Municipalidad de San Miguel anulará cerca de 21.000 fotopapeletas tras detectar fallas en señalización vial

La Municipalidad de San Miguel dispuso la anulación de cerca de 21 mil fotopapeletas tras detectar deficiencias en la señalización vial y retrasos en la notificación a los conductores. La medida responde a una revisión del sistema de fiscalización y al uso del aplicativo Lima Reporta. Fuente: Canal N

La Municipalidad de San Miguel dejará sin efecto cerca de 21.000 fotopapeletas de tránsito, impuestas en áreas del distrito que presentan señalización deficiente y cuyos conductores recibieron notificaciones con hasta 8 meses de retraso. Esta decisión responde a la intención de la comuna de evitar perjuicios a los ciudadanos que no pudieron ejercer el derecho de defensa en los plazos establecidos y obliga a una revisión integral de los procedimientos asociados al sistema de multas automáticas.

De acuerdo con el análisis realizado por la municipalidad distrital y consignado por Canal N, las sanciones anuladas se generaron a través de Lima Reporta, el aplicativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que permite a inspectores captar y denunciar infracciones con videos breves. El proceso de revisión también evidenció un retraso sistémico en la entrega de notificaciones a los infractores: la mayoría fue informada de las multas entre 6 y 8 meses después del hecho, lo que contraviene el plazo legal de 5 días establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos.

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Las coordinaciones técnicas para corregir estas irregularidades iniciaron en febrero, involucraron a representantes de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima y la Municipalidad de San Miguel, y han derivado en la suspensión temporal de la aplicación de Lima Reporta en el distrito hasta que se resuelvan los vicios detectados. Según precisó gerente municipal Jorge Román a El Comercio, de un total de 30.000 fotopapeletas emitidas en San Miguel, 21.000 serán anuladas por contener defectos de procedimiento.

Fotopapeletas en Lima - Mavac

Las 9.000 restantes permanecen vigentes al cumplir los criterios de señalización y notificación adecuados. Aquellos ciudadanos que consideren que su multa fue mal aplicada pueden presentar documentación y la municipalidad les asesorará en la gestión para la anulación y, en caso de pago ya efectuado, en la devolución del dinero.

Problemas detectados en la aplicación de las papeletas y el proceso de notificación

La indagación encabezada por la Municipalidad de San Miguel identificó múltiples deficiencias tanto en la señalización de las zonas fiscalizadas como en el mecanismo de notificación de las sanciones emitidas mediante Lima Reporta. De acuerdo con Jorge Román, gerente municipal, las multas anuladas correspondieron a “no existía señalización suficiente o adecuada”. Además, se determinó que en varias ocasiones una misma persona fue sancionada de forma repetitiva sobre el mismo hecho y lugar, sin aviso inmediato y acumulando notificaciones en un solo envío mensual o semestral.

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Román explicó al referido medio que los reportes de los inspectores, válidos como prueba de infracciones continuas, fueron procesados por la Municipalidad Metropolitana de Lima como infracciones individuales separadas, generando constancias de mala praxis. Así, se produjo la acumulación de todas las multas al cabo de seis meses, sin un sistema de retorno de información a la subgerencia de tránsito distrital ni confirmación de la reiteración. Esta práctica privó a los involucrados de presentar alegatos o corregir su conducta de forma oportuna.

La Sutran informa que las multas por exceder los límites de velocidad pueden oscilar entre S/ 975 y S/ 2,575. (Andina)

Las autoridades municipales recalcaron que las sanciones impuestas mediante este esquema respondían al objetivo de corregir conductas, no de castigar extemporáneamente. Además, recordaron que tras las reuniones técnicas, se estableció como prioridad corregir las deficiencias antes de reanudar el sistema de fotopapeletas en San Miguel.

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El aplicativo Lima Reporta: funcionamiento y alcance actual

Lima Reporta constituye el sistema digital que la Municipalidad Metropolitana de Lima diseñó para registrar infracciones en tiempo real, a través de videos de inspectores debidamente autorizados. El material se envía a una plataforma central donde es evaluado técnicamente. Si procede, se convierte en una multa formal al propietario del vehículo, según describió la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Un inspector municipal de transporte utiliza la aplicación Lima Reporta para registrar una infracción de tránsito, evidenciando la fiscalización digital impulsada por la Municipalidad de Lima. (Composición: Infobae Perú)

El sistema se utiliza principalmente en vías de alto tránsito, basándose en criterios de seguridad vial, congestión y frecuencia de incidentes. Entre las infracciones más reportadas destaca el estacionamiento en zonas consideradas intangibles de San Miguel, un tipo de falta que, según las propias autoridades municipales, fue sancionado en base a ordenanzas vigentes, pero sin respaldo de la debida señalización en muchas áreas.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima detalló que Lima Reporta se ha implementado desde 2023 mediante convenios con 18 municipios: Carabayllo, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lurigancho-Chosica, Magdalena del Mar, Miraflores, Punta Hermosa, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Surco, Surquillo y Rímac. En todos estos distritos, los inspectores cuentan con habilitación para documentar infracciones y remitirlas de inmediato para evaluación.