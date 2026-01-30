Perú Deportes

Alianza Lima vs Sport Huancayo sin transmisión en vivo: inconvenientes para televisar el duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El canal encargado de la televisación del encuentro tuvo problemas para ingresar al estadio IPD de Huancayo. Entérate de los detalles

Imágenes de los exteriores del estadio donde los hinchas se congregan para presenciar el partido inaugural del Torneo Apertura entre Sport Huancayo y Alianza Lima. - Liga 1

Hoy, viernes 30 de enero, arrancó la Liga 1 2026 con el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura. Sin embargo, se presentaron inconvenientes en la transmisión del encuentro que se jugó en la ‘Incontrastable’.

L1 Max inició su televisación del encuentro con la tradicional previa, pero llamó la atención que lo haga desde afuera del recinto huancaíno. Se conoció que el club dirigido por Roberto Mosquera no dejó ingresar las cámaras de 1190 Sports debido a la deuda que tiene con los clubes por los derechos de tranmisión.

“Transmisión iniciada de L1 Max, para el duelo de Sport Huancayo vs Alianza Lima, pero con imágenes desde afuera del estadio. Sin imágenes del campo, ni de jugadores, ni la habitual previa. Hasta el momento NO SE TRANSMITE el primer partido de la Liga 1 2026″, informó Gianina Gonzáles, periodista de Depor.

A pocos minutos del choque, los reportaron de L1 Max se vieron obligados a comenzar la cobertura desde el frontis del estadio. Los periodistas Julio Vílchez y Kevin Pacheco tuvieron que entrevistar a los hinchas que se encontraban haciendo la cola para ingresar al recinto.

Reporteros de L1 Max están afuera del estadio IPD de Huancayo

¿Por qué no se transmitirá Alianza Lima vs Sport Huancayo?

L1 Max no pudo realizar su transmisión habitual del partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 debido unos inconvenientes a pocos minutos del encuentro. Se pudo conocer que la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol habrían decidido no dejar ingresar las cámaras de 1190 Sports por deuda con los clubes por los derechos de transmisión.

“La Liga y FPF decidieron prohibir las transmisiones de 1190 debido a la falta de pagos y otros incumplimientos”, indicó Óscar Paz, periodista de Exitosa.

¿Por qué no se transmitirá Alianza Lima vs Sport Huancayo?

No se retrasó el duelo Alianza Lima vs Sport Huancayo

Mientras L1 Max trataba de solucionar el tema de la televisación del partido Alianza Lima vs Sport Huancayo, Diego Rebagliati anunció que el duelo se retrasaría por un tema logístico, sin embargo las acciones se iniciaron a las 12:00 horas en punto, como estaba programado.

“El partido se ha postergado por unos minutos por motivos que se están solucionando. El partido no va a comenzar a las 12:00 horas y nosotros los vamos a estar informando en qué momento empezará el partido. Alianza Lima todavía no ha salido a la cancha tampoco. El inicio del partido se va a postergar por unos minutos todavía, por eso vemos que la gente aún está ingresando al estadio”, comentó el exdirigente de Sporting Cristal.

Alianza Lima vs Sport Huancayo sin VAR

El tema de la transmisión no el único problema que presenta el duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo porque se informó que tampoco habrá VAR. Esto debido a que las cámaras de 1190 Sports son las que se usan para el videoarbitraje.

“Más allá de la transmisión por del Sport Huancayo Alianza Lima, hay que recordar que son las cámaras de 1190 Sports las que se usan en el videoarbitraje. Es decir que NO HABRÍA VAR en este primer partido -o incluso 1era fecha completa- de la Liga 1 2026, si no pagan deudas”, publicó Gianina Gonzáles, periodista de Depor.

Alianza Lima vs Sport Huancayo sin VAR. (créditos: Aaron Virhuez)

¿Por dónde seguir Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Los hinchas se encuentran en un ambiente incertidumbre porque no saben por dónde seguir el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo debido a que L1 Max no lo está transmitiendo. Y no es el único que no lo está pasando, pues RPP tampoco está brindando información sobre las incidencias en vivo.

Sin embargo, Ovación y Exitosa sí está siguiendo el duelo desde Huancayo por medio de su Facebook, radio y vía streaming. También muchos aficionados que se encuentran en el recinto están transmitiendo desde sus propias cuentas ya sea por TikTok, Facebook e Instagram.

