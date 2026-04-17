Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior por la fecha 3 por la Copa Libertadores 2026. (Cristal)

La reciente caída de Sporting Cristal frente a Palmeiras en Brasil ha dejado a los celestes con la urgencia de sumar tres puntos en su siguiente presentación. El equipo de Zé Ricardo recibirá aJunior de Barranquilla en un duelo que podría definir su futuro en la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal vs Junior: día y hora del choque por Copa Libertadores 2026

La presión se intensifica para Sporting Cristal tras la derrota sufrida en Brasil, ya que ahora el equipo recibirá a Junior de Barranquilla en el estadio Nacional de Lima. El partido, programado para el martes 28 de abril a las 21:00 horas en Perú, se presenta como un choque determinante para las aspiraciones de los rimenses en la Copa Libertadores.

La tercera jornada del Grupo F coloca a ambos clubes en una situación de máxima exigencia. El duelo será seguido en distintos horarios: en Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 22:00 horas, mientras que los aficionados de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil deberán sintonizar a las 23:00 horas para ver el inicio.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group F - Palmeiras v Sporting Cristal - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - April 16, 2026 Sporting Cristal's Juan Cruz Gonzalez celebrates scoring their first goal REUTERS/Jorge Silva

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

El partido entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla contará con cobertura especial para los hinchas de toda la región. La transmisión oficial estará a cargo de ESPN para Latinoamérica, permitiendo que el enfrentamiento llegue en tiempo real a los hogares de distintos países.

Quienes prefieran plataformas digitales podrán acceder al duelo mediante Disney Plus, siempre que dispongan de una suscripción activa al servicio. Por otro lado, la cobertura periodística incluirá un seguimiento detallado a cargo de Infobae Perú, que brindará la previa del partido, el desarrollo minuto a minuto, las mejores jugadas, la actualización de la tabla de posiciones y análisis posteriores.

Polémica en Sporting Cristal vs Palmeiras en Brasil

Sporting Cristal rozó la hazaña en terreno brasileño, pero una controvertida decisión arbitral cambió el desenlace. Por la segunda fecha del Grupo F en la Copa Libertadores 2026, los rimenses cayeron 2-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque, con un resultado que dejó una sensación de injusticia entre jugadores y aficionados.

El equipo peruano mostró desde el inicio una propuesta táctica sólida y ordenada, dificultando el avance de los locales y manteniendo el marcador equilibrado durante largos pasajes del encuentro. Los dirigidos por Zé Ricardo apostaron por rápidas transiciones, generando peligro y conteniendo a un Palmeiras que no lograba imponer condiciones.

La polémica surgió en los minutos finales, cuando el árbitro sancionó un penal dudoso a favor del conjunto brasileño. Las imágenes revelaron un contacto mínimo, lo que provocó el reclamo inmediato de los futbolistas de Cristal. El gol desde los doce pasos selló una derrota dolorosa y dejó abierto el debate sobre la justicia del resultado.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Fixture de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Fecha 3: Sporting Cristal vs Junior (28 de abril / Estadio Nacional de Lima / 21:00 horas de Perú)

Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo / Estadio Nacional de Lima / 17:00 horas de Perú)

Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo / Estadio Jaime Morón León / 21:00 horas de Perú)

Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo / Estadio La Nueva Olla / 17:00 horas de Perú)

Spoting Cristal integra el Grupo F de la Copa Libertadores. Crédito: X CONMEBOL Libertadores.