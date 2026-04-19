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Yordy Reyna lidera al Rodina Moscow hacia el sueño del ascenso: empate sin goles y sigue segundo en la tabla

El Rodina Moscow, con el delantero peruano, igualó 0-0 ante Volga Ulyanovsk y, con 56 puntos, se mantiene en el segundo puesto, muy cerca de lograr el ascenso a la Liga Premier rusa

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Yordy Reyna - Rodina Moscow – Perú – deportes – 19 abril
El club de la capital rusa empató sin goles frente al Volga Ulyanovsk en un duelo intenso, alcanzando 56 puntos y manteniéndose firme en el segundo lugar, a un paso del ascenso a la Liga Premier rusa (Instagram / FC Rodina Moscow)

El Rodina Moscow continúa su camino sólido hacia la máxima categoría del fútbol ruso. En la jornada 29 de la Segunda División, el equipo de la capital, que contó con la presencia de Yordy Reyna durante los 90 minutos, sumó un punto tras igualar sin goles ante el Volga Ulyanovsk.

Con este resultado, el conjunto moscovita alcanza las 56 unidades y consolida su posición en el segundo lugar de la clasificación, resultado fundamental en la pelea por un cupo directo a la Liga Premier. La próxima cita será ante el Rotor Volgograd, rival directo en la tabla.

El Rodina Moscow mantiene el ritmo en la recta final de la temporada

Yordy Reyna - Rodina Moscow – Perú – deportes – 19 abril
La igualdad sin goles no frenó al Rodina Moscow, que mantiene firme su candidatura al ascenso tras una actuación sólida en casa, donde dominó el trámite pero no logró concretar. (Instagram / FC Rodina Moscow)

El duelo disputado en la Arena Khimki se caracterizó por la intensidad y la búsqueda constante del gol, aunque ninguno de los equipos logró romper la paridad.

El Rodina Moscow, dirigido por el cuerpo técnico ruso, dominó la posesión y generó varias oportunidades, pero la defensa del Volga Ulyanovsk impidió que el marcador se moviera. En el sector ofensivo, Yordy Reyna se mostró participativo y fue titular durante todo el encuentro, aunque no logró concretar las aproximaciones más peligrosas de los locales.

El empate deja al Rodina Moscow en una posición expectante. Con56 puntos en 29 partidos, el equipo se mantiene segundo en la tabla general y se acerca cada vez más al objetivo de ascender a la Liga Premier de Rusia. Por su parte, el Volga Ulyanovsk, que suma 32 unidades, permanece en la zona baja, ocupando la decimocuarta posición.

Desde el inicio, el Rodina Moscow tomó la iniciativa y presionó en campo contrario. A pesar de los intentos, el arquero visitante respondió en cada intervención, evitando la caída de su arco ante los remates de Reyna y sus compañeros en ataque. La igualdad sin goles reflejó la solidez defensiva de ambos conjuntos en un duelo clave para las aspiraciones de ascenso.

Reyna, pieza clave en el esquema de Rodina Moscow

Yordy Reyna - Rodina Moscow – Perú – deportes – 19 abril
Yordy Reyna volvió a ser protagonista en el ataque del Rodina Moscow, consolidándose como un elemento determinante dentro del esquema ofensivo del equipo en la presente campaña. (Instagram / FC Rodina Moscow)

El delantero peruano ha sido fundamental para el esquema del Rodina Moscow durante la campaña. En este encuentro, Reyna fue titular y disputó el partido completo, aportando movilidad y presencia en el área rival. Su desempeño ha sido valorado tanto por el cuerpo técnico como por la afición, que reconoce su influencia en el rendimiento ofensivo del equipo.

En declaraciones posteriores al partido, miembros del entorno del club destacaron la capacidad del equipo para mantenerse firme en momentos decisivos. “Sabíamos que sería un encuentro complicado. Lo importante es que seguimos sumando y cada punto cuenta”, señalaron desde el vestuario del Rodina Moscow. La regularidad de Reyna en la alineación titular refuerza la confianza del entrenador en el atacante sudamericano.

La presencia de jugadores internacionales como Yordy Reyna responde a la estrategia del club de fortalecer su plantilla con talento experimentado, con el objetivo de asegurar el ascenso directo y consolidarse en la élite del fútbol ruso la próxima temporada.

Próximo desafío ante Rotor Volgograd: una prueba decisiva

Yordy Reyna - Rodina Moscow – Perú – deportes – 19 abril
El siguiente reto del Rodina Moscow será ante Rotor Volgograd, en un duelo directo que podría definir su posición en la tabla en la recta final del campeonato. (Instagram / FC Rodina Moscow)

Tras el empate, el Rodina Moscow ya prepara su siguiente compromiso frente al Rotor Volgograd, equipo que también lucha por los primeros puestos del campeonato. El partido está programado para el miércoles 22 de abril en el Volgogrado Arena, a partir de las 11:00 horas (16:00 GMT), y será determinante para las aspiraciones del conjunto moscovita de asegurar su lugar en la Liga Premier.

El cuerpo técnico del Rodina Moscow evalúa la recuperación física de sus jugadores tras el exigente calendario, con la mira puesta en obtener un resultado positivo ante un adversario directo. La afición espera que el equipo mantenga el rendimiento mostrado en las últimas semanas, donde la solidez defensiva y la capacidad para competir en encuentros cerrados han sido las claves del éxito.

El cierre del campeonato se presenta competitivo, con varios equipos luchando por los puestos de ascenso. El Rodina Moscow, con Yordy Reyna como uno de sus referentes, afronta la recta final con optimismo y el respaldo de una campaña consistente en la Segunda División de Rusia.

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