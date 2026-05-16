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Bebé de apenas tres días de nacido es trasladado de emergencia desde Junín hacia Lima por delicado estado de salud

El operativo aeromédico se realizó este sábado en coordinación entre la FAP y el SAMU, ante la urgencia de atender a un neonato en estado crítico

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Un aviador militar y dos paramédicos del SAMU maniobran una camilla con una incubadora portátil cerca de la puerta abierta de una aeronave militar en una pista
Personal de la Fuerza Aérea del Perú y el SAMU preparan el traslado de un recién nacido en incubadora desde una aeronave durante una vital evacuación aeromédica hacia Lima. (Foto: Ministerio de Defensa)

Un bebé de tres días de nacido fue trasladado de emergencia desde el distrito de Mazamari, en la región Junín, hasta Lima mediante una evacuación aeromédica coordinada entre la Fuerza Aérea del Perú y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia. La operación, ejecutada el 16 de mayo, respondió a la urgencia de atender a un neonato en estado crítico, cuya vida estaba en riesgo por una compleja condición médica.

El traslado se realizó en una aeronave Beechcraft equipada especialmente para emergencias médicas, despegando desde el Grupo Aéreo N.° 8 en el Callao. La intervención rápida permitió que el menor, proveniente del Hospital de Pangoa, fuera recibido en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima, donde será atendido por especialistas en neonatología y cuidados intensivos pediátricos.

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Según información proporcionada por el Ministerio de Defensa, esta misión forma parte del protocolo de evacuaciones aeromédicas que se activan ante situaciones de riesgo vital para pacientes pediátricos en zonas alejadas de la capital. La coordinación entre la FAP y el SAMU ha demostrado ser determinante para garantizar la atención oportuna en casos de emergencia neonatal.

Recién nacido presentaba cuadro crítico de insuficiencia respiratoria y leucemia

El recién nacido evacuado desde Mazamari fue diagnosticado con insuficiencia respiratoria aguda, además de un cuadro grave de leucemia, neumonía y otras afecciones asociadas que comprometían seriamente su supervivencia, informó el mayor FAP Veahel Málaga Rosas, responsable del operativo. Ante el agravamiento del estado clínico, los médicos del Hospital de Pangoa solicitaron la evacuación inmediata para que el paciente pudiera acceder a soporte avanzado y tratamiento especializado en Lima.

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Tres hombres, dos de uniforme militar y uno con chaleco médico, trasladan una incubadora con un bebé hacia la rampa abierta de un pequeño avión blanco
Personal del SAMU y la Fuerza Aérea del Perú trasladan cuidadosamente una incubadora con un recién nacido en estado crítico, como parte de una evacuación aeromédica de emergencia. (Foto: Ministerio de Defensa)

El traslado se efectuó bajo estrictas medidas de bioseguridad y con monitoreo constante, gracias a la presencia de personal médico especializado y equipamiento de soporte vital a bordo de la aeronave. “La activación rápida del operativo permitió asegurar el traslado oportuno del paciente hacia el Hospital Loayza, donde recibirá atención especializada”, subrayó el mayor Málaga Rosas.

La familia del menor permanece en Lima acompañando el proceso de hospitalización, mientras los equipos médicos evalúan la respuesta al tratamiento inicial y la evolución clínica durante las primeras horas tras el arribo. El caso se mantiene bajo seguimiento por parte de las autoridades de salud, quienes destacan la importancia del acceso oportuno a servicios de alta complejidad en situaciones críticas.

FAP y SAMU articulan esfuerzos para traslados aeromédicos de alta complejidad

La operación de evacuación aeromédica fue ejecutada a bordo de un Beechcraft, aeronave adquirida y certificada específicamente para este tipo de misiones de apoyo humanitario. El mayor Málaga Rosas precisó que la coordinación entre la FAP y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia es fundamental para la logística y el éxito de los traslados, pues permite integrar recursos y capacidades de respuesta inmediata en casos de alta complejidad.

El operativo incluyó la participación de pilotos, personal de salud y especialistas en emergencias pediátricas, quienes garantizaron la estabilidad del paciente durante el vuelo y su posterior traslado terrestre hacia el hospital receptor. “Estamos listos en todo momento, las 24 horas del día y los siete días de la semana”, detalló el oficial, al referirse a la disponibilidad permanente de los equipos de respuesta aeromédica.

Ambulancias aéreas del Minsa conectan zonas aisladas con hospitales de alta complejidad en menos de tres horas.
Ambulancias aéreas del Minsa conectan zonas aisladas con hospitales de alta complejidad en menos de tres horas.

El Ministerio de Defensa subrayó que estas acciones forman parte de un programa continuo de apoyo a la población vulnerable, especialmente en regiones donde el acceso a servicios médicos de alta especialidad es limitado. La utilización de aeronaves equipadas para emergencias y la articulación interinstitucional han sido clave para mantener la eficacia y seguridad en los traslados.

Estadísticas y características de las evacuaciones aeromédicas realizadas por la FAP

Desde el año 2018, la Fuerza Aérea del Perú realiza en promedio 150 evacuaciones aeromédicas anuales a nivel nacional, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Defensa. Estas operaciones, orientadas a pacientes críticos que requieren tratamiento fuera de su región, han mantenido una tasa de éxito del 100 % y sin registro de mortalidad hasta la fecha.

Más niños y recién nacidos requieren traslado aéreo a Lima por ausencia de atención especializada en regiones
Más niños y recién nacidos requieren traslado aéreo a Lima por ausencia de atención especializada en regiones| Minsa

El sector Defensa impulsó la adquisición de dos aeronaves Beechcraft a través de un proyecto de inversión pública, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y humanitarias. Las aeronaves están equipadas con tecnología de monitoreo avanzado, incubadoras, sistemas de soporte respiratorio y equipamiento para la atención de neonatos y adultos en estado crítico.

De acuerdo con la FAP, las evacuaciones aeromédicas se desarrollan de manera regular durante todo el año y abarcan diversas regiones del país, priorizando zonas de difícil acceso y población vulnerable. El compromiso institucional es garantizar la atención médica oportuna y el traslado seguro de los pacientes que, por la gravedad de su condición, no pueden recibir el tratamiento necesario en sus localidades de origen.

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