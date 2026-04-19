Golazo de Luis Iberico tras eludir a dos rivales en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

El delantero nacional dejó en el suelo a dos rivales y definió con mucha calidad el segundo de los 'celestes' - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal recibía a UTC en un encuentro correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los dueños de casa se mostraron más incisivos y volcaron su juego en campo contrario, lo que pudieron lograr con la apertura del marcador propiciada por Felipe Vizeu. A pesar de que la visita trató de aprovechar los errores en defensa de los ‘celestes’, no estuvieron finos en los últimos metros. En eso, Luis Iberico anotó un golazo tras una gran jugada individual y otro notable pase de Yoshimar Yotún.

Esta acción se llevó a cabo a los 68 minutos de la contienda. El portero Diego Enríquez realizó un saque de meta, pero el balón fue rechazado por Luis Arce. Cristiano da Silva lo devolvió a campo rival para ‘Yoshi’, aunque fue interceptado por dicho jugador del ‘gavilán del norte’.

El lateral izquierdo brasileño ejecutó el saque lateral para Maxloren Castro, que perdió la pelota ante la presencia de David Camacho, que retrocedió con Gilmar Paredes. No obstante, el pase del defensor del elenco cajamarquino fue errado, ya que le regaló el esférico para Yotún, que con su gran visión de juego vio que Luis Iberico apareció por el costado derecho sin marca y no dudó en habilitarlo. ‘Luiki’ regateó al arquero Ángelo Campos y dejó en tirado en el césped a Dylan Caro para luego definir de forma exquisita: pinchó el balón y lo mandó al fondo del arco de UTC. Una auténtica delicatessen que el estadio Alberto Gallardo reconoció con una efusiva ovación hacia el delantero de 28 años.

La gran asistencia de Yoshimar Yotún y la genialidad de Luis Iberico en Sporting Cristal vs UTC.

Un gol clave para que Sporting Cristal consiga un triunfo y empiece a escalar posiciones en la tabla. A pesar de que UTC se hizo presente en el marcador por intermedio de Abdiel Arroyo y Marcos Lliuya, el tanto de Maxloren Castro le permitió hacerse con los tres puntos en casa.

Luis Iberico y su notable crecimiento en Sporting Cristal

El trayecto de Luis Iberico en Sporting Cristal ha dado un giro notorio desde su llegada. Pese a que pocos meses después de incorporarse al club sufrió una grave lesión en la rodilla, el atacante ha logrado revertir ese duro inicio y consolidarse como una pieza confiable en la ofensiva ‘cervecera’.

Durante la actual temporada, primero bajo la conducción de Paulo Autuori y luego con Zé Ricardo, el atacante nacional ha demostrado una notable capacidad para aparecer en momentos clave del área rival. Y es que ha marcado goles decisivos ante Juan Pablo II, Alianza Atlético, Los Chankas y recientemente ante UTC, aportando soluciones en encuentros cerrados y validando su presencia en el once inicial.

Luis Iberico conecta un cabezazo perfecto tras un centro al área y vence la resistencia del arquero rival, abriendo el marcador en el Estadio Alberto Gallardo. - Video: L1 MAX

El aporte de ‘Luiki’ no solo se mide en goles, sino también en la confianza que ha transmitido a sus compañeros y entrenadores. Su evolución ha llamado la atención tanto por su capacidad de recuperación tras la lesión como por su rendimiento sostenido en el campo de juego, con y sin balón, demostrando una gran capacidad de sacrificio.

Haber sido considerado titular en los últimos partidos refleja la confianza que el cuerpo técnico de Zé Ricardo deposita en su aporte y el valor que ha ganado dentro del plantel de cara a una mejora del equipo, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Exhibición de Yoshimar Yotún

La actuación de Yoshimar Yotún fue determinante en el triunfo 3-2 de Sporting Cristal sobre UTC. El mediocampista se encargó de asistir en los tres goles del equipo, entregando pases precisos a Felipe Vizeu, Luis Iberico y Maxloren Castro.

Su visión y capacidad para conectar con los atacantes resultaron clave para inclinar el marcador a favor de los ‘bajopontinos’. El rendimiento del futbolista de 36 años no solo impulsó el juego colectivo, sino que reafirmó su liderazgo en el campo y su aporte esencial en los momentos decisivos del partido.