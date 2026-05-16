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Mirtha Uribe aclaró supuesta agresión física contra Fabiana Rojas: “Ella generaba discordia en el grupo”

La experimentada voleibolista reveló lo que pasó en la interna de Olva Latino tras controversiales declaraciones de compañera

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Mirtha Uribe aclaró declaraciones de Fabiana Fojas sobre agresión física en Olva Latino.
Mirtha Uribe aclaró declaraciones de Fabiana Fojas sobre agresión física en Olva Latino.

Fabiana Rojas remeció el mundo del vóley con sus declaraciones en un podcast. La central reveló que sufrió de violencia psicológica e incluso física en la interna de Olva Latino. Si bien no mencionó nombres, Mirtha Uribe salió a aclarar lo sucedido con un contundente comunicado, respaldado por el club y algunas de sus compañeras.

Uribe se pronunció por diferentes medios. En su cuenta de Instagram, decidió colocar un comunicado en conjunto con otras compañeras, entre ellas su hermana Daniela Uribe, Brianna Fuentes, y Paola Villegas. Además de las argentinas Keila Llanos y Nayla Da Silva.

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“Queremos aclarar que, si bien nuestra compañera Fabiana Rojas no mencionó nombres directamente en sus declaraciones, la decisión de Mirtha Uribe de salir públicamente a manifestarse nace con el propósito de frenar esta situación y hablar de manera frontal y transparente, evitando que se continúen generando especulaciones o interpretaciones que puedan perjudicar tanto al club como a cualquiera de nosotras como jugadoras”, expresan en las primeras líneas del post.

Comunicado de Mirtha Uribe y otras jugadoras de Olva Latino.
Comunicado de Mirtha Uribe y otras jugadoras de Olva Latino.

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