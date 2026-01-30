Perú Deportes

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Todo está listo para que arranque la competición: Alianza Lima abrirá la jornada contra Sport Huancayo, Universitario hará lo suyo con ADT, Sporting Cristal visitará a Garcilaso en Cusco, y mucho más

Resultados de la fecha 1
Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Hoy, viernes 30 de enero, volverá la esperada Liga 1 2026: se juega la primera fecha del campeonato. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y quince clubes más arrancarán con su lucha rumbo al título nacional.

Los ‘blanquiazules’ abrirán el telón del Torneo Apertura enfrentando a Sport Huancayo de visita. Será el debut oficial de Pablo Guede al mando del cuadro victoriano que tendrá la misión de celebrar su primer triunfo en medio del mal momento que vive por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Por su lado, la ‘U’ recibirá a ADT en el estadio Monumental con el estreno de Javier Rabanal en el banquillo. Sin Matías Di Benedetto y Williams Riveros por su tema de nacionalización, el tricampeón buscará iniciar con el pie derecho el campeonato.

Además, los ‘cerveceros’ visitarán a Deportivo Garcilaso en Cusco con bajas sensibles: Christofer Gonzáles y Luis Abram no estarán disponibles por lesión. Paulo Autuori tendrá que modicar su alineación y ya tiene definido a los reemplazos: Maxloren Castro y Rafael Lutiger.

Javier Rabanal se estrenó en
Javier Rabanal se estrenó en el banquillo de la 'U' en un Estadio Monumental a reventar. Crédito: Universitario de Deportes.

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Viernes 30 de enero

- Sport Huancayo vs Alianza Lima (12:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max)

- UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max)

Sábado 31 de enero

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max)

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / Complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max)

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max)

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1 Max)

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1 Max)

- Universitario vs ADT (18:00 horas / estadio Monumental / L1 Max)

Lunes 2 de febrero

- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max)

Programación de la fecha 1
Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

L1 Max gratis por Movistar

Los usuarios de Movistar recibieron la confirmación de que la Liga 1 seguirá disponible en la plataforma durante todo 2026, despejando así las dudas tras la salida de GOLPERU. Según Diego Rebagliati, los abonados podrán acceder a todos los partidos del campeonato peruano sin costo extra, ya que el canal oficial será gratuito para los clientes del operador.

“La información que tengo es la siguiente, porque era una de las cosas que no estaba clara.Para los que tienen Movistar, o sea, si tienes Movistar en estos momentos, el canal 14 simplemente lo pones como ponías Gol Perú y ahí va a estar L1 Max y es completamente gratis.No vas a tener que pagar un sol más por el servicio que actualmente tiene Movistar”, informó el comentarista deportivo.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.

En un principio, se creía que L1 Max solo ocuparía el lugar de GOLPERU, encargado de transmitir los partidos de local de Universitario de DeportesySport Boys en 2025. Sin embargo, el canal vinculado a 1190 Sports y la FPFcontará con dos señales distintas dentro de la programación de Movistar TV.

“El fútbol vuelve a casa y sin costo adicional, por Movistar TV. El 100% de los partidos de la Liga 1 llega a Movistar TV en lasfrecuencias 11 y 14 (SD), 711 y 714 (HD) y en Movistar TV App. Más deporte y entretenimiento para nuestros clientes. Seguimos avanzando", publicó la teleoperadora en sus redes sociales oficiales.

