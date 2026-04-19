Influencer ‘Cristorata’ es declarado persona no grata por la Municipalidad del Cusco tras comentarios racistas contra la población andina

Cristorata ofreció disculpas públicas tras emitir comentarios racistas durante una transmisión en vivo por Kick, en el contexto de las Elecciones 2026.

“Cusco no tolera el racismo. Cusco se respeta”. Con esa frase, la Municipalidad Provincial del Cusco inició un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a los comentarios emitidos por Christopher Puente Viena, conocido como “Cristorata”, durante una transmisión en vivo. El documento fija una posición institucional frente a expresiones que, según la entidad, vulneran la dignidad de la población indígena y de los pueblos del sur del país.

El pronunciamiento sostiene que las declaraciones difundidas constituyen una afrenta a la identidad cultural andina y a los principios de respeto e inclusión. En esa línea, la municipalidad señaló que este tipo de expresiones resultan inaceptables en una sociedad democrática y multicultural, y remarcó la necesidad de una respuesta firme desde el ámbito público.

Asimismo, el comunicado respalda las acciones legales iniciadas por el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público. “Exigimos que se impongan sanciones ejemplares que sienten un precedente firme frente a cualquier forma de discriminación”, señala el texto difundido por la entidad cusqueña.

Declaratoria de persona no grata y posición municipal

En el mismo comunicado, la Municipalidad Provincial del Cusco informó que el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo declaró a Christopher Puente Viena como “persona no grata”. La medida, según se indica, representa el sentir de la ciudadanía frente a expresiones que buscan denigrar a la población andina.

El documento también reafirma el compromiso institucional con la defensa de la dignidad, la igualdad y el respeto intercultural. La entidad subraya que los hechos no solo afectan a individuos, sino que impactan a colectivos vinculados a la identidad cultural de la región.

Comunicado de la Municipalidad de Cusco

Investigación fiscal y alcance legal del caso

Antes de la difusión de este comunicado, el abogado cusqueño Dennis Llamoca presentó una acción legal por los mismos hechos. El letrado explicó que las disculpas públicas ofrecidas por el streamer no eliminan la responsabilidad penal, debido a que se trata de un presunto delito común.

“No es un proceso privado de querella”, sostuvo, al precisar que la acción penal corresponde al Ministerio Público. Según indicó, este tipo de procesos puede continuar sin depender de una retractación pública por parte del investigado.

El abogado también señaló que, en caso de acreditarse los hechos, el proceso podría derivar en una sanción penal y en el pago de una reparación civil a favor de la sociedad. Explicó que los agraviados corresponden a colectivos, en particular poblaciones andinas.

De acuerdo con la información proporcionada, la Fiscalía ya inició diligencias preliminares. Estas incluyen la toma de declaración del investigado, la revisión del material audiovisual y la realización de pericias. El implicado deberá rendir su manifestación ante el Ministerio Público como parte del proceso.

Comentarios difundidos y reacción pública

Cristorata ofreció disculpas públicas tras emitir comentarios racistas durante una transmisión en vivo por Kick, en el contexto de las Elecciones 2026.

Durante la transmisión en vivo, Christopher Puente Viena utilizó expresiones ofensivas contra habitantes de la sierra peruana. Entre las frases difundidas figuran: “No comprendo qué les pasa a estos serranos”, “burros de m…”, “no le llega el oxígeno al cerebro”. También cuestionó la elección de votantes en regiones como Puno, Cusco y Ayacucho.

La difusión de estos contenidos generó una reacción inmediata en redes sociales. Usuarios, líderes de opinión y medios de comunicación exigieron una rectificación pública, lo que incrementó la presión sobre el creador de contenido.

Ante la reacción generada, el streamer publicó mensajes en la red social X y luego se pronunció en su canal de Kick. En su intervención, reconoció el carácter de sus comentarios y ofreció disculpas públicas.

“Pedirle disculpas a las personas que se han sentido ofendidas por mi comentario racista. Sí, la cagué, no me voy a excusar. Es un comentario que hizo que muchas personas se sintieran mal. Si yo la cago, voy a tener que pedir disculpas. Asumir es de hombres y yo soy un hombre hecho y derecho”, declaró.

En el mismo mensaje, añadió: “Lancé un comentario nefasto, hice sentir mal a muchas personas y pues es eso. Sé que estuvo mal y lo único que me queda es asumir y no volver a cometer un comentario como los que hice ayer”. Estas declaraciones se difundieron mientras avanzan las investigaciones fiscales y continúan los pronunciamientos institucionales sobre el caso.