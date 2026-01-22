Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual

Tres jugadores de Alianza Lima protagonizan una grave acusación tras la denuncia realizada por una joven argentina de 22 años. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron incriminados en un pesunto delito de abuso sexual, lo que ha motivado al club peruano a separarlos de manera indefinida del primer equipo y se les ha “iniciado un proceso disciplinario”.

Según la presentación judicial, el hecho señalado habría tenido lugar en Montevideo y apunta directamente a miembros del plantel ‘blanquiazul’. El suceso se habría dado durante la gira en Uruguay, donde el equipo de Pablo Guede participó de la Serie Río de la Plata 2026.

¿Qué pasó en Uruguay?

Los hechos narrados en la denuncia señalan que el incidente habría ocurrido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, donde se alojaban los ‘íntimos’. Según el documento judicial, la joven argentina ya conocía al ‘Kaiser’ y, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga al lugar donde estaban hospedados los jugadores.

La denuncia además indica que, en ese contexto, habrían ingresado los otros dos integrantes del equipo y “se produjo el abuso sexual con acceso carnal”. La joven manifestó sentirse en estado de shock y, dominada por el miedo, optó por no realizar la denuncia en territorio uruguayo. Decidió regresar de forma inmediata a la Argentina, donde finalmente formalizó la acusación ante las autoridades.

El caso ha provocado conmoción tanto en el entorno del club como en el ámbito del fútbol sudamericano, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

El Club Alianza Lima emitió un comunicado oficial para informar a sus hinchas y a la opinión pública sobre las decisiones tomadas tras los hechos de público conocimiento que involucraron a integrantes del primer equipo masculino. En el documento, la institución confirmó que ha separado de manera indefinida a los futbolistas implicados, medida acompañada por la apertura de un procedimiento disciplinario ajustado a su reglamento interno.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, indica el documento

La directiva blanquiazul también se refirió a la importancia de la transparencia y la colaboración con las autoridades. En ese sentido, la entidad dejó en claro su voluntad de cooperar plenamente durante el desarrollo de las investigaciones pertinentes, reiterando una postura institucional de apertura y responsabilidad: “Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.”

Finalmente, Alianza Lima aprovechó el comunicado para reafirmar los principios fundamentales que guían su accionar deportivo y social. El club subrayó que estos valores no solo rigen la conducta de sus integrantes, sino que también representan la base de su relación con la comunidad y la hinchada.

“Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.” Con estas acciones y mensajes, la institución busca marcar una posición firme ante situaciones que puedan afectar la imagen del club, dejando en claro que prioriza la ética, el cumplimiento de las normas y la transparencia en todos sus procesos internos.

El comunicado de Sergio Peña y el silencio de Zambrano y Trauco

Sergio Peña Flores, futbolista de Alianza Lima, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación y aficionados, en respuesta a la denuncia por presunto abuso sexual en la que fue mencionado junto a otros dos jugadores del club.

En el documento, Peña niega de manera categórica cualquier participación en los hechos delictivos señalados en la denuncia. “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”, afirma el mediocampista, subrayando su plena conciencia sobre la gravedad del caso. Además, expresa su respeto y empatía hacia la denunciante y condena “enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer”, remarcando que se trata de un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con seriedad y cuidado.

Peña enfatiza que las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Muestra su confianza en que la justicia actuará con la diligencia necesaria “para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas”.

El jugador también asegura que estará siempre a disposición de la justicia para colaborar en todo lo necesario y responder cualquier duda, actuando con la tranquilidad que, según afirma, le brinda la certeza de no haber cometido ningún delito. Agradece el apoyo recibido por parte de su familia y quienes confían en él, y solicita respeto a su privacidad y a la verdad mientras continúan las investigaciones.

Los detalles de la denuncia

Según consta en la presentación judicial, la joven relató que fue invitada al hotel por Carlos Zambrano, a quien ya conocía, y llegó al lugar acompañada por una amiga. En la habitación se encontraban también Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. De acuerdo con su testimonio, tras compartir bebidas alcohólicas, los tres futbolistas la habrían agredido sexualmente.

La presunta víctima decidió regresar inmediatamente a Argentina, donde buscó asistencia médica en varios centros de salud, entre ellos la Clínica San Juan de Dios en San Isidro. En esa instancia, manifestó a los profesionales que conservaba las prendas de vestir utilizadas durante el episodio, elemento considerado relevante para la investigación por su posible contenido de evidencia biológica.

El 21 de enero, la joven formalizó la denuncia penal en el Hospital Muñiz, lo que activó la intervención policial y el protocolo correspondiente para este tipo de delitos. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de Argentina, a cargo del juez Rabbione, y fue caratulado como abuso sexual con acceso carnal.

Entre las primeras medidas judiciales se dispuso la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género, el secuestro de las prendas aportadas y la obtención de las historias clínicas de los centros donde la joven fue atendida. Asimismo, se dio intervención al Programa 137 de Violencia Sexual para acompañar y asistir a la denunciante.

El juzgado ordenó la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente: exámenes físicos, toma de muestras biológicas y otras diligencias para recolectar evidencia científica relevante. También se dispuso la aplicación de tratamiento de profilaxis, medida preventiva habitual en estos casos, y la entrega de un botón de pánico como resguardo para la joven.

La denuncia por presunto abuso sexual presentada el jueves 22 de enero contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, futbolistas de Alianza Lima, desencadenó serios incidentes en el estadio Alejandro Villanueva. Según información del periodista Michael Succar en el programa ‘Denganche’, un grupo de barristas ‘blanquiazules’ ingresó por la fuerza al recinto, vulnerando la seguridad y llegando hasta la cancha durante un entrenamiento dirigido por Pablo Guede.

Una vez allí, los simpatizantes encararon a los jugadores presentes con insultos, amenazas y agresiones físicas. Entre los afectados se encuentran Paolo Guerrero y Luis Advíncula, quienes recibieron golpes dentro de Matute. También fue agredido Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución e hijo del exfutbolista Franco Navarro. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de los tres trabajadores violentados.

Según el testimonio de Succar, el grupo de hinchas buscaba a los futbolistas denunciados por abuso sexual, aunque ninguno de ellos se encontraba en el lugar al momento de la irrupción. Los hechos ocurrieron en un contexto de creciente tensión institucional, luego de que la denuncia realizada en Argentina involucrara a tres integrantes del plantel por un episodio ocurrido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, durante la Serie Río de la Plata 2026.

La advertencia de Comando Sur

La hinchada oficial de Alianza Lima, Comando Sur, publicó un contundente comunicado en redes sociales dirigido a los jugadores del club blanquiazul involucrados en recientes actos de indisciplina, en medio del escándalo que sacude al club. En el pronunciamiento, la barra recordó que ya había advertido sobre la necesidad de mantener la disciplina y acusó a los futbolistas señalados de seguir “burlándose de todo el país”.

La dura advertencia de Comando Sur a los jugadores de Alianza Lima tras la grave acusación de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

El mensaje subraya que el Comando Sur no tolerará indisciplinas, “venga de dónde venga”, incluso si los responsables cuentan con el respaldo de la seguridad del primer equipo. Además, critica la falta de compromiso de algunos futbolistas con la camiseta de Alianza y cuestiona su actitud profesional: “Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige, RESULTADOS”.

El comunicado enfatiza que jugadores de este tipo “no nos representan ni los queremos en el club”, advirtiendo que quienes apoyen a los involucrados “pagarán lo que tengan que pagar”. Finalmente, la barra invita a los demás hinchas a no sumarse “al circo de la indisciplina” y asegura que no darán tregua ante estos comportamientos.