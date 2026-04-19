Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

El primer encuentro de la final se disputará el domingo 19 de abril a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, donde se espera una gran concurrencia de aficionados de ambos equipos.

Infobae Perú , por su parte, realizará una cobertura completa en su portal, con información previa, actualización punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias importantes y declaraciones de las jugadoras, para mantener a los lectores informados durante todo el desarrollo del partido.

La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la transmisión en su plataforma digital, mientras que la Liga Peruana de Vóley realizará una cobertura en directo en su página oficial de Facebook, lo que facilitará el seguimiento del encuentro desde diversos dispositivos.

El partido de ida de la final entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 estará disponible en vivo a través de Latina TV , que transmitirá el encuentro tanto por señal abierta (canal 2) como por su sitio web y aplicación móvil, lo que permitirá el acceso a los seguidores en todo el territorio nacional.

El conjunto ‘ blanquiazul ’ mostró un alto nivel colectivo y contó con el aporte destacado de varias jugadoras. Entre ellas sobresalieron la armadora Maria Alejandra Marín y la atacante peruana Ysabella Sánchez , quienes fueron clave en la clasificación.

Alianza Lima aseguró su lugar en la final tras imponerse a Deportivo Géminis , con victorias de 3-1 en la ida y 3-0 en la vuelta. El equipo dirigido por Facundo Morando mantiene su objetivo de conseguir un segundo tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley .

En ese encuentro definitorio, la USMP estuvo cerca de quedar eliminada, ya que la ‘U’ logró una ventaja de cinco puntos en el set final (13-8). Sin embargo, la fortaleza mental del equipo permitió revertir el resultado y avanzar a la final, donde buscará el título nacional.

Universidad San Martín tuvo un camino más complicado hacia la final. El equipo que conduce Guilherme Schmitz ganó el primer partido ante Universitario de Deportes por 3-0, pero luego perdió 3-0 en la vuelta, lo que forzó la definición en un extra game.

La definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tendrá un ingrediente especial para Aixa Vigil . La punta que hoy defiende los colores de la Universidad San Martín vivirá un duelo cargado de emociones este domingo 19 de abril, cuando enfrente en la final de ida a su exequipo, Alianza Lima , club con el que se consagró bicampeona nacional.

Facundo Morando habló antes de la final de ida entre Alianza Lima y Universidad San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . El técnico argentino abordó diversos temas, entre ellos su continuidad en La Victoria tras los rumores que lo vinculan con la Superliga de Brasil.

¡Día de partido! Alianza Lima y San Martín se enfrentan hoy, domingo 19 de abril, en el primer duelo de la serie por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. ’ Blanquiazules’ y ’santas’ inician la lucha por un lugar en lo más alto del podio con el objetivo de sumar una nueva corona.

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