los momentos previos al nacimiento y bromeó sobre su única misión en la sala de partos: “Ufff… Estoy listo. Me he preparado nueve meses para este momento. Solo tengo que no desmayarme, nada más. Es mi única función”.

Ya con León en brazos, Garrido Lecca compartió su alegría por la llegada del pequeño y, fiel a su estilo, bromeó sobre el parecido físico: “Amigos, todo en orden… Salió a la mamá”, comentó, asegurando que el recién nacido heredó más rasgos de Verónica, pero también bromeando con sus seguidores sobre los detalles que sí se parecen a él.

La pareja celebró la llegada de León con mensajes emotivos y fotos en redes sociales, destacando el inicio de su nueva etapa familiar. (Instagram Mateo Garrido Lecca / Verónica Álvarez)

Mensajes emotivos y una nueva familia

La felicidad por la llegada de León fue compartida también por Verónica Álvarez, bailarina profesional y dueña de una escuela de danza, quien dedicó un tierno mensaje a su hijo y a su esposo. “Hijito, finalmente nacerás un viernes. ¡Estamos a horas de conocerte! Tu mami se puso a bailar y resulta que le empezaron las contracciones. Ya te contaré bien cuando seas más grande”, escribió en sus redes junto a una serie de fotografías del embarazo y la llegada de León.

En su mensaje, Verónica expresó la emoción de formar una familia de cuatro, junto a su esposo y su mascota Vanilla: “Dejamos de ser tres (con tu hermano Vanilla) para convertirnos en una familia de 4. No te imaginas cuánto te hemos esperado. Muero por conocer tu carita, derretirme con el tamaño de tus pies y morder tus cachetes. Prepárate para una vida llena de risas y baile. Eres, desde ya, muy amado por tu familia, tíos y tías”.

La pareja, que se casó en abril de 2024 en una ceremonia que se volvió viral por el emotivo llanto de Mateo al ver a Verónica en el altar, había anunciado la llegada de León en noviembre del año pasado. Desde entonces, ambos compartieron el proceso del embarazo con sus seguidores, mostrando la emoción y el nerviosismo propios de los futuros padres primerizos.

El comediante peruano compartió con humor sus nervios y expectativas antes del parto de su hijo León en Instagram. (Instagram Mateo Garrido Lecca / Verónica Álvarez)

Primeros días y nuevas rutinas

Mateo Garrido Lecca contó en sus redes que la primera noche como padre no fue sencilla, pero la felicidad por el nacimiento de León superó cualquier cansancio. “La primera noche, amigos, no fue fácil, pero estamos aprendiendo juntos, con calma y creo que lo estamos haciendo super bien”, compartió Verónica, sumando más mensajes de alegría y agradecimiento.

El comediante, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de invitar a sus seguidores a su espectáculo de stand up ‘Naranjal’, bromeando sobre los gastos de la paternidad: “Hay que pagar las cuentas. Si tú quieres ayudarme a pagar pañales, clínica, corte, cesárea y todo lo que tengo que pagar, ven a ver ‘Naranjal’. ¡Apúrate!”.

Verónica Álvarez, bailarina profesional y esposa de Mateo, comentó que su bebé (izquierda), se parece a ella de bebé (derecha). (Instagram Mateo Garrido Lecca / Verónica Álvarez)

La noticia del nacimiento de León fue celebrada por amigos, familiares, colegas y seguidores, quienes inundaron las redes sociales de la pareja con mensajes de felicitación y buenos deseos. Sin duda, la llegada del pequeño representa un momento de alegría y crecimiento para Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez, quienes inician esta nueva etapa como padres, rodeados de amor y optimismo.