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Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Javier Rabanal se jugará su continuidad como técnico de la ‘U’ en este encuentro. Sigue todas las incidencias

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04:14 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes enfrentará a Melgar este domingo 19 de abril por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para las 17:15 horas y se disputará en el estadio Monumental UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa.

04:12 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

La reciente derrota de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026, tras perder 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental, ha aumentado la presión sobre el equipo de cara a su próximo compromiso en la Liga 1 2026. La necesidad de obtener un buen resultado es clave, ya que otro tropiezo en el Torneo Apertura podría afectar sus aspiraciones y poner en duda la continuidad de Javier Rabanal como entrenador.

La ‘U’ afronta el partido afectado en lo anímico y en lo físico. Matías Di Benedetto no estará disponible para la defensa central, al igual que Anderson Santamaría y Paolo Reyna, quienes tampoco viajaron. Además, Lisandro Alzugaray y Martín Pérez Guedes siguen en proceso de recuperación por sus respectivas lesiones.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.
04:11 hsHoy

El próximo reto para Melgar será ante Universitario, tras llegar motivado por la victoria 3-1 sobre Sport Boys como visitante en la fecha anterior. Los tantos de Jhonny Vidales, autor de un doblete, y Matías Zegarra, fortalecieron al equipo arequipeño y le permitieron escalar posiciones en la tabla. Este contexto convierte el duelo en Arequipa en una prueba exigente paralos ‘cremas’.

04:07 hsHoy

Horarios del Universitario vs Melgar

El partido comenzará a las 17:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador, facilitando el seguimiento para la afición local y de la región. Con respecto a otros países, revisa el siguiente párrafo.

En Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión iniciará a las 18:15, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el inicio está programado para las 19:15.

Esta programación permite que seguidores de distintos países puedan disfrutar el encuentro entre ‘cremas’ y ‘rojinegros’ de manera simultánea en toda Sudamérica y parte de Norteamérica.

04:05 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Melgar: canal TV

La transmisión exclusiva del partido entre Universitario de Deportes y Melgar en Arequipa estará a cargo de L1 Max, señal responsable de emitir en vivo todos los encuentros correspondientes a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El canal está disponible mediante operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que facilita el acceso para aficionados de todo el país.

Para quienes prefieren opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play, ofrecida por L1 Max, permite ver los partidos en línea desde celulares, tablets o computadoras, lo que brinda mayor flexibilidad y elimina la necesidad de depender de la televisión convencional.

De manera complementaria, Infobae Perú realizará una cobertura completa de cada encuentro de la fecha, con información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas clave y declaraciones importantes, asegurando a los seguidores el acceso a toda la información relevante sobre el desarrollo del campeonato nacional.

Los 'cremas' visitarán a los 'rojinegros' en Arequipa con la misión de asegurar el triunfo para revertir mal momento. (L1 Max)
04:04 hsHoy

Posibles alineaciones

- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Miguel Silveira, Jairo Concha; Edison Flores y Álex Valera. DT: Javier Rabanal.

- Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Juan Escobar, Alec Deneumostier, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Javier Salas, Giancarlos García, Nicolás Quagliata; Lautaro Guzmán y Jhonny Vidales. DT: Miguel Rondelli.

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