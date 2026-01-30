Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

En los últimos dos años, el club ‘ blanquiazul ’ ha registrado resultados demasiado favorables contra el ‘ rojo matador ’ sin importar la condición. El último revés data de hace tres años atrás en el Apertura 2023 .

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1MAX (antes Liga 1 MAX) a través de distintas parrillas televisivas como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y ahora Movistar TV.

El compromiso entre Alianza Lima y Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el Estadio IPD de Huancayo. El partido está programado para iniciar a las 12:00 horas de Perú , Colombia y Ecuador. A las 13:00 horas de Bolivia y Venezuela. Y a las 14:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En el ámbito de renovaciones, la dirigencia de Sport Huancayo ha asegurado la continuidad de piezas clave. El delantero Juan Martínez ha sido promovido al primer equipo, mientras que Marcelo Gaona , Axel Chávez y Edu Villar han renovado su vínculo con la institución, consolidándose como parte fundamental del proyecto deportivo para esta temporada.

El plantel presenta incorporaciones destacadas, entre ellas la de los delanteros Franco Caballero y Yorleys Mena . Ambos jugadores han sido fichados con la expectativa de fortalecer la ofensiva y aportar en la cuota goleadora durante el torneo Apertura 2026 .

Sport Huancayo inicia la Liga 1 2026 bajo la conducción de Roberto Mosquera , quien asume la dirección técnica tras la salida de Richard Pellejero . La llegada del profesional peruano representa un cambio significativo en el enfoque del equipo para la presente temporada.

El desarrollo deportivo de Alianza Lima se vio afectado por una denuncia de abuso sexual presentada contra Carlos Zambrano , Sergio Peña y Miguel Trauco , ocurrida en la última fecha de la pretemporada en Uruguay . Mientras el caso avanza en la vía judicial, los tres jugadores han sido apartados de la institución.

Durante la pretemporada, el equipo participó en la Serie Río de La Plata y en la Noche Blanquiazul 2026 , evento en el que alcanzó su mejor rendimiento futbolístico al imponerse por 3-0 ante el Inter Miami de Leo Messi .

Alianza Lima llevó a cabo una reestructuración en su plantel al prescindir de Néstor Gorosito y Hernán Barcos . En reemplazo, la dirección deportiva apostó por Pablo Guede como director técnico y Federico Girotti como principal refuerzo en la plantilla profesional.

¡ Día de debut ! Alianza Lima se estrena en el Apertura 2026 midiéndose contra Sport Huancayo, en La Incontrastable. El compromiso dará inicio a las 12:00 horas locales.

La interna de Alianza Lima se encuentra muy golpeada a partir del escándalo sexual en el que se ha visto involucrada la institución por las denuncias en contra de Carlos Zambrano , Miguel Trauco y Sergio Peña , quienes inicialmente han sido separados indefinidamente del grupo mientras el área legal revisa sus casos con responsabilidad y celeridad.

Esteban Pavez , oficialmente, es nuevo futbolista de Alianza Lima . El mediocampista chileno, de 35 años, pasó con éxito las evaluaciones médicas y posteriormente se dirigió a Matute para firmar su contrato, cuya extensión será de dos temporadas. Llegó procedente del Colo Colo mediante una transferencia directa, de la que no hay registros económicos.

