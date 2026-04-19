Roberto Sánchez revela que recibió las llamadas de un presidente europeo y tres mandatarios latinoamericanos

Roberto Sánchez afirmó haber recibido llamadas de apoyo de un presidente europeo y tres mandatarios latinoamericanos, sin revelar sus identidades

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, reveló este domingo que recibió llamadas de un presidente europeo y de tres mandatarios de países latinoamericanos, aunque evitó identificarlos en diálogo con la agencia EFE.

El exministro, quien compite con Rafael López Aliaga (Renovación Popular) por un lugar en la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), pidió a la comunidad internacional observar el desarrollo del conteo de votos.

“Que la comunidad internacional vigile la defensa democrática de Perú”, declaró frente a la denuncia de fraude electoral sin pruebas planteada por López Aliaga debido a supuestas irregularidades en el traslado y la distribución de material electoral.

Aunque Sánchez no identificó a los jefes de Estado que lo han contactado, días atrás el mandatario colombiano, Gustavo Petro, expresó en la red social X que el “progresismo avanza de nuevo en Perú” y deseó que “la estabilidad política y la justicia social acaben esta época de la muerte que desataron en la población”.

Sánchez solicitó a la comunidad internacional que supervise el conteo de votos en Perú, en respuesta a las denuncias de fraude electoral sin pruebas presentadas por su rival Rafael López Aliaga

Perú rompió relaciones diplomáticas con Colombia después de que Petro no reconociera al gobierno de la exmandataria Dina Boluarte.

En la misma entrevista, el aspirante de JPP reconoció que en el país hay “muchas cosas por mejorar” y propuso “integrarlo” a la comunidad internacional como “una nación democrática, abierta al comercio y con estándares de soberanía”.

“Yo no me siento ni pro-A, ni pro-B ni pro-C en el ámbito internacional. Nosotros reafirmamos la soberanía y respetaremos los tratados y las banderas en el marco del derecho internacional. La carta de la ONU podría tener sus dificultades pero se respeta, y la soberanía se respeta. Nosotros tenemos esa mirada”, siguió.

Auditoría internacional

Sánchez anticipó que promoverá la renegociación de contratos de inversión extranjera y una auditoría internacional a acuerdos de libre comercio con el objetivo de reducir las desigualdades del país, especialmente en las comunidades con alta pobreza donde se realizan los grandes proyectos mineros.

“Respetuosamente queremos revisar todo, pero queremos que nos traten como tratan a sus ciudadanos en sus países (...) Perú necesita respetar siempre el debido proceso y la legislación. Nosotros no queremos ser tampoco más papistas que el papa, porque el país del liberalismo (Estados Unidos) es el más conservador, el más defensista y el que más cierra el comercio internacional, el que actúa como si fuera un imperio aplicando aranceles como le da la gana”, dijo.

El candidato de JPP planteó integrar a Perú en la comunidad internacional como una nación democrática, abierta al comercio y respetuosa de la soberanía

El congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo refirió que su intención es hacer “una gran auditoría internacional” que permita “mostrarle al mundo, después de un proyecto de 25 o 30 años bajo los actuales estándares, a dónde se fue la riqueza: cuántas utilidades ha generado la minería a esa bandera internacional y cuánto de eso ha servido para la comunidad de origen”

“Sobre esos datos, le queremos decir respetuosamente que queremos mejorar los estándares: uso de tecnologías limpias, reparación de cada componente del sistema ecológico a cero, consulta previa, intereses justos e impuestos a la sobreganancia. ¿Quién iba a pensar que el ‘commodity’ del oro iba a aumentar tanto? ¿Acaso (pedir) eso es antidemocrático e irrespetuoso?“, se preguntó.

“Ya no queremos ser productores primarios y exportadores. No queremos vender solo piedras y concentrados. Queremos transferencia de tecnología. Les planteamos que nos den transferencia de tecnología y que pongan su industria aquí, y que generemos valor agregado sobre la materia prima aquí y que tenemos capital humano y masa crítica para transformar y democratizar esa gran utilidad y riqueza”, agregó.

Con el 93,48 % del escrutinio completado, Fujimori suma el 17,05 % de los votos válidos, lo que equivale a 2.687.621 sufragios. Sánchez ocupa el segundo lugar con el 12 % y 1.891.906 votos y López Aliaga lo sigue con el 11,92 % y 1.878.493 apoyos.

La distancia entre estos últimos supera ligeramente los 13.000 votos, mientras los jurados electorales deben resolver más de 5.000 actas impugnadas.