Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Todos los integrantes del plantel de Alianza Lima se marcharon sin ofrecer declaraciones. | VIDEO: Jordy Flores

El caos se ha instalado en Matute. Una denuncia por presunto abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres emblemas de la selección peruana, ha gatillado un clima de preocupación y hostilidad en los interiores del estadio Alejandro Villanueva, aumentado por la presencia de la barra oficial, el Comando Sur.

Un buen número de barristas irrumpió la puerta 15° del escenario deportivo, perteneciente únicamente al acceso de los medios de comunicación, para acercarse hacia el campo central de juego con el propósito de encarar a los futbolistas por la execrable situación que atraviesa y sostener una charla llena de tensión, en la que, además se ha trascendido, hubo agresiones físicas.

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. - Crédito: Composición Infobae

Paolo Guerrero y Luis Advíncula, aparentemente, han sido los deportistas agraviados por la furia descontrolada de los integrantes del Comando Sur. En medio de ese clima cargado de violencia, las autoridades de Alianza Lima recibieron la visita de las fuerzas del orden, quienes ofrecieron resguardo tanto al grupo como al estadio.

Después del amargo desencuentro, cada uno de los jugadores del club de La Victoria se retiró de Matute en sus respectivos vehículos particulares. Ninguno ofreció declaraciones pese a que los periodistas, apostados en los exteriores, insistían con sus micrófonos. Las lunas polarizadas fueron una barricada importante ante los comunicadores.

Las fuerzas del orden ingresaron al estadio Alejandro Villanueva para ofrecer protección al plantel de Alianza Lima. | VIDEO: Jordy Flores

A Guerrero, entretanto, se le visualizó con rostro adusto en el estacionamiento del recinto mientras intentaba conversar con un trabajador del club. Tal vez se encontraba descolocado y desconcertado por el primer contexto convulso del año que le ha tocado atravesar como líder incontestable del grupo ‘íntimo’.

Los últimos deportistas que se quedaron dentro del escenario deportivo fueron los implicados en la denunciad de abuso sexual en contra de una joven argentina, de 22 años, durante la última noche del 18 de enero, en Montevideo. Es probable que los tres señalados aún se encuentren brindando sus descargos al área legal, aunque de igual manera han sido recortados provisionalmente mientras las investigaciones siguen su curso.

El Ministerio de la Mujer de Perú condenó los hechos de abuso sexual que involucra a tres jugadores de fútbol de Alianza Lima, según denuncia | Foto composición: Infobae Perú

Reclamos

Tras conocerse el episodio de ultraje que involucró a miembros del club aliancista, el grupo Socios Organizados de Alianza Lima manifestó su protesta pública, cuestionando la recurrencia de ciertos individuos en hechos de indisciplina. “¿Por qué siempre son los mismos los que aparecen en noticias relacionadas a la indisciplina?”, señalaron en su declaración, poniendo en duda el manejo interno del club frente a estas situaciones repetitivas.

Entre los nombres mencionados en los reclamos destaca Carlos Zambrano, señalado como uno de los futbolistas con mayores antecedentes de quebrantamiento del orden dentro del plantel. Durante los años dentro de la institución, ha acumulado más episodios escandalosos que aportes futbolísticos lo que ha generado malestar entre los socios y seguidores de la institución.

Esto sucedió luego de conocerse la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Las críticas también alcanzaron a Franco Navarro, actual director deportivo de Alianza Lima. En el pronunciamiento se cuestionó su capacidad de gestión en materia disciplinaria, mencionando que “se le sigue escapando la tortuga” respecto a quienes incumplen las normas establecidas por el club.

A esta ola de inconformidad se sumó el grupo barrista Comando Sur, que difundió un comunicado en sus canales sociales. En el mensaje, expresaron que no tolerarán más faltas ni deshonras hacia el escudo de La Victoria, exigiendo respeto y disciplina por parte de los integrantes del equipo.

Alianza Lima, golpeado por escándalo sexual. - Crédito: Difusión

“El Comando Sur no va a aguantar indisciplinas venga de dónde venga así estén avalados por la seguridad del primer equipo. Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige, RESULTADOS. Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club”, se resaltó.

El escándalo que azota a Alianza Lima se ha producido a horas del desarrollo de la Noche Blanquiazul 2026, que tendrá como invitado principal al Inter Miami de Leo Messi, en Matute.