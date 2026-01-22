Perú Deportes

Eddie Fleischman reveló la reacción de Pablo Guede tras denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

El entrenador se pronunció en la interna del cuadro ‘blanquiazul’ luego de conocer que sus jugadores fueron denunciados en Argentina por joven de 22 años

El jueves 22 de enero, se destapó una denuncia de una joven argentina por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres futbolistas de Alianza Lima. De acuerdo al parte policial, todo ocurrió en el hotel de concentración de los ‘blanquiazules’ durante su gira por Uruguay.

Esta información fue revelada por el medio argentino A24 y provocó múltiples reacciones negativas en el Perú. Tanto periodistas deportivos como integrantes del elenco ‘victoriano’ mostraron su rechazo y molestia por el nuevo caso judicial que involucra a los jugadores nacionales.

Por ejemplo, el comunicador Eddie Fleischman filtró la reacción de Pablo Guede al enterarse la denuncia de abuso sexual. "El nivel de disgusto es enorme en el Dt Guede. ‘Está furioso’“, publicó en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

El periodista Horacio Zimmermann complementó la información de su colega y dijo lo siguiente: “La primera reacción de Guede fue ‘no los quiero más, no los quiero ver más’”, expresó en su programa de Youtube llamado Doble Punta.

De aceptarse el pedido de Guede, Alianza deberá romper los contratos de los tres futbolistas involucrados, ya que cuentan con vínculo vigente al menos hasta el final del 2026. Todo deberá manejarse desde la vía legal.

Alianza Lima despidió a seguridad

Por otro lado, Eddie Fleischman dio una opinión sobre la reciente denuncia contra los jugadores ‘íntimos’. “Zambrano, Trauco y Peña llegaron hoy a entrenar, pero se les comunicó que están separados indefinidamente del plantel de Alianza Lima”, comenzó.

“Al margen de lo que defina la justicia con respecto a si hubo o no agresión, el atropello a las normas de convivencia en una concentración deportiva son evidentes”, añadió.

Por ese motivo, de acuerdo a Fleischman, el club peruano habría decidido lo siguiente: “Una persona de seguridad en la concentración de Alianza en Uruguay ha sido despedida”, sentenció.

Zambrano, Peña y Trauco separados de Alianza

El Club Alianza Lima difundió un comunicado oficial horas después, en el que informó a sus hinchas y a la opinión pública sobre las medidas tomadas tras la denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

En el documento, el cuadro ‘íntimo’ anunció: “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”.

La institución dejó claro que la decisión implica que los jugadores no participarán en entrenamientos ni encuentros oficiales mientras se desarrolla la investigación, tanto a nivel interno como ante las autoridades. “Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, señala el texto.

El comunicado también destaca los valores que guían a la institución en este tipo de situaciones. “Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”, indica el documento, en referencia a su postura frente a hechos que pueden afectar su imagen y credibilidad.

De esta manera, Alianza Lima busca transmitir un mensaje de firmeza y seriedad ante sus seguidores y ante la opinión pública, enfatizando que no tolerará conductas que vayan en contra de sus principios institucionales. La directiva ha iniciado un proceso disciplinario interno y reitera que mantendrá su colaboración con las investigaciones externas “hasta que se aclaren los hechos y se determinen las responsabilidades”.

