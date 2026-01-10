Programación de la primera fecha de la Liga 1 2026: partidos y canales TV del Torneo Apertura

Programación de la primera fecha de la Liga 1 2026

La Liga 1 2026 en Perú inicia una nueva temporada con 18 clubes compitiendo por el título nacional y los cupos a torneos internacionales. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y otros equipos comienzan su participación tras el sorteo efectuado el viernes 9 de enero.

La organización del torneo confirmó la estructura del campeonato, que se desarrollará a lo largo de diecisiete fechas. Este formato garantiza que cada equipo se enfrente a todos sus rivales en una rueda única, aumentando la presión por sumar puntos desde los primeros partidos.

Desde la primera jornada, varios encuentros figuran entre los más esperados, ya que reúnen a históricos del fútbol peruano y a clubes que han reforzado sus plantillas con el objetivo de llegar a la cima. Los duelos iniciales, según el sorteo oficial, podrían marcar la tendencia de la tabla y encender la expectativa de las aficiones en estadios de Lima y del interior del país.

Con gran expectativa se realizó el sorteo del fixture de la liga peruana. En este clip, se define el orden de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys, determinando que el clásico se jugará en la fecha 9.

Programación de la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

- Juan Pablo II vs. FC Cajamarca (Estadio Juan Pablo II de Chongoyape / L1 Max)

- Alianza Atlético vs. Cusco FC (Sullana / L1 Max)

- Melgar vs. Cienciano (Estadio Monumental de la UNSA / L1 Max)

- UTC vs. Atlético Grau (Estadio Héroes de San Ramón / L1 Max)

- Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (Estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max)

- Sport Huancayo vs. Alianza Lima (Estadio IPD Huancayo / L1 Max)

- Universitario de Deportes vs. ADT (Estadio Monumental de Ate / L1 Max)

- Sport Boys vs. Los Chankas (Estadio Miguel Grau / L1 Max)

- Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua (Estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max)

Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará el torneo peruano?

¿Cuándo inicia el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Todo hace indicar que la controversia por los derechos de transmisión en la Liga 1 2026 no alterará el calendario del fútbol profesional peruano. La Federación Peruana de Fútbol y los clubes acordaron mantener la fecha de inicio prevista, pese a los desacuerdos con la empresa 1190 Sports.

El conflicto surgió por desacuerdos en los pagos contractuales, lo que llevó a la advertencia de restringir el acceso de las cámaras de L1 Max a los estadios si los compromisos económicos no se cumplían. Esta medida buscaba ejercer presión para proteger los intereses de los equipos, tanto en el ámbito financiero como en el deportivo.

Ante la tensión, 1190 Sports decidió modificar las condiciones del contrato y anunció la reducción del plazo de pago de sesenta a treinta días. Según la empresa, este ajuste tiene como objetivo evitar que los clubes resulten afectados por retrasos en los ingresos, lo que podría incidir en la competencia y en la planificación de la temporada.

La solución adoptada por las partes permite que la Liga 1 comience el 30 de enero, respetando el cronograma original. Esta determinación garantiza que los equipos puedan concentrarse en el aspecto deportivo, mientras continúan las negociaciones sobre los derechos de televisión. El público podrá seguir el desarrollo del torneo sin alteraciones, en un contexto donde la estabilidad institucional y económica sigue siendo un tema central para el fútbol peruano.