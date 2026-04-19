Gol de Felipe Vizeu con insólita definición en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

El delantero brasileño abrió el marcador en condición de local por la jornada 11 - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal se medía en condición de local contra UTC en un duelo válido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el inicio, los dueños de casa se hicieron con el protagonismo del juego mediante la posesión de la pelota, mientras que el elenco cajamarquino se mostró contenido atrás a la espera de apelar a los contragolpes. De pronto, apareció Felipe Vizeu tras una gran habilitación de Yoshimar Yotún para definir de una forma insólita y colocar el 1-0 parcial.

Esta acción se llevó a cabo a los ocho minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Zé Ricardo empezaron a tocar desde el fondo con Luis Abram hacia Rafael Lutiger, que descargó con Cristiano da Silva. El lateral izquierdo quiso prosperar por su banda, pero Luis Garro se interpuso y mandó el balón fuera del campo.

Cristiano optó por retroceder con ‘Luti’, que jugó con ‘Lucho’ y este lo hizo con Juan González, quien ejecutó un cambio de orientación para ‘Cris’, que se apoyó en Luis Iberico. ‘Luiki’ filtró el pase para Yoshimar Yotún, quien giró y lanzó un balón envenenado para el área rival, donde apareció Felipe Vizeu con la parte externa de chimpún izquierdo para desviar la trayectoria del esférico y descolocar al portero Ángelo Campos, desatando así la algarabía de todos los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

La asistencia de Yoshimar Yotún y la extraña definición de Felipe Vizeu en Sporting Cristal vs UTC.

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