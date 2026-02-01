Perú Deportes

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ saldrán en busca de su primer triunfo cuando reciban al ‘vendaval celeste’ en el estadio Monumental, con el respaldo total de su hinchada. Sigue todas las incidencias de este encuentro

19:13 hsHoy

Las puertas del Estadio Monumental se abrirán desde las 15:00 horas. Todos los hinchas que asistan al encuentro deberán portar su entrada, ya sea en formato digital o físico, además de su DNI.

00:50 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes chocará hoy, domingo 1 de febrero, ante ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro se iniciará a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate, que lucirá repleto luego de agotarse más de 55 mil entradas.

00:49 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

La ‘U’ llega de buena forma al inicio del campeonato peruano. Luego de perder 1-0 ante Sport Boys en el primer amistoso, el equipo de Javier Rabanal no volvió a tropezar en su pretemporada. Venció 3-2 a Melgar con goles de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores, y aplastó 3-0 a Universidad de Chile en la Noche Crema, gracias a los tantos de Alex Valera, José Rivera y Martín Pérez Guedes.

Los ‘merengues’ tendrán algunas bajas para este cotejo. El español Rabanal no podrá contar con Williams Riveros por suspensión. Tampoco con Anderson Santamaría y Héctor Fértoli por molestias físicas o lesiones. Finalmente, Sekou Gassama no saldrá en lista porque se encuentra en proceso de adaptación.

Los 'cremas' derrotaron 3-0 en el Monumental. (Video: TV Perú)
00:47 hsHoy

¿Cómo llega ADT?

ADT, por su parte, vivió una jornada complicada durante la presentación de su plantel para la temporada 2026, al caer 3-2 ante Libertad FC de Ecuador en la denominada Tarde de Tarma, celebrada en la Perla de los Andes. El marcador se abrió con un autogol de Gutiérrez a los 29 minutos, pero el conjunto local logró ponerse en ventaja en la segunda mitad gracias a las anotaciones de Aldair Rodríguez a los 48′ y Hideyoshi Arakaki a los 63′. Cerca del final, el equipo ecuatoriano aprovechó desaciertos defensivos y revirtió el resultado con dos goles de Guisamano a los 86 y 91 minutos.

ADT perdió 3-2 ante Libertad
ADT perdió 3-2 ante Libertad de Ecuador en su partido de presentación.
00:44 hsHoy

Horarios del Universitario vs ADT

Este enfrentamiento comenzará a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia; a las 19:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 20:00 horas de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

00:43 hsHoy

Dónde ver Universitario vs ADT: canal TV del duelo por fecha 1

L1 Max posee en exclusiva los derechos de transmisión de la Liga 1 2026, por lo que será el canal encargado de emitir el partido entre Universitario y ADT. El canal, gestionado por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), está disponible en las grillas de operadores como Claro, Best Cable, DirecTV, Win, entre otros. Ahora también se suma a la oferta de Movistar TV.

Además, este canal ofrece la aplicación Liga 1 Play para seguir los encuentros, mientras que Movistar transmitirá el partido a través de su plataforma Movistar Play. Ambas aplicaciones pueden utilizarse en tablets, teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos.

Infobae Perú brindará una cobertura completa de este encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura en esta nota, con la previa y el seguimiento minuto a minuto, incluyendo goles, incidencias y todos los detalles del partido.

Universitario choca con ADT en
Universitario choca con ADT en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
00:33 hsHoy

Posibles alineaciones

- Universitario: Diego Romero, Aldo Corzo, Caín Fara, César Inga; Andy Polo, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha; Edison Flores y Alex Valera. DT: Javier Rabanal

- ADT: Juan David Valencia; Ronny Biojo, Jhair Soto, Arthur Guitérrez, Carlos Cabello; Josué Alvino, Luis Pérez, Hideyoshi Arakaki, Víctor Cedrón, Anthony Cubas; Hernán Rengifo. DT: Pablo Trobbiani.

