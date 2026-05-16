Propuesta de ACR en Junín destaca en el Global Big Day 2026 con más de 100 aves registradas

Global Big Day 2026 posiciona a propuesta de ACR de Junín como destino clave para el aviturismo. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@Peru Women Birders)

La propuesta de Área de Conservación Regional (ACR) San Cristóbal de Pucutá-Menkori, ubicada en la región Junín, se consolidó como uno de los principales puntos de observación de aves del país durante el Global Big Day 2026, tras registrar más de 100 especies en una sola jornada de monitoreo. La actividad reunió a más de 40 observadores de aves, especialistas y representantes de organizaciones vinculadas a la conservación y el turismo sostenible, informó la agencia Andina Noticias.

La jornada se desarrolló en el Centro Poblado Calabaza, dentro de la Reserva de Biosfera Avireri-VRAEM, en la provincia de Satipo. Los participantes recorrieron bosques y zonas aledañas para documentar la diversidad de especies presentes en este territorio, cuyos resultados serán reportados en la plataforma eBird como parte del conteo internacional del Global Big Day.

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De acuerdo con la información difundida por Andina Noticias, el número de especies registradas este año superó ampliamente la cifra obtenida en la edición 2025, cuando se contabilizaron 78 aves en la misma zona. El incremento reafirma la importancia ecológica de la propuesta de ACR San Cristóbal de Pucutá-Menkori y su potencial para convertirse en un destino de aviturismo y conservación en el país.

Más de 40 observadores participan en jornada del Global Big Day en propuesta de ACR de Junín.(Foto: FB/@Peru Women Birders)

Articulación entre comunidades y organizaciones

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Gobierno Regional de Junín, la Municipalidad Provincial de Satipo y la Asociación Civil Yunkawasi, en coordinación con el colectivo Perú Women Birders y organizaciones locales del Centro Poblado Calabaza. La iniciativa permitió reunir a observadores, especialistas, operadores turísticos y pobladores en torno a una estrategia de conservación y desarrollo sostenible.

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Según la agencia Andina, esta articulación también tuvo como objetivo fortalecer el aviturismo como alternativa económica para las comunidades de la zona. Durante la jornada, los pobladores participaron en actividades de guiado, alimentación, hospedaje y traslado de visitantes, como parte de un modelo de turismo responsable impulsado en el territorio.

En paralelo, las autoridades y organizaciones involucradas destacaron que previamente se realizaron dos evaluaciones técnicas de aves en la propuesta de ACR San Cristóbal de Pucutá-Menkori. Estos estudios permitieron identificar alrededor de 150 especies, incluidas más de 10 aves endémicas del Perú, consideradas de alto interés para observadores y fotógrafos especializados en naturaleza.

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Junín supera las 100 especies de aves registradas durante el Global Big Day 2026. (Foto: FB/@Peru Women Birders)

Especies endémicas y potencial turístico

Entre las especies identificadas en el territorio destacan el cucarachero peruano (Cinnycerthia peruana) y la tangara de bufanda amarilla (Iridosornis reinhardti), aves que poseen una distribución restringida y representan un importante atractivo para el turismo de observación. La presencia de estas especies refuerza el valor ambiental y científico de los bosques montanos ubicados en esta parte de Junín.

El Centro Poblado Calabaza, mediante la Asociación Calabaza Corazón, asumió un rol clave en la recepción de visitantes durante el evento internacional. La organización comunal fue formalizada en 2025 con apoyo del Gobierno Regional de Junín y la Asociación Civil Yunkawasi, con el propósito de fortalecer capacidades locales y ordenar los servicios turísticos relacionados con el aviturismo.

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La experiencia del Global Big Day también permitió que los pobladores pusieran en práctica mecanismos de coordinación para recibir visitantes y organizar rutas de observación. De acuerdo con Andina, la participación en este tipo de eventos forma parte de un proceso de fortalecimiento comunitario que busca generar oportunidades económicas sostenibles para las familias de la zona.

San Cristóbal de Pucutá-Menkori fortalece su potencial turístico tras registrar más de 100 aves.(Foto: FB/@Peru Women Birders)

Propuesta de conservación en etapa final

La propuesta de Área de Conservación Regional San Cristóbal de Pucutá-Menkori busca proteger más de 50 mil hectáreas de bosques montanos y ecosistemas estratégicos ubicados en la parte alta de la Reserva de Biosfera Avireri-VRAEM. El área alberga especies únicas y comunidades que promueven actividades compatibles con la conservación ambiental.

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Actualmente, la propuesta se encuentra en su etapa final de evaluación y, de concretarse, permitirá fortalecer la protección de la biodiversidad y el ordenamiento territorial con participación de las comunidades locales. Además, las autoridades consideran que el reconocimiento del territorio durante el Global Big Day 2026 contribuye a posicionar a Junín como un destino vinculado al turismo responsable y la conservación de los bosques.