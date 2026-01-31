Perú Deportes

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del ‘clásico del sur’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘rojinegros’ y el ‘papá’ protagonizarán el partidazo en Arequipa: ambos buscarán celebrar su primer triunfo en medio de la incertidumbre por la transmisión de TV. Sigue las incidencias

02:54 hsHoy

¡Sábado de clásico! Melgar recibirá a Cienciano en el estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos equipos buscarán arrancar con el pie derecho el campeonato.

02:54 hsHoy

Así llega Melgar al partido

Durante la pretemporada, Melgar enfrentó a Universitario en un amistoso a puertas cerradas, donde cayó por 3-2 en el estadio Monumental de Ate. Los goles del equipo local fueron obra de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores, mientras que Jhonny Vidales y Nicolás Figueroa anotaron para los visitantes.

Posteriormente, el conjunto dirigido por Juan Reynoso organizó la Tarde Rojinegra y se enfrentó a Macará de Ecuador. En esa ocasión, el equipo arequipeño se impuso con tantos de Matías Zegarra y Alec Deneumostier.

Un espectacular gol de larga distancia de Sebastián Zegarra y un cabezazo decisivo de Leonel Deneumostier le dieron el triunfo a Melgar sobre Macará. No te pierdas el resumen completo del partido.
02:54 hsHoy

Así llega Cienciano al partido

En el evento conocido como Tarde del Rojo Imperial, Cienciano se midió con Bolívar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y empataron 1-1, con el gol local anotado por Alejandro Hohberg.

Al día siguiente, ambos equipos disputaron un nuevo partido, esta vez sin público. En ese encuentro, el conjunto cusqueño logró imponerse por 4-1, con tantos de Maximiliano Amondarain, Marco Huamán —quien luego debió regresar a Alianza Lima pese a estar cedido— y un doblete de Álvaro Rojas.

Cienciano cerró su pretemporada con un triunfo 4-1 ante Bolívar.
02:54 hsHoy

Melgar vs Cienciano: posibles alineaciones

- Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Zegarra; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata; Pablo Erustes, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

- Cienciano: Falcón; Rotceh Aguilar, Núñez, Kevin Becerra, Alonso Yovera; Robles, Gerson Barreto, Souza, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg; y Matías Succar.

02:54 hsHoy

¿Habrán problemas de transmisión?

El acceso a la transmisión del próximo encuentro sigue en duda, luego del incidente en el que Sport Huancayo impidió el ingreso de las cámaras de L1 Max antes de su partido con Alianza Lima. Esta decisión surgió tras reclamos por pagos pendientes de 1190 Sports, lo que ocasionó que el compromiso no se emitiera por televisión y generó preocupación respecto a la cobertura de futuros partidos.

Aunque el duelo entre UTC y Atlético Grau sí fue transmitido, la situación sigue tensa. Melgar ha manifestado su oposición a 1190 Sports debido a una deuda que se arrastra desde 2023 y que, hasta ahora, no ha recibido respuesta. El club arequipeño alimentó las dudas al publicar en sus redes sociales un mensaje que sugería la posibilidad de no permitir el ingreso de las cámaras: “No te quedes con las ganas, míralo en vivo desde la tribuna”, invitando a los hinchas a presenciar el partido directamente en el estadio.

La publicación de Melgar sobre la transmisión de su partido con Cienciano.
02:54 hsHoy

Dónde ver Melgar vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

La señal de L1 Max, gestionada por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol, transmitirá el ‘Clásico del Sur’ que se vivirá en Arequipa. Los aficionados pueden acceder a esta programación a través de diferentes operadores como Claro TV, Best Cable, DirecTV y Win TV, entre otros. Recientemente, el canal se añadió también a la oferta de Movistar TV, ampliando así la cobertura y permitiendo que un mayor número de seguidores disfruten de los encuentros del campeonato nacional desde sus hogares.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, otros resultados, tabla de posiciones y mucho más.

02:53 hsHoy

Horarios de Melgar vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

El choque entre los ‘rojinegros’ y el ‘papá’ se jugará hoy, sábado 31 de enero, en el estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El horario establecido será a las 18:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 19:30 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 20:30 horas.

Horarios de Melgar vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026
02:53 hsHoy

Precios de entradas

Todavía quedan boletos el ‘Clásico del Sur’ que se jugará en el estadio Monumental de la UNSA. Los hinchas podrán asegurar sus asientos por el portal del Teleticket.

- Sur: S/. 22.00 soles

- Norte: S/. 22.00 soles

- Oriente: S/. 42.00 soles

- Occidente: S/. 65.00 soles

- Butaca: S/. 140.00 soles

- Palco: S/. 220 soles

