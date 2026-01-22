Crimen y Justicia

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima

El hecho habría ocurrido en Montevideo, Uruguay. Entre los acusados está el exfutbolista de Boca Juniors, Carlos Zambrano

Una joven argentina de 22 años denunció a tres jugadores de fútbol por un abuso sexual con acceso carnal ocurrido el pasado 18 de enero en el Hotel Hyatt de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Los acusados son futbolistas del Club Alianza Lima de Perú. Se trata de Miguel Trauco, Sergio Peña Flores y el ex defensor de Boca Juniors, Carlos Zambrano.

Según supo Infobae de fuentes del caso, aunque el hecho habría tenido lugar en el país vecino, la presunta víctima decidió radicar la denuncia en Buenos Aires. En su presentación, la joven relató que todo sucedió cuando ella llegó al mencionado hotel acompañada por una amiga. Las había invitado el jugador Zambrano.

En el encuentro también estaban Trauco y Peña Flores, los otros nombrados en la denuncia que ya investiga la justicia argentina. De acuerdo al testimonio de la denunciante, luego de compartir bebidas alcohólicas con los deportistas en una de las habitaciones, fue agredida sexualmente por los tres.

Tras el episodio, la denunciante regresó a la Argentina, donde decidió buscar asistencia médica en diversos centros de salud. Uno de los establecimientos a los que concurrió fue la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató a los profesionales médicos los hechos denunciados.

En ese primer contacto, la joven manifestó además que conservaba las prendas de vestir utilizadas durante el episodio, lo que resulta relevante para la investigación, ya que estas pueden contener evidencia biológica o genética fundamental para el esclarecimiento del caso.

El 21 de enero, la chica se presentó en el Hospital Muñiz, donde formalizó su decisión de instar la acción penal, lo que motivó la intervención de personal policial. A partir de esa presentación, se activaron los protocolos de actuación previstos para este tipo de delitos.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, cuyo titular es el juez Rabbione. El magistrado dispuso la apertura de actuaciones judiciales bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal.

Entre las primeras medidas judiciales, se ordenó la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género y el secuestro de las prendas aportadas por la víctima. Asimismo, se instruyó la obtención de las historias clínicas de los centros de salud donde la joven fue atendida, lo que permitirá reconstruir el itinerario asistencial y recabar información médica clave para la causa. También dieron intervención al Programa 137 de Violencia Sexual para brindar asistencia y acompañamiento a la denunciante.

En paralelo, el juzgado dispuso la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente. Estas pericias incluyen exámenes físicos, toma de muestras biológicas y otros procedimientos orientados a recolectar evidencia científica que respalde el relato de la víctima o permita esclarecer los hechos. Además, se ordenó la aplicación de tratamiento de profilaxis, medida preventiva habitual en casos de abuso sexual para evitar posibles consecuencias sanitarias.

Como medida de protección, las autoridades decidieron otorgar a la joven un botón de pánico a fin de garantizar su seguridad ante eventuales situaciones de riesgo.

