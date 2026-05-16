Perú

¿Encontraste tu DNI perdido o robado, pero ya iniciaste el trámite del duplicado? Reniec alerta sobre riesgos y restricciones

La entidad recuerda que, tras solicitar el duplicado por pérdida, el antiguo DNI queda sin validez aunque sea hallado después. Usar ese documento puede generar problemas administrativos y legales

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Los ciudadanos que extravíen o sean víctimas de robo de su documento de identidad cerca a la jornada electoral pueden iniciar trámites de duplicado o pedir dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones| Andina
Los ciudadanos que extravíen o sean víctimas de robo de su documento de identidad cerca a la jornada electoral pueden iniciar trámites de duplicado o pedir dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones| Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió a los ciudadanos sobre la importancia de no utilizar el Documento Nacional de Identidad (DNI) antiguo después de haber tramitado un duplicado por pérdida.

Una vez que se inicia el proceso de duplicado, el documento extraviado queda automáticamente anulado en el sistema, aunque el titular lo recupere posteriormente.

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Reniec explicó que el DNI anterior pierde validez legal y no puede ser empleado en trámites públicos ni privados. Si una persona encuentra el documento extraviado, tras haber gestionado el duplicado en cualquiera de las oficinas o mediante la plataforma virtual, debe abstenerse de presentarlo en bancos, centros de salud, instituciones educativas o en procesos electorales.

La recomendación de la entidad apunta a evitar inconvenientes administrativos, ya que ese número de DNI ya no figura como vigente en los registros institucionales.

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Usar un DNI reportado como perdido puede generar problemas en la validación de identidad y retrasos en procedimientos oficiales.

Además, la presentación de un documento no vigente puede ser detectada por los sistemas electrónicos de verificación implementados en diversas instituciones.

La medida busca proteger el derecho a la identidad y asegurar el acceso a servicios esenciales. Además, la autoridad recordó que el DNI es clave para ejercer derechos civiles, políticos y sociales, así como para acceder a servicios de salud, educación, seguridad y sufragio.

Mano sosteniendo DNI electrónico y oficina Reniec en el fondo
Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Reniec

Cómo verificar el estado de tu nuevo DNI

Para quienes ya realizaron el trámite de duplicado, Reniec habilitó una opción en su página web oficial para consultar el estado del proceso y programar el recojo del nuevo documento.

La entidad recomendó ingresar a la plataforma institucional y elegir la opción “Consulta por: Documento Nacional de Identidad – DNI” o “Consulta por Número de Solicitud”. El usuario debe ingresar el número de su DNI o el número de la solicitud y hacer clic en consultar.

El sistema mostrará la información relativa al titular, el número de DNI, la fecha en la que se gestionó la emisión, la oficina asignada para el recojo y el porcentaje de avance del trámite. Cuando el proceso llega al 100 %, significa que el nuevo DNI ya está impreso y listo para ser retirado, según detalló la entidad.

DNI sin recoger

Más de 700 000 DNI siguen pendientes de recojo en distintas oficinas a nivel nacional. Ante este escenario, Reniec exhortó a la ciudadanía a acudir a la sede seleccionada apenas el trámite esté finalizado, para garantizar que su identidad se encuentre debidamente acreditada.

Reniec reiteró la importancia de cuidar el DNI y no compartirlo con terceros, pues constituye la llave de acceso a derechos fundamentales y deberes ciudadanos.

La institución recordó que, aun cuando el documento perdido aparezca, solo el duplicado conserva validez legal. La recomendación incluye destruir o inutilizar el DNI hallado para evitar usos indebidos.

La autoridad también indicó que, en caso de dudas o consultas sobre el estado del trámite o la validez de documentos, los ciudadanos pueden comunicarse directamente a través de los canales oficiales, tanto presenciales como virtuales.

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