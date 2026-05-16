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Adrián Ugarriza, goleador de moda en Israel: los históricos Maccabi Haifa y Beitar Jerusalén se disputan el fichaje del artillero de la Ligat ha’ Al

Dos de los clubes más grandes del fútbol israelí se encuentran fuertemente interesados por contratar a ‘Uga’, quien ha roto los esquemas en su primera incursión al registrar 17 goles con Ironi Kiryat Shmona

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Adrián Ugarriza es el futbolista sensación de la Ligat ha’Al. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza es el futbolista sensación de la Ligat ha’Al. - Crédito: Difusión

Las demoledoras exhibiciones de Adrián Ugarriza en la Ligat ha’Al dan que hablar semana a semana. Por ese increíble ritmo goleador, dos clubes históricos de Israel se han propuesto, a como dé lugar, ficharlo para el próximo ejercicio. Tanto el Maccabi Haifa como el Beitar Jerusalén irán por el peruano una vez que concluya la temporada.

Los ‘verdes’ quieren dar el primer paso. Aunque no se han acercado formalmente al entorno de ‘Uga’ ni mucho menos a los despachos del Ironi Kiryat Shmona, están comenzando a debatir de manera interna la posibilidad de acudir al mercado para comprar su ficha, la cual ha sido valorizada en 1.5 millones de euros.

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Adrián Ugarriza enfrentándose a Maccabi Haifa. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza enfrentándose a Maccabi Haifa. - Crédito: Difusión
De hecho, la cúpula del Maccabi Haifa considera seriamente desprenderse del jamaiquino Trivante Stewart mediante una venta, debido a que no ha dado la talla esperada para la institución pese a que contabiliza 10 anotaciones en 28 encuentros. Otro candidato a marcharse es Jovanovic Djordje, quien ha sido intrascendente durante la campaña.

De ahí que surja un fuerte interés para hacerse de los servicios de Adrián Ugarriza, delantero que ha demostrado una voracidad goleadora inconmensurable toda vez que ha ganado un conocimiento total del ritmo y estilo del fútbol israelí.

A pesar de que el Ironi Kiryat Shmona cayó goleado, el peruano dejó su huella y así aumentó su registro a 12 dianas. | VIDEO: Difusión

El peruano, además, se encuentra en la agenda del Beitar Jerusalén, otro grande de la Ligat ha’Al. El área directiva de la entidad se ha negado a comprar la carta pase del colombiano Efmamjjasond González por su alto costo (300.000 euros) y baja productividad en el ejercicio liguero.

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En un intento por solucionar ese vacío temporal, las autoridades de los ‘leones’ estudian la adquisición de Ugarriza, aunque saben plenamente que no será sencillo acometer una transacción, porque, además, hay otros candidatos fuertes del exterior que quieren entablar diálogos formales con el Ironi K.S. En cualquier caso, el peruano deberá analizar las propuestas y decidir con frialdad su futuro.
Adrián Ugarriza ya es el máximo goleador de la temporada en la Liga de Israel. Crédito: Instagram Kiryat Shmona.
Adrián Ugarriza ya es el máximo goleador de la temporada en la Liga de Israel. Crédito: Instagram Kiryat Shmona.

Ugarriza se crece

Adrián Ugarriza se ha consolidado como el principal elemento diferencial en el Ironi Kiryat Shmona desde su arribo al club. El delantero peruano se ha hecho sentir de inmediato, mostrando una presencia constante en el área y una capacidad goleadora que ha marcado la temporada del equipo israelí.

Desde su llegada, Ugarriza no ha mostrado reparos frente a los rivales que ha enfrentado. El atacante ha demostrado capacidad y practicidad para imponerse a las defensas oponentes. Si bien ha logrado sobresalir ante cualquier adversario, sus actuaciones más destacadas han sido frente a equipos de menor rango dentro de la liga.

Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X
El impacto de Adrián ha trascendido el contexto del club y se ha convertido en una de las sensaciones del fútbol israelí. Sus cifras lo respaldan: ha anotado 17 goles en 30 apariciones, un registro que adquiere mayor relevancia considerando que el Ironi Kiryat Shmona ha tenido que luchar durante toda la campaña para mantenerse en la élite.

El protagonismo alcanzado por el delantero peruano ha generado dudas sobre la capacidad del club para retenerlo en la próxima temporada. La proyección de Ugarriza y su rendimiento actual hacen prever que será difícil evitar su salida, ya que su perfil ha despertado el interés de otras instituciones.

Adrián Ugarriza registra 16 goles con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza impresiona en Israel por su ritmo goleador. - Crédito: Difusión

El crecimiento experimentado por ‘Uga’ también tiene consecuencias para la selección peruana. El delantero ofrece ahora una opción sólida para el nuevo proceso encabezado por Mano Menezes, quien ha sido designado con la responsabilidad de llevar a Perú al Mundial 2030.

La competencia por el puesto de delantero titular en la ‘bicolor’ incluye a Alex Valera, Luis Ramos y Gianluca Lapadula. Sin embargo, ninguno de ellos presenta actualmente las estadísticas de impacto que ha conseguido Adrián Ugarriza, quien se perfila como un candidato fuerte para liderar el ataque.

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