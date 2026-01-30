Perú Deportes

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ regresa nuevamente a La Incontrastable, plaza que ha asaltado en los últimos dos años. Lo hará con un bloque remozado, aunque con Paolo Guerrero al ataque. Sigue las incidencias

Guardar
15:00 hsHoy

Esteban Pavez fue anunciado como última incorporación de Alianza Lima bajo el lema de refuerzo de “jerarquía y experiencia”

El club ‘íntimo’ acudió con urgencia al mercado de transferencias con la intención de sumar a un centrocampista de amplio recorrido y liderazgo, características perfectas que calzan con el chileno

Esteban Pavez, de 35 años,
Esteban Pavez, de 35 años, ficha por Alianza Lima tras su extenso paso por Colo Colo. - Crédito: @ClubALOficial

Esteban Pavez, oficialmente, es nuevo futbolista de Alianza Lima. El mediocampista chileno, de 35 años, pasó con éxito las evaluaciones médicas y posteriormente se dirigió a Matute para firmar su contrato, cuya extensión será de dos temporadas. Llegó procedente del Colo Colo mediante una transferencia directa, de la que no hay registros económicos.

Leer la nota completa
14:00 hsHoy

Alianza Lima apela a la unión para superar el difícil momento que atraviesa: “Cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos”

El plantel aliancista vive un momento cargado de tensión tras la denuncia de abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes viven sus últimos días como baluartes de la institución de La Victoria

Alianza Lima en un rondo
Alianza Lima en un rondo en la previa de un entrenamiento. - Crédito: @ClubALOficial

La interna de Alianza Lima se encuentra muy golpeada a partir del escándalo sexual en el que se ha visto involucrada la institución por las denuncias en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes inicialmente han sido separados indefinidamente del grupo mientras el área legal revisa sus casos con responsabilidad y celeridad.

Leer la nota completa
14:00 hsHoy

¡Día de debut! Alianza Lima se estrena en el Apertura 2026 midiéndose contra Sport Huancayo, en La Incontrastable. El compromiso dará inicio a las 12:00 horas locales.

05:15 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido por Torneo Apertura 2026

Alianza Lima llevó a cabo una reestructuración en su plantel al prescindir de Néstor Gorosito y Hernán Barcos. En reemplazo, la dirección deportiva apostó por Pablo Guede como director técnico y Federico Girotti como principal refuerzo en la plantilla profesional.

Durante la pretemporada, el equipo participó en la Serie Río de La Plata y en la Noche Blanquiazul 2026, evento en el que alcanzó su mejor rendimiento futbolístico al imponerse por 3-0 ante el Inter Miami de Leo Messi.

El desarrollo deportivo de Alianza Lima se vio afectado por una denuncia de abuso sexual presentada contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, ocurrida en la última fecha de la pretemporada en Uruguay. Mientras el caso avanza en la vía judicial, los tres jugadores han sido apartados de la institución.

Paolo Guerrero fue la gran
Paolo Guerrero fue la gran figura de Alianza Lima en amistoso ante Inter Miami. Crédito: REUTERS
05:15 hsHoy

Así llega Sport Huancayo al partido por Torneo Apertura 2026

Sport Huancayo inicia la Liga 1 2026 bajo la conducción de Roberto Mosquera, quien asume la dirección técnica tras la salida de Richard Pellejero. La llegada del profesional peruano representa un cambio significativo en el enfoque del equipo para la presente temporada.

El plantel presenta incorporaciones destacadas, entre ellas la de los delanteros Franco Caballero y Yorleys Mena. Ambos jugadores han sido fichados con la expectativa de fortalecer la ofensiva y aportar en la cuota goleadora durante el torneo Apertura 2026.

En el ámbito de renovaciones, la dirigencia de Sport Huancayo ha asegurado la continuidad de piezas clave. El delantero Juan Martínez ha sido promovido al primer equipo, mientras que Marcelo Gaona, Axel Chávez y Edu Villar han renovado su vínculo con la institución, consolidándose como parte fundamental del proyecto deportivo para esta temporada.

Juan Martínez se gana un
Juan Martínez se gana un lugar en Sport Huancayo tras descollar en la reserva. - Crédito: Difusión
05:15 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Huancayo: alineaciones probables del partido por Torneo Apertura 2026

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

- Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Hugo Ángeles, Yonatan Murillo, Jimmy Valoyes, Jeremy Rostaing; Ricardo Salcedo, Leonardo Villar, Javier Sanguinetti; Nahuel Luján, Jeremy Canela, Yorleys Mena.

A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
05:15 hsHoy

A qué hora se enfrentan Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Apertura 2026

El compromiso entre Alianza Lima y Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el Estadio IPD de Huancayo. El partido está programado para iniciar a las 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 13:00 horas de Bolivia y Venezuela. Y a las 14:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

05:15 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Apertura 2026

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1MAX (antes Liga 1 MAX) a través de distintas parrillas televisivas como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y ahora Movistar TV.

05:15 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Huancayo: últimos enfrentamientos en Liga 1

En los últimos dos años, el club ‘blanquiazul’ ha registrado resultados demasiado favorables contra el ‘rojo matador’ sin importar la condición. El último revés data de hace tres años atrás en el Apertura 2023.

• Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | Torneo Clausura 2025

• Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo | Torneo Apertura 2025

• Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Torneo Clausura 2024

• Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima | Torneo Apertura 2024

• Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo | Torneo Clausura 2023

• Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2023

Temas Relacionados

Alianza LimaLiga 1Sport Huancayoperu-deportes

Últimas noticias

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal TV por Liga 1 2026

La primera jornada se vivirá al máximo: Alianza Lima debutará con Sport Huancayo, Universitario recibirá a ADT, Sporting Cristal irá a Cusco, y mucho más

Programación de la fecha 1

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Todo está listo para que arranque la competición: Alianza Lima abrirá la jornada contra Sport Huancayo, Universitario hará lo suyo con ADT, Sporting Cristal visitará a Garcilaso en Cusco, y mucho más

Resultados de la fecha 1

Programación de TV de la fecha 1 del Torneo Apertura, Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max

La jornada arrancará con el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Conoce todos los detalles de la transmisión del regreso del campeonato peruano

Programación de TV de la

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ tendrán que voltear la página y pensar en el torneo local, ya que tienen un duro rival de altura en el inicio del campeonato. Conoce los horarios del partidazo en el IPD de Huancayo

A qué hora juega Alianza

Movistar transmitirá los partidos de Liga 1 2026: L1 Max tendrá dos canales exclusivos sin costo adicional

La teleoperadora extranjera confirmó la noticia con un video que tuvo protagonistas a los técnicos Roberto Mosquera, Pablo Bengoechea y Óscar Ibáñez

Movistar transmitirá los partidos de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hubo acuerdo salarial con los

Hubo acuerdo salarial con los gremios del transporte de pasajeros y no habrá paro de colectivos

Despidos en Amazon: por qué la empresa de Bezos busca recuperar su mentalidad de startup en 2026

La nueva película de Gastón Solnicki con Willem Dafoe como protagonista llega al Malba en febrero

Créditos Anses: cómo consultar el monto de las cuotas pendientes y las fechas de pago

Apple Music sin costo: el paso a paso para activar los meses de regalo

INFOBAE AMÉRICA

El Super Bowl LX apuesta

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

Indignación en São Paulo: mataron a tiros a un perro callejero durante una discusión frente a un centro comercial

De Moscú a Ciudad de México: ¿quiénes proveen petróleo a Cuba?

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

DEPORTES

Novak Djokovic derrotó a Jannik

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

El crudo relato del ex River Augusto Batalla sobre la depresión: “Tomaba dos vasos de vino para dormir”

La increíble “atajada escorpión” del arquero rival del Dibu Martínez en la Europa League