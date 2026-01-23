Crisis en Alianza Lima por denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: críticas, reacciones y la exigencia de la hinchada

Alianza Lima tomó firme postura sobre denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

La denuncia penal por abuso sexual presentada contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, futbolistas de Alianza Lima, ha convulsionado el fútbol peruano y generado una crisis institucional sin precedentes. El caso, formalizado por una joven argentina de 22 años en Buenos Aires, no solo desencadenó la separación inmediata de los jugadores y un proceso disciplinario interno, sino que ha provocado una explosión de reacciones, críticas y exigencias de cambio por parte de hinchas, periodistas, la barra oficial y la opinión pública.

Una hinchada indignada

Las redes sociales se vieron inundadas de mensajes de hinchas que, lejos de mostrar apoyo a los jugadores implicados, manifestaron profunda indignación y decepción. Muchos reclamaron la expulsión definitiva de Zambrano, Trauco y Peña, incluso si la justicia los absolviera, argumentando que la sola vinculación a un caso de esta gravedad es incompatible con los valores del club. “No pueden volver a vestir la camiseta”, fue uno de los reclamos más repetidos, acompañado de pedidos para que la institución recupere la mística y la disciplina perdida en los últimos años.

Los simpatizantes también aprovecharon para reivindicar figuras como Hernán Barcos, lamentando su salida y asociándola al deterioro de la cultura profesional dentro del vestuario. Abundaron los llamados a la dirigencia para que priorice la formación ética y el compromiso por encima de cualquier logro deportivo, y no faltaron advertencias de que la imagen de Alianza Lima está en juego ante el país y el continente.

Esto sucedió luego de conocerse la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Comando Sur lanza advertencia

La barra oficial Comando Sur publicó un comunicado especialmente severo, dirigido tanto a los futbolistas involucrados como a quienes puedan respaldarlos dentro o fuera del club. Advirtieron que ya habían dado señales claras a fin de año sobre la necesidad de disciplina, y acusaron a los implicados de “seguir burlándose de todo el país”.

“Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige, RESULTADOS”, afirmaron.

El mensaje fue categórico: “Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club” y extendió la amenaza a cualquier miembro o trabajador que se solidarice con los acusados. Comando Sur remarcó que no dará tregua a la indisciplina ni permitirá que se minimice la crisis, invitando al resto de la hinchada a no sumarse “al circo de la indisciplina”.

La dura advertencia de Comando Sur a los jugadores de Alianza Lima tras la grave acusación de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Pedro García, Fleishchmann y Coki González

La prensa deportiva también ha mostrado una postura crítica y sin concesiones ante el escándalo. El periodista Pedro García, en su canal Doble Punta, fue tajante: “Alianza Lima va a despedir a los tres jugadores. 200% seguro. 300% seguro. 400% seguro”. García advirtió que la permanencia de los implicados haría “inmanejable” al vestuario y podría traer consecuencias legales y migratorias si el club debe disputar partidos internacionales en Argentina, como la Copa Libertadores.

García también subrayó el contraste con la era de Hernán Barcos, a quien describió como símbolo de disciplina y profesionalismo: “Barcos es todo lo que está bien en Alianza Lima. La diferencia con lo que pasa hoy es abismal”.

Por su parte, Coki González fue aún más duro con Carlos Zambrano, al que calificó como “el cáncer del club” desde su llegada en 2023. González recordó episodios previos de indisciplina y criticó a la dirigencia por reincorporarlo tras sanciones: “Los indisciplinados no cambian, solo descansan. Una pena por Alianza Lima, una institución gigante no merece tener jugadores así”.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron acusados por joven argentina. (Doble Punta)

Alianza Lima en crisis

El club Alianza Lima reaccionó oficialmente separando a los futbolistas y abriendo un proceso disciplinario, recalcando su colaboración con la justicia y su compromiso con los valores institucionales. Sin embargo, la magnitud de la crisis ha puesto en duda la capacidad de respuesta de la dirigencia y ha encendido exigencias para una reforma profunda en el manejo del plantel y la cultura interna.

El caso no solo ha conmocionado al entorno íntimo, sino que también ha reabierto el debate nacional sobre la ética, la responsabilidad y el papel ejemplar de los deportistas. La presión social y mediática es intensa y no da señales de ceder. La hinchada exige transparencia, sanciones ejemplares y un cambio real, mientras periodistas y líderes de opinión advierten que el prestigio de la institución y del fútbol peruano está en juego.

Comunicado de Alianza Lima

¿Una deslucida Noche Blanquiazul?

La tradicional Noche Blanquiazul, programada para este sábado 24 de enero, prometía ser una velada inolvidable para la afición de Alianza Lima. El evento, que marcaba la presentación oficial del plantel victoriano para la temporada y tenía como atractivo principal el enfrentamiento ante el Inter de Miami de Lionel Messi, se perfilaba como una auténtica fiesta en Matute. Sin embargo, el contexto actual ha cambiado drásticamente el ánimo y la expectativa.

La reciente denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña ha sacudido al club y generado una crisis sin precedentes. El escándalo no solo derivó en la separación de los futbolistas involucrados y la apertura de un proceso disciplinario, sino que también obligó a la dirigencia a modificar el horario del partido estelar, en un intento por bajar la tensión y evitar incidentes.