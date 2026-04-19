Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

De manera complementaria, Infobae Perú realizará una cobertura completa de cada encuentro de la fecha, con información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas clave y declaraciones importantes, asegurando a los seguidores el acceso a toda la información relevante sobre el desarrollo del campeonato nacional.

Para quienes prefieren opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play , ofrecida por L1 Max, permite ver los partidos en línea desde celulares, tablets o computadoras, lo que brinda mayor flexibilidad y elimina la necesidad de depender de la televisión convencional.

La transmisión exclusiva del partido entre Universitario de Deportes y Melgar en Arequipa estará a cargo de L1 Max , señal responsable de emitir en vivo todos los encuentros correspondientes a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . El canal está disponible mediante operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que facilita el acceso para aficionados de todo el país.

Esta programación permite que seguidores de distintos países puedan disfrutar el encuentro entre ‘cremas’ y ‘rojinegros’ de manera simultánea en toda Sudamérica y parte de Norteamérica.

En Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión iniciará a las 18:15, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el inicio está programado para las 19:15.

El partido comenzará a las 17:15 horas en Perú , Colombia y Ecuador, facilitando el seguimiento para la afición local y de la región. Con respecto a otros países, revisa el siguiente párrafo.

El próximo reto para Melgar será ante Universitario , tras llegar motivado por la victoria 3-1 sobre Sport Boys como visitante en la fecha anterior. Los tantos de Jhonny Vidales , autor de un doblete, y Matías Zegarra , fortalecieron al equipo arequipeño y le permitieron escalar posiciones en la tabla. Este contexto convierte el duelo en Arequipa en una prueba exigente paralos ‘cremas’.

La ‘U’ afronta el partido afectado en lo anímico y en lo físico. Matías Di Benedetto no estará disponible para la defensa central, al igual que Anderson Santamaría y Paolo Reyna , quienes tampoco viajaron. Además, Lisandro Alzugaray y Martín Pérez Guedes siguen en proceso de recuperación por sus respectivas lesiones.

La reciente derrota de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026, tras perder 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental , ha aumentado la presión sobre el equipo de cara a su próximo compromiso en la Liga 1 2026 . La necesidad de obtener un buen resultado es clave, ya que otro tropiezo en el Torneo Apertura podría afectar sus aspiraciones y poner en duda la continuidad de Javier Rabanal como entrenador.

¡Día de partido! Universitario de Deportes enfrentará a Melgar este domingo 19 de abril por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . El encuentro está programado para las 17:15 horas y se disputará en el estadio Monumental UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa.

Últimas noticias

Partidos de hoy, domingo 19 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada dominical está recargada de diversos compromisos, tanto en el ámbito peruano, así como en el internacional con definiciones de infarto

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 El estadio Alberto Gallardo acoge un nuevo partido del campeonato peruano en el que se medirán ‘rimenses’ y ‘norteños’ por el certamen peruano. Sigue acá la transmisión en directo del lance

Paco Hervás confirmó su continuidad en Universitario previo a su triunfo ante Géminis por Liga Peruana de Vóley El técnico español se refirió a su permanencia en la ‘U’ para la temporada 2026/2027, donde tendrá como principal objetivo alcanzar una final

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026 El técnico Zé Ricardo se estrena en el torneo local ante su gente y buscará que sus dirigidos regresen a la victoria luego de dos derrotas al hilo en el plano doméstico. Conoce los horarios