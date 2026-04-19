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Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

’Blanquiazules‘ y ’santas’ se citan en el Polideportivo de Villa El Salvador en el marco del primer duelo de la serie que definirá al monarca del vóley nacional. El envite promete intensidad y rendimiento al más alto nivel

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06:06 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima y San Martín se enfrentan hoy, domingo 19 de abril, en el primer duelo de la serie por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. ’Blanquiazules’ y ’santas’ inician la lucha por un lugar en lo más alto del podio con el objetivo de sumar una nueva corona.

06:06 hsHoy

Facundo Morando habló sobre su futuro en Alianza Lima previo a la final ante San Martín: “Me gustaría que me recuerden por mi trabajo”

El técnico argentino se refirió a su continuidad en el conjunto ‘blanquiazul’ previo a su primer duelo ante las ‘santas’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El técnico argentino se refirió a su continuidad en el club 'blanquiazul'. Créditos: Paulo Manzo / Youtube.

Facundo Morando habló antes de la final de ida entre Alianza Lima y Universidad San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El técnico argentino abordó diversos temas, entre ellos su continuidad en La Victoria tras los rumores que lo vinculan con la Superliga de Brasil.

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06:05 hsHoy

Aixa Vigil palpita la final ante su exequipo: “Alianza Lima es un capítulo que ya cerré, me toca jugar por San Martín”

La punta ‘santa’ está totalmente enfocada en la definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde enfrentará al club con el que se consagró bicampeona

Aixa Vigil enfrentará a su exequipo en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa USMP
Aixa Vigil enfrentará a su exequipo en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa USMP

La definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tendrá un ingrediente especial para Aixa Vigil. La punta que hoy defiende los colores de la Universidad San Martín vivirá un duelo cargado de emociones este domingo 19 de abril, cuando enfrente en la final de ida a su exequipo, Alianza Lima, club con el que se consagró bicampeona nacional.

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06:05 hsHoy

Así llega San Martín a la final

Universidad San Martín tuvo un camino más complicado hacia la final. El equipo que conduce Guilherme Schmitz ganó el primer partido ante Universitario de Deportes por 3-0, pero luego perdió 3-0 en la vuelta, lo que forzó la definición en un extra game.

En ese encuentro definitorio, la USMP estuvo cerca de quedar eliminada, ya que la ‘U’ logró una ventaja de cinco puntos en el set final (13-8). Sin embargo, la fortaleza mental del equipo permitió revertir el resultado y avanzar a la final, donde buscará el título nacional.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina
06:05 hsHoy

Así llega Alianza Lima a la final

Alianza Lima aseguró su lugar en la final tras imponerse a Deportivo Géminis, con victorias de 3-1 en la ida y 3-0 en la vuelta. El equipo dirigido por Facundo Morando mantiene su objetivo de conseguir un segundo tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

El conjunto ‘blanquiazul’ mostró un alto nivel colectivo y contó con el aporte destacado de varias jugadoras. Entre ellas sobresalieron la armadora Maria Alejandra Marín y la atacante peruana Ysabella Sánchez, quienes fueron clave en la clasificación.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 25-13 en el tercer set y se llevó el encuentro que, marcó su pase a la disputa del título nacional - Crédito: Latina.
06:05 hsHoy

Dónde ver la final ida Alianza Lima vs San Martín

El partido de ida de la final entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 estará disponible en vivo a través de Latina TV, que transmitirá el encuentro tanto por señal abierta (canal 2) como por su sitio web y aplicación móvil, lo que permitirá el acceso a los seguidores en todo el territorio nacional.

La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la transmisión en su plataforma digital, mientras que la Liga Peruana de Vóley realizará una cobertura en directo en su página oficial de Facebook, lo que facilitará el seguimiento del encuentro desde diversos dispositivos.

Infobae Perú, por su parte, realizará una cobertura completa en su portal, con información previa, actualización punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias importantes y declaraciones de las jugadoras, para mantener a los lectores informados durante todo el desarrollo del partido.

Alianza Lima se alista para asumir la llave que podría coronarlo tricampeón del vóley nacional. Crédito: Instagram Alianza Lima.
Alianza Lima se alista para asumir la llave que podría coronarlo tricampeón del vóley nacional. Crédito: Instagram Alianza Lima.
06:05 hsHoy

Horarios de la final ida Alianza Lima vs San Martín

El primer encuentro de la final se disputará el domingo 19 de abril a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, donde se espera una gran concurrencia de aficionados de ambos equipos.

San Martín se alista para evitar el tricampeonato de Alianza Lima y volver a lo más alto del vóley nacional. Crédito: Instagram San Martín.
San Martín se alista para evitar el tricampeonato de Alianza Lima y volver a lo más alto del vóley nacional. Crédito: Instagram San Martín.

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