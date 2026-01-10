Perú Deportes

Programación de la primera fecha de la Liga 1 2026: partidos y canales TV del Torneo Apertura

Luego del sorteo realizado por los organizadores del campeonato, Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de los equipos conocieron a sus rivales para el debut en el certamen. Conoce todos los detalles

Guardar
Programación de la primera fecha
Programación de la primera fecha de la Liga 1 2026

La Liga 1 2026 en Perú inicia una nueva temporada con 18 clubes compitiendo por el título nacional y los cupos a torneos internacionales. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y otros equipos comienzan su participación tras el sorteo efectuado el viernes 9 de enero.

La organización del torneo confirmó la estructura del campeonato, que se desarrollará a lo largo de diecisiete fechas. Este formato garantiza que cada equipo se enfrente a todos sus rivales en una rueda única, aumentando la presión por sumar puntos desde los primeros partidos.

Desde la primera jornada, varios encuentros figuran entre los más esperados, ya que reúnen a históricos del fútbol peruano y a clubes que han reforzado sus plantillas con el objetivo de llegar a la cima. Los duelos iniciales, según el sorteo oficial, podrían marcar la tendencia de la tabla y encender la expectativa de las aficiones en estadios de Lima y del interior del país.

Con gran expectativa se realizó el sorteo del fixture de la liga peruana. En este clip, se define el orden de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys, determinando que el clásico se jugará en la fecha 9.

Programación de la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

- Juan Pablo II vs. FC Cajamarca (Estadio Juan Pablo II de Chongoyape / L1 Max)

- Alianza Atlético vs. Cusco FC (Sullana / L1 Max)

- Melgar vs. Cienciano (Estadio Monumental de la UNSA / L1 Max)

- UTC vs. Atlético Grau (Estadio Héroes de San Ramón / L1 Max)

- Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (Estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max)

- Sport Huancayo vs. Alianza Lima (Estadio IPD Huancayo / L1 Max)

- Universitario de Deportes vs. ADT (Estadio Monumental de Ate / L1 Max)

- Sport Boys vs. Los Chankas (Estadio Miguel Grau / L1 Max)

- Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua (Estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max)

Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará
Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará el torneo peruano?

¿Cuándo inicia el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Todo hace indicar que la controversia por los derechos de transmisión en la Liga 1 2026 no alterará el calendario del fútbol profesional peruano. La Federación Peruana de Fútbol y los clubes acordaron mantener la fecha de inicio prevista, pese a los desacuerdos con la empresa 1190 Sports.

El conflicto surgió por desacuerdos en los pagos contractuales, lo que llevó a la advertencia de restringir el acceso de las cámaras de L1 Max a los estadios si los compromisos económicos no se cumplían. Esta medida buscaba ejercer presión para proteger los intereses de los equipos, tanto en el ámbito financiero como en el deportivo.

Ante la tensión, 1190 Sports decidió modificar las condiciones del contrato y anunció la reducción del plazo de pago de sesenta a treinta días. Según la empresa, este ajuste tiene como objetivo evitar que los clubes resulten afectados por retrasos en los ingresos, lo que podría incidir en la competencia y en la planificación de la temporada.

La solución adoptada por las partes permite que la Liga 1 comience el 30 de enero, respetando el cronograma original. Esta determinación garantiza que los equipos puedan concentrarse en el aspecto deportivo, mientras continúan las negociaciones sobre los derechos de televisión. El público podrá seguir el desarrollo del torneo sin alteraciones, en un contexto donde la estabilidad institucional y económica sigue siendo un tema central para el fútbol peruano.

Temas Relacionados

Liga 1Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting Cristalperu-deportes

Más Noticias

Alex Valera lanzó indirecta tras ser elegido ‘Mejor jugador del Año 2025’ de la Liga 1: “Somos tricampeones y eso es por el profesionalismo”

El atacante de Universitario respondió a las críticas recibidas y expresó su agradecimiento a Jorge Fossati por el respaldo

Alex Valera lanzó indirecta tras

Raúl Ruidíaz sorprendió con renovación de contrato en Atlético Grau: ¿Hasta cuándo la ‘Pulga’ se quedará en Piura?

El delantero peruano llegó al cuadro ‘albo’ a inicios del 2025 y, desde entonces, se filtraron modificaciones en su vínculo. Conoce los últimos detalles

Raúl Ruidíaz sorprendió con renovación

Edison Flores alentó a su hermana desde la tribuna en el Alianza Lima vs Rebaza Acosta y compartió con hinchas blanquiazules

A pesar de su identificación con Universitario, el popular ‘Orejas’ no tuvo inconvenientes en fotografiarse con hinchas del clásico rival mientras decía presente en el encuentro para apoyar a su hermana

Edison Flores alentó a su

Alianza Lima gana 3-1 a Rebaza Acosta: resumen del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro íntimo se adjudicó la victoria en el cuarto set y con ello aseguró el triunfo en el partido frente a Rebaza Acosta con un marcador global de 3-1. El equipo consolidó su desempeño en el Polideportivo de Villa El Salvador y sumando un nuevo triunfo en la competencia

Alianza Lima gana 3-1 a

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así quedaron los partidos por la Fase 2 del torneo

Se vivió una intensa jornada en el Polideportivo de Villa El Salvador, con duelos extendidos hasta el quinto set y victorias contundentes. Revisa los marcadores de cada encuentro

Resultados de la fecha 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí se reunió con

José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte fuera de Palacio: detalles del encuentro no oficial

“¿Qué estás hablando?”: Video revela que Kira Alcarraz llamó a comandante tras agredir e insultar a trabajador del SAT

Contratos en el INPE: jóvenes sin experiencia ni requisitos consiguen empleo luego de reunirse con el presidente Iván Paredes

José Jerí, ministros y PNP preparan balance de declaratoria de emergencias en medio del peor inicio de año en materia de seguridad

Obispo auxiliar de Lima sobre extorsiones: “Ni con prepotencia ni con violencia se puede restaurar el mundo”

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Dayiro Castañeda

El regreso de Dayiro Castañeda y su orquesta a los escenarios: “La elegancia de la cumbia peruana”

Karen Dejo cambia sus implantes mamarios y revela cómo se encuentra tras la cirugía: “Estoy contenta”

Arcángel está en el Perú para el concierto de Bad Bunny: esto dicen las redes sociales

Moisés Vega reaparece en redes sociales tras 10 meses y explica el fin de su matrimonio con Flavia Gómez

Día Internacional de Besar a un Pelirrojo: el origen de una fecha que nació como respuesta al estigma y la burla

DEPORTES

Alex Valera lanzó indirecta tras

Alex Valera lanzó indirecta tras ser elegido ‘Mejor jugador del Año 2025’ de la Liga 1: “Somos tricampeones y eso es por el profesionalismo”

Raúl Ruidíaz sorprendió con renovación de contrato en Atlético Grau: ¿Hasta cuándo la ‘Pulga’ se quedará en Piura?

Edison Flores alentó a su hermana desde la tribuna en el Alianza Lima vs Rebaza Acosta y compartió con hinchas blanquiazules

Alianza Lima gana 3-1 a Rebaza Acosta: resumen del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así quedaron los partidos por la Fase 2 del torneo