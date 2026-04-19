“Debería dirigir a la selección”: Gaby Pérez del Solar respalda y reivindica a Natalia Málaga

La leyenda del vóley peruano señaló que la DT de Géminis debería dirigir a la selección. (Video: Latina)

La histórica exvoleibolista peruana Gabriela Pérez del Solar volvió a pisar un coliseo nacional y no pasó desapercibida. Su presencia en el Polideportivo Luisa Fuentes, donde acudió para apoyar y alentar a Natalia Málaga, estuvo marcada por elogios hacia la entrenadora de Deportivo Géminis y un mensaje claro: considera que está lista para volver a asumir el reto de dirigir la selección peruana.

‘Gaby’ asistió al escenario deportivo en la previa del partido de ida por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, en el que Géminis se enfrentó a Universitario de Deportes. Su visita no solo respondió al deseo de reencontrarse con el ambiente del vóley peruano, sino también a brindar su respaldo a Málaga en un momento decisivo de la temporada.

“Estoy feliz de estar acá. Primera vez que vengo al polideportivo. Me encanta, está lindo el coliseo. He venido a ver a Nati, a su equipo. Ojalá que le traiga suerte”, comentó en declaraciones para Latina, dejando ver su cercanía con la exseleccionada nacional.

Durante su presencia en el recinto, Pérez del Solar también destacó el crecimiento que ha experimentado el campeonato peruano en los últimos años. Desde su perspectiva, el aumento del nivel competitivo ha sido evidente, en gran parte por la llegada de jugadoras extranjeras de jerarquía.

“Definitivamente es lindo ver cuántos hinchas hay de nuevo en los coliseos. El nivel del vóley ha subido muchísimo, hay muchas extranjeras muy buenas y eso también ayuda a que las peruanas mismas mejoren su calidad. La hinchada es linda, yo siempre veo los partidos desde Estados Unidos”, señaló.

Sus palabras reflejan una mirada optimista sobre el presente del vóley nacional, que ha recuperado protagonismo y conexión con el público en las últimas temporadas.

Natalia Málaga asumió la dirección técnica de Géminis esta temporada 2025/26. Crédito: Prensa club

Elogio total a Natalia Málaga

Sin embargo, el punto más destacado de sus declaraciones llegó al referirse directamente a Natalia Málaga. Gaby Pérez del Solar no escatimó en elogios y fue enfática al considerar que la entrenadora debería tener una nueva oportunidad al frente de la selección peruana.

“Natalia me parece una excelente entrenadora. Debería ser entrenadora de la selección, no sé si juvenil, en menores, pero debería ser la DT. Tiene mucha experiencia, tiene mucho carisma con las chicas, tiene su academia. Realmente es un lujo tenerla como coach. Y entrar a un coliseo con tanta emoción de las personas es lindo, me hace recordar cuando jugábamos”, afirmó.

Las palabras de Gaby llegan en un contexto en el que Natalia Málaga ha logrado posicionar nuevamente a Géminis como un equipo competitivo en la liga local. Bajo su dirección, el conjunto de Comas alcanzó las semifinales del torneo, instancia en la que cayó ante Alianza Lima.

Pese a ello, el equipo aún tiene la oportunidad de cerrar la temporada en el podio, disputando la serie por el tercer lugar ante Universitario. El rendimiento mostrado a lo largo del campeonato ha sido valorado, especialmente por el crecimiento del grupo y la competitividad exhibida frente a rivales de peso.

Natalia Málaga ha sido entrenadora de la selección peruana de vóley. Crédito: FPV

Un nombre con experiencia en selecciones

Hay que tener en cuenta que Natalia Málaga no es ajena al trabajo con selecciones nacionales. A lo largo de los años ha dirigido diversas categorías formativas del Perú, aunque desde 2021 no forma parte de los comandos técnicos del combinado nacional.

En ese contexto, el respaldo público de una figura como Gaby Pérez del Solar reabre el debate sobre su posible regreso a la selección. Por ahora, Málaga sigue enfocada en cerrar de la mejor manera la temporada con Géminis, mientras su nombre vuelve a sonar como una opción válida para asumir nuevos desafíos en el vóley peruano.