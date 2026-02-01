Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Cómo llega ADT?

ADT, por su parte, vivió una jornada complicada durante la presentación de su plantel para la temporada 2026, al caer 3-2 ante Libertad FC de Ecuador en la denominada Tarde de Tarma, celebrada en la Perla de los Andes. El marcador se abrió con un autogol de Gutiérrez a los 29 minutos, pero el conjunto local logró ponerse en ventaja en la segunda mitad gracias a las anotaciones de Aldair Rodríguez a los 48′ y Hideyoshi Arakaki a los 63′. Cerca del final, el equipo ecuatoriano aprovechó desaciertos defensivos y revirtió el resultado con dos goles de Guisamano a los 86 y 91 minutos.