EsSalud apuesta por utilizar triciclos para que niños ingresen a cirugías sin miedos ni temores

EsSalud implementa ingreso en triciclos para reducir temor de niños antes de cirugías.

El Hospital III Suárez Angamos del Seguro Social de Salud (Essalud) dio un giro en la forma en que los niños acceden a la sala de operaciones. Ahora, los pacientes pediátricos pueden ingresar montados en triciclos, acompañados de sus padres, en una iniciativa que busca reducir el temor y la ansiedad previos a una cirugía.

Este enfoque, implementado en el área de cirugía pediátrica, tiene como objetivo que los menores vivan una experiencia menos tensa y más cercana al juego, aun en un entorno hospitalario.

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El ingreso en triciclo ofrece un ambiente distinto, donde el personal médico utiliza el nombre del niño y mantiene una actitud cercana, facilitando la confianza tanto del paciente como de la familia.

Médicos, enfermeras y anestesiólogos participan en este acompañamiento, asegurando que el momento previo a la intervención sea lo más amigable posible.

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La mayoría de las intervenciones realizadas bajo este sistema corresponden a cirugías ambulatorias como hernias, fimosis y otras condiciones frecuentes en la infancia.

El uso del triciclo y la presencia de los padres forman parte de una estrategia de humanización hospitalaria que busca mejorar la experiencia emocional del niño, desde el ingreso hasta la recuperación.

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Presencia familiar y acompañamiento

El acompañamiento de los padres resulta fundamental en este nuevo protocolo. Además de ingresar en triciclo, los niños cuentan con la cercanía de su familia en los momentos previos y tras la cirugía.

Essalud permite que los padres estén presentes durante el ingreso a sala y se reúnan con sus hijos en el área de recuperación. Esta medida busca disminuir el impacto emocional y el dolor postoperatorio, facilitando el retorno a casa y la recuperación.

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Madres y padres han manifestado que este enfoque genera mayor confianza y tranquilidad, tanto en los niños como en ellos mismos. La experiencia de llegar a la sala de operaciones en triciclo transforma el ambiente hospitalario, permitiendo que los menores asocien el procedimiento con un momento lúdico, a pesar del contexto médico.

El equipo de salud que impulsa la estrategia señala que la interacción cercana y el acompañamiento continuo contribuyen a que los pacientes pediátricos se sientan protegidos y colaboren mejor durante todo el proceso quirúrgico.

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Además, el uso del triciclo ayuda a reducir la resistencia y el llanto, dos factores frecuentes en el ingreso tradicional a cirugía.

Foco en la humanización hospitalaria en Essalud

La iniciativa surgió ante la necesidad de transformar la experiencia hospitalaria en los niños, quienes suelen experimentar miedo y ansiedad en el entorno quirúrgico.

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Al incorporar elementos lúdicos y facilitar la presencia de los padres, el hospital apunta a mejorar la percepción del entorno médico y a fortalecer el vínculo de confianza entre las familias y el personal sanitario.

Esta propuesta forma parte de un movimiento más amplio de humanización de la atención en salud, que busca priorizar las emociones y el bienestar psicológico de los pacientes pediátricos.

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Essalud considera que transformar el ingreso en sala de operaciones es un paso clave para que los niños afronten las cirugías con mayor serenidad y seguridad.