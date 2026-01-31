Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del ‘clásico del sur’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Horarios de Melgar vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

El choque entre los ‘rojinegros’ y el ‘papá’ se jugará hoy, sábado 31 de enero, en el estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El horario establecido será a las 18:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 19:30 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 20:30 horas.