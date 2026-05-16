Verónica Linares sorprende con fuerte revelación sobre la ruptura de Federico Salazar y Katia Condos: “Sé muchas cosas hace tiempo”

Verónica Linares confesó que sabía desde hace tiempo sobre la separación de Federico Salazar y Katia Condos, sorprendiendo a la audiencia y generando nuevas especulaciones sobre la expareja de la televisión peruana. TikTok: Edson Pa' Que Más.

La separación de Federico Salazar y Katia Condos, una de las parejas más queridas y longevas de la televisión peruana, sigue generando repercusiones y especulaciones.

Esta vez, fue Verónica Linares quien avivó el interés al confesar públicamente que sabía desde hace tiempo detalles sobre la ruptura, lanzando una frase que dejó a todos boquiabiertos y que rápidamente circuló en redes sociales.

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En el pódcast conducido por Edson Dávila, conocido como “Giselo”, Verónica, compañera de Salazar en América Noticias, fue consultada sobre cómo recibió la noticia del fin del romance entre Federico y Katia.

Su respuesta fue contundente: “No, es que yo sé muchas cosas hace mucho tiempo”. Aunque la periodista evitó entrar en detalles, su afirmación desató una ola de curiosidad y comentarios tanto en el set como entre los seguidores del programa.

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Verónica Linares sorprende con fuerte revelación sobre la ruptura de Federico Salazar y Katia Condos. YouTube: Edson Pa' Que Más.

Una confesión que remueve el ambiente televisivo

El comentario de Verónica Linares no tardó en viralizarse. Sus palabras fueron interpretadas como una confirmación de que el entorno más cercano de Salazar ya estaba al tanto de la crisis de pareja mucho antes del anuncio oficial.

Sin embargo, la conductora dejó claro que no pretendía ventilar asuntos privados: “No voy a hablar de otras personas, ya te he dicho que no voy a involucrarme en asuntos privados”.

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La confesión de Linares expuso la compleja dinámica que existe entre los protagonistas del espectáculo y los periodistas, quienes muchas veces conocen información confidencial que no puede ser compartida por respeto y ética profesional.

Verónica Linares durante la grabación del pódcast donde abordó la separación de Federico Salazar y Katia Condos. YouTube: Edson Pa' Que Más.

Los motivos detrás del quiebre: versiones y respeto a la privacidad

Desde que la pareja confirmó su separación a través de un comunicado conjunto, poco se ha sabido sobre las razones de fondo del quiebre. Katia Condos, en una entrevista con Cristian Rivero, aseguró que su matrimonio fue “un éxito” y que, aunque la ruptura fue dolorosa, ambos se sienten orgullosos de lo que construyeron en 30 años.

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“Estrellita para él y para mí porque construimos algo maravilloso”, expresó la actriz, quien también confesó que nunca imaginó que viviría una separación de este tipo.

Federico Salazar, por su parte, aclaró que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que, por el momento, no habrá divorcio legal, solo una separación en buenos términos. “No nos hemos divorciado, nos hemos separado”, declaró el periodista, quien pidió respeto y privacidad para él y sus hijos en este periodo de transición.

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Katia Condos se pronuncia por primera vez sobre el fin de su matrimonio con Federico Salazar

Impacto mediático y reacción en redes sociales

La noticia del fin del matrimonio impactó profundamente al público que durante años vio a Salazar y Condos como un ejemplo de estabilidad y complicidad en la televisión peruana. La reacción en redes sociales fue inmediata: mientras algunos usuarios expresaron tristeza y sorpresa, otros comenzaron a especular sobre posibles causas y terceras personas involucradas.

Las imágenes de Federico Salazar en actitud cercana con otra persona tras la separación alimentaron las especulaciones, aunque ninguna de las partes confirmó un nuevo romance ni dio detalles sobre sus vidas privadas más allá del comunicado inicial.

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Katia Condos, por su parte, se ha mostrado reservada y ha preferido no pronunciarse más allá de lo ya dicho. “Todo está en el comunicado. Gracias por el interés”, respondió a los reporteros que la abordaron. Ambos han suspendido los comentarios en redes sociales para proteger a sus hijos y evitar el acoso mediático.

La incomodidad de Verónica Linares con broma de Federico Salazar

En medio de la atención pública sobre la vida privada de Salazar, un episodio en vivo durante América Noticias volvió a poner a Verónica Linares en el centro de la conversación.

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Al finalizar el bloque de Espectáculos que estaba conduciendo Valeria Piazza, Salazar pidió una “vueltita” en tono de broma, lo que generó una reacción de incomodidad evidente en Linares y un blooper que rápidamente se viralizó.

El incidente, aunque menor, reflejó la tensión y el nerviosismo que reina en el estudio tras la revelación de la separación y las especulaciones sobre la vida sentimental de Salazar.

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Un comentario de Federico Salazar a Valeria Piazza en un programa televisivo provocó una evidente reacción de incomodidad en Verónica Linares, generando revuelo en redes sociales.