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Camila Monge será operada por lesión en la mano: ¿cuál es su situación y cuánto durará su recuperación?

La joven figura de Regatas no se sumará a la selección peruana Sub 19 al requerir una intervención quirúrgica por una lesión en la mano

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Camila Monge será operada por una lesión en la mano.
Camila Monge será operada por una lesión en la mano. Crédito: Regatas Lima

Camila Monge, una de las principales promesas del vóley peruano, atraviesa un momento delicado tras el cierre de la temporada 2025/26. Con apenas 16 años, la jugadora de Regatas Lima deberá someterse a una intervención quirúrgica para tratar una lesión en el dedo que arrastra desde hace meses, lo que la obligará a hacer una pausa en su actividad deportiva.

Pese a la dolencia, Monge fue una de las jugadoras más constantes de su equipo a lo largo de la última Liga Peruana de Vóley pese a su corta edad. Incluso, disputó todo el campeonato con una fractura en uno de sus dedos, demostrando compromiso y fortaleza en cada partido.

Así lo explicó su entrenador, Horacio Bastit, en diálogo con Radio Ovación: la voleibolista ya había superado previamente un desgarro abdominal sufrido entre septiembre y octubre del año pasado, pero luego logró recuperarse para competir. Sin embargo, la lesión en la mano se mantuvo durante toda la temporada.

Según detalló el técnico, en los entrenamientos tomaban precauciones para evitar mayores complicaciones, limitando algunas de sus acciones en la red. Aun así, Monge decidió continuar jugando, soportando el dolor hasta el final del torneo, momento en el que comunicó la necesidad de someterse a una operación.

“Ella tuvo una para en septiembre/ octubre del año pasado producto de un desgarro en el abdomen, que es complicado. Pero después durante toda la Liga estuvo bien recuperada, el tema es que jugó todo el torneo con una fractura en un dedito. Se aguantó, aunque le dolía. En los entrenamientos a veces la poníamos atrás para que no bloquee, pero jugó todo el campeonato y cuando terminó nos dijo que se tiene que operar”, explicó Bastit.

Camila Monge sufrió una lesión en la mano izquierda durante la temporada.
Camila Monge sufrió una lesión en la mano izquierda durante la temporada. Crédito: Instagram

Tiempo de recuperación y panorama deportivo

La intervención quirúrgica no representaría un periodo prolongado de inactividad para la voleibolista. De acuerdo con Bastit, el tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente un mes, por lo que no debería afectar significativamente su proyección en la próxima temporada.

No obstante, la operación tendrá un impacto inmediato: Monge no podrá integrarse a los trabajos de la selección peruana Sub 19, que se alista para el Sudamericano de la categoría. Sin embargo, se espera que, una vez recuperada, pueda sumarse al combinado juvenil sin mayores contratiempos.

De hecho, pese a no estar apta físicamente, la joven voleibolista se hizo presente en la Videna para acompañar al grupo. Su presencia no pasó desapercibida, ya que asumió un rol de liderazgo dentro de esta nueva generación, evidenciando su compromiso con la selección incluso fuera de la cancha.

La planificación del combinado juvenil, encabezado por Antonio Rizola y Martín Escudero, contempla el Sudamericano en una fecha aún por definirse, aunque se estima que se disputará entre agosto y septiembre.

Camila Monge se presentó en Videna para el inicio de un nuevo ciclo de la selección peruana sub 19.
Camila Monge se presentó en Videna para el inicio de un nuevo ciclo de la selección peruana sub 19. Crédito: FPV

Decisión de futuro: continuidad en Regatas

En paralelo a su situación médica, Monge también tomó una decisión importante respecto a su futuro deportivo y académico. La jugadora evaluó la posibilidad de emigrar a Estados Unidos para continuar sus estudios y carrera, pero finalmente optó por permanecer en Regatas Lima.

Uno de los factores clave en esta elección fue la cantidad de minutos que logró sumar durante la temporada, consolidándose como una de las jóvenes con mayor proyección dentro del equipo.

Ahora, el objetivo inmediato de Camila Monge es someterse a la intervención, completar su proceso de recuperación y regresar a las canchas en óptimas condiciones. De cumplirse los plazos previstos, la voleibolista llegaría sin inconvenientes al Sudamericano Sub 19, donde espera ser una de las piezas clave del equipo peruano.

Con talento, carácter y determinación, la joven jugadora busca dejar atrás este obstáculo y seguir construyendo un camino que ya empieza a ilusionar al vóley nacional.

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