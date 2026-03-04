Perú Deportes

Yoshimar Yotún cobró con efectividad un penal en Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Una vez más, el capitán ‘celeste’ se hizo cargo de un tiro clave para adelantar al equipo del Rímac en una llave de Copa Libertadores. Encarriló así el triunfo en Venezuela

El mediocampista peruano definió con calidad y abrió el marcador en Venezuela - Crédito: ESPN.

Sporting Cristal continúa demostrando su vena competitiva en la CONMEBOL Libertadores 2026. Y eso es lo que le está acercando a la Fase de Grupos. Eso y la autoridad para encajar el primer gol del enfrentamiento contra Carabobo, en la llave de ida, por la Fase 3.

Fue el gol de Yoshimar Yotún, capitán que respeta su jineta, el que permitió al equipo ‘celeste’ ubicarse por delante en el tablero electrónico. La vía ha sido la misma de las últimas semanas: un lanzamiento de penal cobrado con efectividad. En lo que va del certamen, tiene tres conquistas así, una de ellas en una ronda de definición ante Sportivo 2 de Mayo.

El plan de adelanto en el lance no hubiese sido posible sin la presencia de Gabriel Santana, refuerzo con un nivel aprobatorio que invita a la ilusión. El brasileño entró al área y ocasionó la falta dentro del área que devino en la alegría ‘cervecera’.

Grito ahogado

El encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo presentó un momento determinante cuando se generó una ocasión clara para ampliar la ventaja en el marcador. Un gol de cabeza, ejecutado por Felipe Vizeu, quien ha sido objeto de cuestionamientos recientes, parecía sentenciar el trámite del partido. Este tanto representaba el 0-2, resultado que habría otorgado tranquilidad y alegría al cuerpo técnico del equipo peruano.

La jugada infundía confianza en los ‘rimenses’, ya que el marcador ampliado complicaba cualquier intento de remontada por parte de un rival visiblemente superado. La ventaja de dos goles en ese contexto habría significado el dominio absoluto del partido y la gestión cómoda del resultado desde la zona técnica.

Sin embargo, la intervención del Sistema de Videoarbitraje (VAR) fue crucial. Tras revisar la acción, se detectó una infracción producto de una mano de Cristiano en el desarrollo de la jugada, considerada fortuita por los protagonistas. Como consecuencia, el gol fue anulado, frustrando la posibilidad de asegurar la victoria de manera anticipada.

A partir de este momento, Sporting Cristal debió recurrir a los remates de Martín Távara y los intentos de aproximación de Felipe Vizeu para mantener la presión sobre el arco defendido por Carabobo. A pesar de la insistencia del conjunto ‘bajopontino’, el equipo venezolano también dispuso de algunas oportunidades, aunque en menor cantidad, sin lograr modificar el score.

