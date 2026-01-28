L1 Max se verá gratis por Movistar: beneficios y cómo acceder a los partidos de la Liga 1 2026

Perú Deportes

Los clientes de Movistar recibieron recientemente una noticia positiva. Tras la salida de GOLPERU, existía incertidumbre sobre la transmisión de la Liga 1 en la plataforma, pero finalmente se confirmó que los partidos del campeonato peruano continuarán emitiéndose en su programación a lo largo de 2026.

Diego Rebagliati reveló que los usuarios que tienen el operador podrán ver todos los encuentros del torneo nacioanl totalmente gratis. No se pagará un adicional para poder tener el canal oficial del campeonato.

“La información que tengo es la siguiente, porque era una de las cosas que no estaba clara. Para los que tienen Movistar, o sea, si tienes Movistar en estos momentos, el canal 14 simplemente lo pones como ponías Gol Perú y ahí va a estar L1 Max y es completamente gratis. No vas a tener que pagar un sol más por el servicio que actualmente tiene Movistar”, apuntó el comentarista en el programa ‘Fútbol Satélite’.

También detalló cómo acceder a la transmisión de los choque que estará a cargo de L1 Max en su totalidad debido a que Universitario de Deportes y Sport Boys finalizaron su contrato con el Consorcio Fútbol Perú a fines del 2025.

“También lo puedes ver por la app de Mi Movistar y el Movistar Play. Todos los partidos de la liga, empezando por el partido de Alianza, se van a poder ver por Movistar sin pagar absolutamente nada. Lo que puede pasar es que, si no tienes Movistar y Movistar costaba dos, a lo mejor, contrátalo hoy porque mañana puede empezar a costar un poco más”, añadió.

Programación televisiva de la fecha 1 de Liga 1 2026

Viernes 30 de enero

- Sport Huancayo vs Alianza Lima (12:00 horas / IPD Huancayo / L1MAX)

Equipo: Peter Arévalo (narrador), Pato Quinteros (comentarista), Diego Rebagliati (comentarista), Julio Vílchez (reportero) y Kevin Pacheco (reportero).

- UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / Héroes de San Ramón / L1MAX)

Equipo: Mario Escobar (narrador), Talía Azcárate (comentarista) y Rodrigo Arosemena (reportero).

Sábado 31 de enero

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / Miguel Grau / L1MAX)

Equipo: Peter Arévalo (narrador), Juan Luis Morales (comentarista), Eduardo Combe (reportero) y Ana Lucía Rodríguez (reportera).

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / CD Juan Pablo II / L1MAX)

Equipo: Mario Escobar (narrador), Ricardo Montoya (comentarista) y Sebastián Meléndez (reportero).

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / UNSA / L1MAX)

Equipo: Daniel Kanashiro (narrador), Rodrigo Morales (comentarista) y Rudy Estremadoyro (reportero).

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1MAX)

Equipo: Harold García (narrador), Juan Luis Morales (comentarista), Erick Delgado (comentarista), Jaime Piñe (reportero) y Percy Ramos (reportero).

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1MAX)

Equipo: Rosa María Múñoz (narradora), Rodrigo Morales (comentarista) y Juana Acevedo (reportera).

- Universitario vs ADT (18:00 horas / Monumental / L1MAX)

Equipo: Daniel Kanashiro (narrador), José Carvallo (comentarista), Ricardo Montoya (comentarista), Gustavo Peralta (reportero) y Eduardo Combe (reportero).

Lunes 2 de febrero

- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / Juan Maldonado / L1MAX)

Equipo: Harold García (narrador), Diego Rebagliati (comentarista) y Sebastián Meléndez (reportero).

