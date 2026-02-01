Perú Deportes

Jeriel de Santis debutó con gol y sentenció la victoria de Melgar sobre Cienciano por Liga 1 2026

El delantero venezolano-peruano marcó su primer tanto con el ‘rojinegro’ para el 2-0 definitivo en el ‘clásico del sur’

El delantero entró al minuto 80 y logró el 2-0 de su equipo. (Video: L1MAX)

El sábado 31 de enero, Melgar recibió a Cienciano en el estadio Monumental de la UNSA como parte de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El delantero Jeriel de Santis reapareció en el fútbol peruano y marcó el segundo gol, que sentenció la victoria de los ‘characatos’ en una nueva edición del ‘clásico del sur’.

Sucedió en los descuentos del cotejo, exactamente a los 91 minutos. Los arequipeños gestaron una acción colectiva por el lado izquierdo. El volante Javier Salas recibió el esférico pegado a la línea y a la altura del área, y no tuvo mejor idea que sacar un centro al corazón del área, con el objetivo de sorprender a sus rivales.

Su servicio no pudo ser impactado -en primera instancia- por el joven Matías Zegarra. No obstante, apareció Jeriel de Santis, que recientemente había ingresado al campo, para empujar el esférico y anotar con complicidad del arquero Gonzalo Falcón. El ‘1′ uruguayo agarró y soltó el esférico, y terminó metiéndolo en su propia valla.

El tanto se le adjudicó a de Santis, ya que el delantero peruano-venezolano disparó con dirección al arco rival. El ‘9′ no aguantó la emoción de su primera anotación y se fue a celebrar con la tribuna norte del recinto arequipeño, donde se encontraba un gran grupo de hinchas del ‘león del sur’.

Este es el primer gol de Jeriel De Santis en el fútbol peruano. Previamente, en su paso por Alianza Lima, no logró festejar. En sus 12 partidos con la camiseta ‘blanquiazul’, solo dio dos habilitaciones. Algo que generó muchos comentarios negativos por parte de los fanáticos ‘íntimos’. Después de su dura y corta estadía por La Victoria, se marchó al ascenso español.

Jeriel de Santis debutó con gol y sentenció victoria de Melgar sobre Cienciano por Liga 1 2026.

Primer gol de Melgar vs Cienciano

Melgar comenzó ganando el ‘clásico del sur’ en el primer tiempo gracias a un gol de Cristian Bordacahar. A los 28 minutos, luego de varios toques de izquierda a derecha, la redonda le llegó a los pies de Matías Lazo y el lateral tiró un centro bombeado al punto de penal.

Ahí, el ‘Chapu’ Bordacahar anticipó su marca y colocó su cabeza para vencer al guardameta Gonzalo Falcón. El uruguayo desató la euforia en todo el estadio Monumental de la UNSA al marcar el primero en el duelo ante Cienciano y también el primero de la temporada 2026, donde el ‘dominó’ buscará tener mayor protagonismo.

Cristian Bordacahar puso el 1-0 en Arequipa. (Video: L1MAX)

Juan Reynoso respaldó a Jeriel de Santis

Jeriel de Santis respondió a la confianza de Juan Reynoso, quien lo respaldó ante los miles de comentarios negativos por su contratación en Melgar. El delantero venezolano-peruano fue criticado en su llegada a Arequipa por su mal paso por Alianza Lima. El DT nacional dijo esto en conferencia:

Lo que sucedió en su club anterior en Perú no debe ser una sombra, sino más bien una motivacióny un reto en un nuevo club con aspiraciones similares a las de su anterior equipo. Estoy seguro de que nos va a potenciar y nosotros también lo vamos a potenciar desde lo individual y lo colectivo“, expresó el ‘Ajedecrista’.

Juan Reynoso explicó por qué pidió el fichaje de Jeriel de Santis en Melgar de cara al 2026.

En su primer encuentro, el futbolista de 23 años marcó un gol y colaboró con la victoria 2-0 sobre Cienciano. Ahora, de Santis y Reynoso deberán pasar la página rápido y centrarse en su siguiente desafío ante Sporting Cristal, programado para el próximo domingo 8 de febrero a las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo.

