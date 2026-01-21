Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: hora y canal TV CONFIRMADO del histórico duelo por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026. Créditos: Alianza Lima

Los hinchas de Alianza Lima vivirán un hoy un momento inolvidable, la fiesta del pueblo está a punto de empezar pese al último escándalo que involucra a tres jugadores ‘íntimos’ y que ha puesto al equipo de La Victoria en el ojo de la tormenta. Sin embargo, la Noche Blanquiazul 2026 será histórica porque tendrá al Inter Miami de Lionel Messi como rival.

Los últimos acontecimientos obligaron a Alianza Lima, en acuerdo con el Inter de Miami, a modificar los horarios de la actividad, donde tamién se presentará a toda la plana del equipo íntimo para el 2026

Hora y canal TV confirmado del Alianza Lima vs Inter Miami

Los ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘garzas’ este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. El nuevo horario establecido es a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 18:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 19:00 horas.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Canal TV exclusivo que transmitirá la Noche Blanquiazul

La transmisión del esperado encuentro entre Alianza Lima e Inter Miami estará a cargo de Latina Televisión, que ofrecerá la señal exclusiva a través de sus canales 2 y 702 en alta definición. De este modo, los hogares peruanos podrán seguir cada momento del partido desde sus pantallas con calidad garantizada.

El canal peruano iniciará su transmisión EN VIVO desde las 14:00 horas de hoy, sábado 24 de enero

Simultáneamente, Infobae Perú realizará una cobertura especial directamente desde el estadio de Matute. El despliegue incluirá análisis previos, seguimiento en tiempo real, recopilación de las jugadas más destacadas y las reacciones de jugadores y técnicos. Además, el medio proporcionará información relevante sobre todo lo que ocurra durante el espectáculo, permitiendo a los aficionados acceder a una visión integral de este acontecimiento futbolístico.

¿Por qué se cambió de horario la ‘Noche Blanquiazul’?

La directiva blanquiazul confirmó que la decisión del cambio de horario del Alianza Lima vs Inter de Miami busca garantizar la seguridad y el orden, en coordinación con las autoridades, tras los incidentes recientes en el estadio Alejandro Villanueva.

La modificación en el cronograma fue validada por el equipo estadounidense, que necesita regresar a Florida rápidamente tras el encuentro. Además, la coincidencia con la ‘Noche Crema’ de Universitario motivó a la Policía Nacional del Perú a solicitar un horario que facilite el control de los accesos y la seguridad en el recinto.

Comunicado oficial del cambio de horario del partido de la Noche Blanquiazul 2026. - Crédito: SoundMusic

El club aseguró que el espectáculo se mantiene íntegro y que todos los elementos anunciados se desarrollarán con estándares internacionales. Los organizadores exhortaron a los asistentes a “vivir la Noche Blanquiazul con tranquilidad y respeto absoluto”, reforzando la vigilancia por los disturbios ocurridos días antes, donde barristas agredieron a integrantes del plantel y a la dirigencia.

Este contexto, sumado a la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, generó incertidumbre entre los hinchas. Otros referentes, como Paolo Guerrero y Luis Advíncula, optaron por no pronunciarse, lo que aumentó la atención mediática en torno al evento.

Jugadores de Alianza Lima acusados de violación sexual. | Fotocomposición

Así llegará Alianza Lima al partido con Inter Miami

La presencia de figuras internacionales como Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul en la delegación que llegará a Lima promete un espectáculo inédito para los seguidores del fútbol en Perú. Este amistoso permitirá que la afición local sea testigo directo del talento de ídolos globales, algo pocas veces visto en territorio nacional.

Bajo la conducción del argentino Pablo Guede, el conjunto blanquiazul aprovechará el encuentro para presentar de manera oficial a sus nuevos refuerzos. Nombres como Federico Girotti, Luis Advíncula, Jairo Vélez y Luis Ramos tendrán la oportunidad de mostrarse ante el público por primera vez con la camiseta de Alianza Lima.

La expectativa entre los hinchas crece a medida que se acerca esta cita, considerada una ocasión ideal para evaluar el desempeño de las recientes incorporaciones frente a un rival de alto nivel y en un escenario cargado de emoción.

Nuevos precios para la Noche Blanquiazul

La empresa Sound Music confirmó una reducción del 40 % en el precio de los boletos para la presentación oficial de Alianza Lima en la temporada 2026, válida hasta este jueves 22 de enero. Con esta medida, la organización busca atraer a un mayor número de seguidores al Estadio Alejandro Villanueva y garantizar el ambiente festivo característico del evento.

El ajuste en los valores es considerable: las localidades de occidente central bajaron a S/. 1 435 soles desde S/. 2 375 soles, mientras que en occidente lateral el precio se redujo a S/. 1 200 soles desde S/. 2 000 soles. En occidente general, el costo pasó de S/. 1 500 soles a S/. 900 soles, y las entradas de las zonas populares disminuyeron a S/. 282 soles desde S/. 470 soles.

La adquisición de los boletos se realizará exclusivamente mediante el portal de Joinnus, permitiendo a los hinchas asegurar su presencia en esta jornada especial.

Nuevos precios de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima